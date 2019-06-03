Нападут ли США на Китай? - П.Шипилин

18:22 04.06.2019

Нападут ли США на Китай?

министр обороны КНР перечислил общеизвестные раздражители: Тайвань и Южно-Китайское море, однако красные линии не обозначил

Павел Шипилин



Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил Соединенные Штаты о возможной войне. "Если кто-то будет пытаться отделить Тайвань от Китая, то вооруженные силы будут реагировать на это надлежащим образом", - заявил глава военного ведомства на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Американцы относятся к Тайваню как к суверенному государству еще со времен Чан Кайши, которого они почти до самой его смерти в 1975 году считали президентом Поднебесной. Лишь в 1971 году представителя в Совете Безопасности ООН Тайваня (Китайской республики), куда в 1949 году сбежал генералиссимус после поражения в гражданской войне с коммунистами, сменил представитель КНР.



Пекин считает мятежный остров частью континентального Китая, хотя до войны он принадлежал Японии. Но объединение как цель записано в конституции: "Тайвань является частью священной территории Китайской Народной Республики. Завершение великого дела воссоединения Родины - священный долг всего китайского народа, в том числе и наших соотечественников на Тайване". Неудивительно, что любые поползновения установить с ним дипломатические отношения воспринимаются на материке очень болезненно.



Дональд Трамп, еще даже не вступив официально в должность, поговорил с главой Тайваня Цай Инвэнь. "В ходе разговора они отметили тесные экономические и политические связи, а также связи в области безопасности между Тайванем и США", - сообщала тогда переходная команда нового американского президента. Отношения между двумя великими державами обострились.



На мой взгляд, торговая война с Пекином, которую вскоре начал Вашингтон, - часть общей стратегии американцев по ослаблению КНР. Так же как продажа вооружений Тайваню и демонстрация силы вокруг острова и в Южно-Китайском море. США явно провоцируют Поднебесную на военный ответ.



Китайцы хотели бы избежать войны - им достаточно экономического усиления. Но в том-то и дело, что экономически они стали невероятно мощными, и теперь угрожают американской гегемонии.



В первом номере 2019 года в авторитетном в США журнале Foreign Affairs почетный профессор и декан Института международных отношений в Университете Циньхуа Янь Сюэтун попытался снизить градус напряжения. В своей статье он заверил, что "китайская внешняя политика в грядущем десятилетии будет нацелена не на смещение Соединенных Штатов с трона главной сверхдержавы мира, а, в основном, на сохранении условий, необходимых для непрерывного экономического роста страны".



Явно выполняя партийное задание, ученый усыпляет бдительность конкурента: "Руководство Китая остро осознает те выгоды, которые их страна извлекает из сложившегося статус-кво. На сегодняшний день это главная предпосылка продолжающейся экспансии китайской экономики и мягкой силы, поэтому Китай в обозримом будущем не станет рисковать этими выгодами, если только не будут затронуты его ключевые интересы. Вот почему китайские лидеры будут из кожи вон лезть, чтобы не дать повода для тревоги уже и без того нервным лидерам в западных столицах, и их внешняя политика в предстоящие годы будет отражать эту цель".



Американцы судят по себе и, разумеется, в миролюбие китайцев не верят. И, если честно, я их понимаю: мир еще никогда не имел дела с Поднебесной как с глобальной державой. Да и сам Китай раньше никогда не выступал в этой роли. Как он себя поведет, неизвестно.



Министр обороны КНР перечислил общеизвестные раздражители: Тайвань и Южно-Китайское море. Однако красные линии не обозначил. Но они существуют, и какой шаг американцев станет последней каплей в чаше терпения, что именно Китай сочтет неприемлемой угрозой своей безопасности, покажет ближайшее будущее.