Стальной Дамаск: Сирия не согласна на сделку с США

18:15 04.06.2019

Республика не будет требовать вывода иранских войск ради снятия американских санкций



Эльнар Байназаров



Сирия не планирует отказываться от помощи иранских военных и требовать их вывода со своей территории даже в обмен на облегчение санкций со стороны США. Об этом "Известиям" заявил председатель международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и Тель-Авив намерены предложить России и Сирии сделку - якобы американцы согласны снять ограничения и признать легитимным правительство Башара Асада в обмен на уход всех иранских военных с территории арабской республики. В сирийском международном комитете подчеркнули: иранцы в отличие от сил западной коалиции находятся в САР законно, по приглашению Дамаска. Но отметили, что готовы к мирным переговорам с США. Руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил "Известиям", что Россия не станет ссориться с Ираном ради сомнительной сделки с американцами, и назвал сообщения о готовящемся плане вбросом.



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Присутствие иранских войск в Сирии - не предмет сделки. Ни США, ни Израиль не вправе диктовать условия правительству республики, сказал "Известиям" Бутрус аль-Маржан. Он добавил, что в Дамаске пока не получали официальных предложений от американцев.



- Предложение США, если оно действительно поступит, выглядит неправдоподобно, и у нас есть основания сомневаться в искренности американцев. В любом случае Вашингтон не в том положении, чтобы диктовать суверенному государству, чьи военные могут или не могут размещаться на его территории. Иранские силы находятся в нашей стране по официальному запросу от правительства и покинут Сирию, когда это будет необходимо, - заявил политик.



Он, однако, отметил, что в Дамаске готовы вести переговоры с Западом и не закрывают окно для дипломатии. Несмотря на то что ограничительные меры напрямую влияют на сирийский народ, а вмешательство военных США серьезно мешает обеспечению мира и политическому урегулированию, Сирия не против начать диалог, чтобы добиться отмены санкций, заверил парламентарий.



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Если уж и вести переговоры со Штатами и заключать с ними сделку, то разговор в первую очередь должен касаться израильской оккупации Голанских высот, считает зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад. В беседе с "Известиями" депутат добавил, что именно присутствие военных США и Израиля, а также осуществляемая с их помощью "подкормка" террористов в районе лагеря Рукбан мешают полному восстановлению страны.



- Вот чьи войска действительно стоит вывести с территории нашей страны - так это израильские с Голан и американские из Эт-Танфа. До тех пор пока этого не произойдет, вести какие-либо переговоры об отмене санкций не имеет смысла, - поделился парламентарий.



Он также напомнил, что Иран одним из первых вызвался помочь Сирии в борьбе с международным терроризмом, спонсируемым так или иначе американскими и израильскими силами. Исламская республика направила свои войска в САР еще в 2011 году, сразу после начала вооруженных столкновений, постепенно переросших в гражданскую войну. В Сирии, по некоторым данным, присутствует свыше 5 тыс. иранских армейских специалистов, однако постоянной военной базы здесь официально нет.



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Россия не будет ссориться с Ираном ради американского предложения, заявил "Известиям" руководитель Института востоковедения РАН, в 2014–2018 годах старший советник спецпредставителя генсека ООН по Сирии Виталий Наумкин.



- Я, честно говоря, не очень верю американцам, потому что они слишком настроены против Сирии и не готовы к полной реабилитации Дамаска. Самое главное, что мы не будем из-за этого ссориться с Ираном, и сам Башар Асад не настроен на подобный шаг, - пояснил эксперт.



Эту информацию "Известиям" подтвердил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он заявил, что Россия не станет с кем-либо портить отношения пусть даже и ради выгодного американского предложения.



- Официально подобных предложений со стороны США России пока не поступало. И даже если бы и поступило, кто будет бороться в Сирии против террористов, если иранцы уйдут? Сами американцы, что ли? С той же зоной Идлиб, откуда постоянно идут атаки на сирийские и российские части, кто будет бороться? - задался вопросом политик. - В любом случае решение о сделке с американцами должны принимать сами сирийцы.



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Недоверие вызывает и сам источник новости о готовящейся сделке. Первые сообщения об американском плане по Сирии опубликовала саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" (Asharq Al-Awsat), редакция которой находится в Лондоне. Так, Виталий Наумкин выразил сомнение в реалистичности изложенного материала, назвав новость чепухой.



- Очень может быть, что это заказной вброс. Во многих газетах есть корреспонденты, которые замкнуты на каких-то клиентов. Тем более что это жареная новость, которая увеличивает продажи издания, - предположил востоковед.



Такими клиентами у саудовской газеты могли быть сами американцы, считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. В разговоре с "Известиями" эксперт отметил, что сообщения подобного рода вполне в русле антииранской кампании, которую развернули в последнее время западные СМИ.



- Очевидно, что это спекуляции, рассчитанные на то, чтобы вызвать у Ирана подозрения в отношении РФ и ее политики, - рассказал экс-дипломат.



По его словам, раздувание слухов о якобы готовящейся сделке говорит о полной неготовности Израиля и США позитивно решать сирийскую проблему и прекратить вмешательство в дела республики. Недавние бомбардировки сирийских военных объектов в районе Кунейтры и авиационной базы в районе Хамы не случайно совпадают по времени - они проводятся в рамках одной кампании, уверен эксперт.



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В упомянутой публикации также говорится, что сделка по Сирии будет представлена в рамках трехсторонней встречи представителей России, США и Израиля, которая пройдет в конце июня в Иерусалиме. Интересы Москвы будет представлять секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а Вашингтона - советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Тем не менее в американском посольстве не смогли подтвердить "Известиям" правдоподобность сообщений о предполагаемом сирийском плане и о том, что его представят уже в этом месяце.



На конец июня у Вашингтона запланирована презентация еще одного дерзкого плана - "сделки века". Однако ее политическое будущее сейчас - на фоне политического кризиса в Израиле - более чем туманно. Возможно, публикацией о мифическом договоре по Сирии США пытаются отвлечь мир от уже обещанной "сделки века" и оттянуть ее презентацию до сентября, когда состоится новый раунд израильских выборов.