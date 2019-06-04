Сирийская армия переходит в наступление на всех фронтах, - А.Шарковский

00:36 05.06.2019

Сирийская армия провела разведку боем



Войска Асада встречают упорное сопротивление боевиков на севере Латакии

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

4.06.19



Сирийские войска возобновили наступление на юге Идлибской зоны деэскалации. Российская авиация бомбит джихадистов в горных районах северо-востока Латакии. Ради взлома обороны города Кабани Дамаск, похоже, готов завалить трупами своих солдат позиции противника. Между тем в провинции Дейр-эз-Зор курды обстреляли правительственное судно, перевозящее нефть, а Израиль нанес удар с воздуха по авиабазе Т-4.



Используя результаты мощных авиаударов самолетов российских ВКС и сирийских ВВС подразделения дивизии "Силы тигра" перешли в наступление на последний сектор в северной части провинции Хама, удерживаемый вооруженной оппозицией. На этой неделе Сирийская арабская армия (САА) взломала оборону джихадистов и значительно продвинулась вперед. Сначала стремительным штурмом был занят город Хамират, вслед за ним пали города Каратах и Хардане.



В понедельник другая группировка правительственных сил атаковала исламистов в юго-западной части мухафазы (провинции) Идлиб после того, как они отказались соблюдать 48-часовое перемирие, заключенное накануне при посредничестве России и Турции. На этом участке фронта сирийские войска первым же натиском овладели небольшим населенным пунктом Аль-Касабия. Повстанцы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) и формирований Свободной сирийской армии (ССА, пользуется поддержкой Турции) пытались контратаковать, но понесли серьезные потери и вынуждены были ретироваться.



Сирийская разведка сообщает о передвижении значительных сил ССА из северных районов Идлиба в южном направлении для усиления формирований джихадистов, отступающих под натиском правительственных сил. САА также несет немалые потери, но на фронт поступают свежие подразделения и новая российского боевая техника.



Во вторник утром в северо-восточном горном районе мухафазы Латакия подразделение группировки правительственных сил (основу которой составляет 4-я танковая дивизия) атаковало позиции исламистов из группировок ХТШ и военизированных формирований Туркестанской исламской партии (запрещена в РФ, пользуется поддержкой Анкары), обороняющих город Кабани. Этот город в Дамаске называют оплотом джихада в Северо-Восточной Латакии.



Источник из сирийского военного ведомства сообщил агентству Al-Masdar News (AMN), что на самом деле была проведена разведка боем (она давно исключена из военной практики). Так сирийцы нащупывали слабые места в обороне джихадистов. Похоже, что город Кабани оказался крепким орешком для САА, которая уже долгое время топчется на его подступах и не может овладеть им.



Дело в том, что есть особенности в ведении боевых действий в горах, с которыми, судя по всему, плохо знакомы сирийские военные и их советники. Не помогают сломить сопротивление оппозиции и мощные авиаудары российских ВКС, которые также на протяжении долгого времени безуспешно бомбят позиции противника, обороняющего Кабани. Помимо российских самолетов Су позиции джихадистов обстреливают из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня артиллеристы САА, но все эти усилия не приносят желаемого результата.



Дамаск продолжает перебрасывать в этот район дополнительные силы и средства, готовится мощное наступление, и есть опасность, что сирийские войска понесут здесь многочисленные потери.



Не дает расслабиться президенту Сирии Башару Асаду и курдское ополчение из Сирийских демократических сил (СДС). В провинции Дейр-эз-Зор на Евфрате, вблизи города Аль-Шухайл, подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов катера и судно, на котором перевозится нефть, принадлежащие Дамаску. Это не первый случай нападения на корабли сирийского правительства, перевозящие нефть. Таким образом, формирования СДС исполняют санкции США, принятые против Дамаска. САА перебросила дополнительные войска в район Багхуз-Фукани, чтобы хоть как-то защитить флот, транспортирующий нефть. СДС тоже концентрируют свои силы в данном районе. Не исключено, что в конце концов здесь начнутся вооруженные столкновения между курдским ополчением и САА.



Вдобавок ко всему Израиль продолжил наносить авиаудары по сирийской территории. Атаке с воздуха подверглась авиабаза Т-4 в провинции Хомс, есть разрушения, погибли 10 сирийских военнослужащих.