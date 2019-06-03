 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красивая жизнь буржуинства заканчивается, - М.Хазин
18:17 04.06.2019

Красивая жизнь заканчивается
как отражаются проблемы между Трампом и банкирами на политике нашего Центробанка

Михаил Хазин

Российский Центробанк живет очень красиво. Его практически никто не контролирует, он активно решает задачи, которые перед ним ставит МВФ, его руководители, судя по всему, активно зарабатывают на коррупционных схемах, и не несут никакой ответственности перед российским обществом. Но в последние дни начались обидные непонятки. Впрочем, о них немного более подробно.

Главные задачи, которые решает с 2002 года (после ухода Геращенко) ЦБ - это недопущение появления внутренних российских (рублевых) инвестиционных ресурсов и поддержка ликвидности мировой долларовой системы через отток капиталов из России. Задачи эти ЦБ решает истово, я уж столько про это писал, что даже повторять не хочется, желающие могут посмотреть вот этот мой текст.

Почему я считаю, что руководство ЦБ коррумпировано? А потому, что по Конституции РФ, главная задача ЦБ - обеспечивать стабильность национальной валюты. Но по итогам 2015 года в мировом рейтинге валют по стабильности, мы заняли почетное последнее место! Поверить в то, что это получилось случайно достаточно сложно, а это значит, что ЦБ целенаправленно "расшатывал" валютные колебания. То есть, увеличивал доходность валютных спекулянтов. Трудно себе представить, что такое могло происходит на безвозмездной основе, не правда ли? Впрочем, это только мои домыслы, основанные на анализе информации, только повод для следствия, не более.

В прежние времена авторы писали о том, что соответствующую статью они просят рассматривать как обращение в Прокуратуру, но я далек от мысли, что компетентные органы не имеют представления о том, чем там в ЦБ занимаются. Просто в рамках элитных раскладов и договоренностей руководство ЦБ (пока?) неподсудно. Но, как будет видно чуть ниже, ситуация может и измениться. И как ЦБ будет выкручиваться - это большой вопрос. Но, чуть подробнее.

Существует очень устойчивая позиция о том, что либеральная "команда" в России (к которой относится и руководство ЦБ) находится под "крышей" США. Но эта позиция сформировалась тогда, когда руководство самих США контролировалось транснациональными банкирами, элитой "Западного" глобального проекта. Но с 2017 года ситуация принципиально изменилась, президентом США стал Дональд Трамп, который с банкирской мафией отчаянно борется.

Именно поэтому я писал о том, что российские либералы после прихода Трампа окажутся в сложной ситуации, именно по этой причине через две недели после прихода Трампа случилось "дело Улюкаева". Но не нужно недооценивать транснациональных банкиров и их главный координационный центр, МВФ, они достаточно упорно сопротивляются политике Трампа, хотя он их, все-таки, пока продавливает. Но главная его проблема в том, что финансово-экономическая модель в мировой экономике по прежнему контролируется банкирами, которые получают от этого колоссальный ресурс.

Именно для разрушения этой схемы (которую условно можно назвать "бреттон-вудской", поскольку базой для ее существования стала Бреттон-Вудская система, созданная в 1944 году и регулируется она бреттон-вудскими институтами) Трамп и начал агрессивную торговую войну с Китаем. Именно для этого он начал поход за выправление внешнеторговых балансов США со всеми странами и регионами мира. И, соответственно, он отчаянно борется с теми, кто поддерживает эту, долларовую, систему, как на институциональном, так и на персональном уровне.

Иными словами, конкретизируя политику Трампа по отношению к нашим внутренним реалиям, ему сильно должна не нравиться политика нашего Центробанка. Поскольку девальвация рубля, которой ЦБ стимулирует вывоз капитала и ограничивает внутренние инвестиции, в реальности стимулирует экспорт из России. То есть, подрывает экспортные возможности США. И, тем самым, противодействует политике Трампа, о чем он и заявляет, предъявляя нам обвинения в манипуляции валютными курсами.

При этом руководство ЦБ никаких сношений с руководством США не имеет. Даже с руководством ФРС США и Казначейства оно особо не контактирует, поскольку для ФРС Россия слишком ничтожный (в финансовом смысле) объект. Да, МВФ принимает участие в нашей жизни, но, в основном тем, что направляет типовые инструкции (например, по девальвации рубля), которые руководство ЦБ свято исполняет. И до недавнего времени Набиуллиной&Со было глубоко наплевать, кто там сидит в Вашингтоне, поскольку соответствующие договоренности были взяты на себя руководством МВФ.

Но вот сегодня ситуация изменилась, Вашингтон кинул предъяву. И что может на это сказать руководство ЦБ? Оно не может отказаться от выполнения указаний МВФ, поскольку никакой самостоятельной политики проводить не может (уровень некомпетентности в окружении Набиуллиной зашкаливает). Оно не может изменить политику за счет сговора с окружением Трампа, поскольку там никто с ними разговаривать не станет, резонно полагая, что эти люди всю жизнь работали на транснациональных банкиров (то есть врагов Трампа) и прекращать эту работу они не могут при всем желании (и вот тут вылезают те самые коррупционные схемы, о которых я писал в начале статьи). Какие будут предложения?

Собственно, меня проблемы Набиуллиной волнуют мало. Меня волнует моя страна и ее экономика, которая усилиями либералов находится в крайне плачевном положении. Я понимаю, что пока мы находимся в рамках бреттон-вудской системы, серьезных шансов на улучшение ситуации нет. Но активность Трампа дает нам некоторый шанс. Который, впрочем, еще нужно суметь реализовать. Но в описанной выше коллизии я Трампу аплодирую, поскольку у нынешнего руководства ЦБ нет хорошего выхода. Если они будут продолжать политику МВФ, то получать массу неприятностей, вплоть до индивидуальных санкций со стороны США (кто-то думает, что Трамп испытывает к Набиуллиной какие-то личные чувства, для того, чтобы не использовать такой рычаг?). Если начнут исполнять требования Трампа, то получат обструкцию со стороны МВФ и заодно обрушат российскую финансовую систему (поскольку модель-то построена на хронической недомонетизации и оттоке капитала).

Нет, разумеется, можно уйти в несознанку и ничего не делать вообще. Это, конечно, выход. Правда, краткосрочный. А вот что делать уже в среднесрочном периоде? Вопросы, вопросы…

В общем, как это писали раньше в газетах, "наш сайт будет следить за ситуацией!"

Источник - Хазин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559661420
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