Китайское счастье: на что способен популярный кроссовер белорусской сборки Geely Emgrand X7

18:20 04.06.2019

Минтранс протестировал обновленный Geely Emgrand X7



Евгений Багдасаров



Первые китайские автомобили на краш-тестах складывались в гармошку. Слабые кузова, плохая окраска, никудышные коробки передач. Все гнило и ломалось. Но, может быть, теперь все изменилось? Это и проверил Вячеслав Субботин на примере рестайлингового кроссовера Geely Emgrand X7.



Разогнал автомобиль до 100 км/ч - и как он зашумел, как завибрировал. Словно не рассчитан на эту скорость. Что-то нужно делать с подвеской силового агрегата - все вибрации не просто на руле, они прямо на кузове автомобиля.



Вроде бы 139 л.с. должны сообщать автомобилю приличную динамику, но на 120 км/ч он упирается и никуда не едет. Мотор ревет, обороты растут, а машина едва ускоряется. На пустом шоссе при скорости 110 км/ч коробка перебрасывает ступени то вверх, то вниз. Можно предположить, что она делает это ради экономии. Но здесь расход 9,5 л на сотню.



На приборах нет никаких стрелок, хотя они и аналоговые. По краю циферблатов скачут небольшие полосочки, которые показывают обороты мотора и скорость. Привыкнуть к этому невозможно. Хорошо хоть скорость дублируется цифрами, на них и ориентируешься. В основном же ориентируешься на свист ветра.



Расчет Geely Emgrand X7 не на управляемость, не на ходовые качества, а на значимость. Это кроссовер, пусть и моноприводный, но кто об этом знает. Яркая, заметная машина, дизайн итальянский. Вот и все.



Езжай по хорошей дороге, а лучше и в хорошую погоду. И на тебя будут обращать внимание. Ну и в кузов можешь что-то погрузить, все-таки он объемный.



Как собран Geely Emgrand X7, какие у него слабые места и как китайский кроссовер едет по бездорожью, выяснял "Минтранс".









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