 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан. 100 дней Аскара Мамина: первые итоги
20:15 04.06.2019

Правительству Аскара Мамина сегодня исполняется 100 дней. Новостной портал NUR.KZ подвел первые итоги работы нового кабинета министров и оценил перспективы его дальнейшей деятельности.

Сразу стоит отметить, что на первом же заседании нового кабмина Мамин поставил цель стать правительством реальных дел. Премьер-министр сделал выводы из отставки своего предшественника. Повышение благосостояния и качества жизни населения – теперь его главные приоритеты.

Также необходимо указать, что за столь небольшой отрезок времени новый премьер успел зарекомендовать себя как управленец, нацеленный на результат. Учитывая его предыдущий опыт работы, Мамин быстро взял бразды правления в свои руки и активно приступил к исполнению новых обязанностей.

С начала года в стране наблюдается положительная картина по всем основным параметрам развития экономики – ВВП, инфляция, безработица. Отмечен рост в обрабатывающей промышленности, в сфере строительства, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций и в прочих отраслях.

Усилилась работа по привлечению инвестиций в экономику. Разрабатываются новые механизмы привлечения денег в производственный сектор. В рамках активизации деятельности в этом направлении новый премьер стал инвестиционным омбудсменом.

Поставлена задача по развитию "экономики простых вещей", замещению импорта и насыщению рынка отечественными товарами. Понятно, что эти вопросы сразу решить невозможно, но главное, чтобы эта инициатива не затормозилась, как это было с другими госпрограммами.

"С начала года новое правительство набрало высокую динамику работы по большому спектру вопросов, которые копились годами. На их решение зачастую не хватало политической воли и умения организовать деятельность. В первую очередь, это касается социальной сферы", - считает политолог Данияр Ашимбаев.

По его словам, предыдущее правительство мало уделяло внимания вопросам улучшения социального положения граждан. Новый кабмин учел эту ошибку.

Введена должность "социального" вице-премьера, сменены наиболее критикуемые министры этой сферы. На пост главы Минтруда вместо Мадины Абылкасымовой назначен опытный тяжеловес Бердыбек Сапарбаев. Он и другие члены правительства социального блока совершили "большое турне" по всем регионам Казахстана, выслушали жалобы и проблемы населения и внесли соответствующие предложения в кабмин (модернизация механизмов начисления адресной социальной помощи, расширение мер содействия занятости малообеспеченных и многодетных семей и т.д.).

Для малообеспеченных и многодетных семей увеличено финансирование строительства и приобретения арендного жилья, внедрен механизм частичного субсидирования первоначального взноса по льготной ипотеке для бюджетников, повышены зарплаты работников бюджетной сферы и др.

"Практически по всему спектру вопросов работы правительства мы видим динамику. Это выгодно отличает стиль работы кабинета министров Мамина от его предшественников. Все-таки для правительства очень важно четкое распределение обязанностей и делегирование полномочий", - отметил политолог.

По его мнению, здесь необходимо учитывать опыт работы нового премьера. Он прошел хорошую школу как госуправления, так и нацкомпаниями. Мамин – это человек умеющий принимать решения. И что не менее важно, добиваться их исполнения.

"У нас в стране много управленцев узкого и широкого профиля, но проблема в том, что люди боятся принимать решения. Тем более контролировать и добиваться их исполнения. Здесь мы сталкиваемся с дефицитом политической воли. Сейчас этот состав правительства соответствует поставленным задачам", - считает эксперт.

По словам политолога, для реализации поставленных новым правительством задач в стране есть все необходимы ресурсы – человеческий капитал, финансовые средства, природное сырье, инфраструктура и т.д.

"Проблема в том, что значительная часть ресурсов, необходимых для дальнейшего развития страны, сконцентрирована у узкого круга конечных бенефициаров. Они сильно вросли в политическую систему страны, контролируют и финансовые потоки, и распределение ресурсов. Для того, чтобы правительству реализовывать свои проекты, нужно направлять средства не на пользу отдельным господам, а экономики в целом", - полагает он.

Ашимбаев считает, что "в Казахстане госпрограммы написаны хорошо, бюджет сверстан грамотно, но всей этой системе не хватает устойчивости. Субъективные факторы мешают всей комплексной работе. Проблема в контроле. Это будет одним из главных вызовов правительства Мамина".

При оценке перспектив работы нового правительства на ближайший период встает вопрос о том, будет ли вновь избранный президент менять кабинет министров.

"Лучше дать возможность правительству поработать, так как в силу набранного темпа деятельности по всем отраслям экономики, кабмин является надежным тылом президента. У нового главы государства после инаугурации будет большой фронт работы по переформатированию новой президентской власти, переназначению акимов. В этих условиях президенту было бы выгоднее оставить правительство заниматься вопросами оперативного управления экономикой, социального развития, модернизацией", - считает эксперт.

Источник - NUR.KZ
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