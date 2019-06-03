Загадочные этруски. Кто это были? - Булат Мамлиев

18:12 04.06.2019

Кто такие этруски?



Этруски – народ, живший на Апеннинском полуострове до появления Рима. Происхождение этрусков до сих пор покрыто тайной. По представлениям современных историков, этот народ сформировался из древних местных племен, смешавшихся с пришельцами из-за Альп, из Скифии и мигрантами из района Анатолии. До римлян с этрусками соседствовали племена латинов, впоследствии ассимилированные римлянами.



Сейчас этруски кажутся нам и похожими, и непохожими на римлян. По той причине, что римляне заимствовали у этрусков очень многое. Умения и традиции, культуру и религиозные обряды, строительное искусство… сложно назвать такую область деятельности, в которой нельзя было бы проследить этрусское влияние. Римское имя Луций, к примеру, происходит от этрусского Лукумон. Так звали первого царя Рима этрусского происхождения (пятого из всех римских царей), Луция Тарквиния Приска. А "Тарквиний" означает происхождение Луция из одноименного этрусского города. Последнего римского царя, внука Луция, тоже назвали Тарквинием в честь дедушки. Гладиаторские игры также имеют этрусское происхождение. Считается, что изначально они были погребальным обрядом, человеческой жертвой подземным этрусским божествам. Многие римские боги изначально были этрусскими, например, Юнона (этрусская Уни) и Минерва (Менрва). И только потом им нашли греческие соответствия в виде Геры и Афины.



При этом этруски были совершенно другим народом, чем римляне. В отличие от изначально сухопутного Рима, этруски были отличными мореплавателями и корабелами. Ничуть не уступая пунийцам и грекам, они контролировали северную часть Средиземного моря, включая колонию на Корсике. Греки даже прозвали эту акваторию Тирренским морем, именно в честь этрусков, которых греки называли "тиррены". Адриатическое море, кстати, названо в честь этрусского города Адрия. У римлян был один мегаполис, Рим, жестко контролировавший и управлявший всеми римскими провинциями.



У этрусков – Двенадцатиградье, конфедерация из независимых полисов. Что их впоследствии подвело в войнах с Римом, поскольку этруски не сумели сплотиться перед римской угрозой и сконцентрировать для этого военную силу всех своих городов. У этрусков также были цари, но правили они каждый своим городом, не было политической системы, объединившей все этрусские земли. Примерно как в Греции, и закончилось так же печально.



Этрусский язык, до сих пор не расшифрованный полностью, не имеет ничего общего с латинским. Этрусское искусство необычно и мало похоже на римское. Медицина этрусков вызывала восхищение римлян (в этрусских погребениях найдены даже зубные протезы), но сами граждане Рима предпочитали лекарей - греков. Этруски воевали на колесницах, и во время праздников развлекались гонками на них же. Как раз гонки римляне позаимствовали.



К сожалению, от этрусков, ассимилированных римлянами, сохранилось не так уж много. Города этрусков разрушены и перестроены, культура слилась с римской, язык утерян. Памятников культуры древней Этрурии осталось мало. Лишь благодаря найденным археологами этрусским захоронениям, таким как Грот Кампана на месте уничтоженной римлянами Вейи, мы можем получить об этрусках хоть какое-то представление, весьма отрывочное и неполное. Например, известны культурные контакты между этрусками и египтянами, у которых этруски заимствовали погребальные сосуды – канопы.



У этрусской скульптуры есть скифские аналоги, а у изображений на вазах - греческие. Этруски активно заимствовали у своих соседей, греческих колонистов юга Апеннинского полуострова не только технику изображения, но иногда и сюжеты.



Далеко не все тайны этого древнего народа открыты, многие еще ждут своих исследователей.



Булат Мамлиев