Азиатский валютный сюрприз для США. Малайзия задумалась о дедолларизации внешней торговли

00:38 05.06.2019

Чтобы противостоять давлению других государств, азиатские страны должны создать единую валюту для внешнеторговых операций. С таким призывом выступил премьер-министр Малайзии. Опрошенные эксперты считают идею интересной, но для азиатских стран пока малореализуемой. Хотя эксперты признают, что – теоретически – появление новой единой валюты могло бы значительно ослабить влияние доллара.



Если азиатские страны хотят сплотиться, "им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта". Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. "Золото гораздо стабильнее", – сказал он.



По словам премьера, новую валюту будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях между странами. "При нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций", – добавил Махатхир Мохамад.



Такие заявления многие эксперты назвали символическими. Потому что по времени они совпали с отчетом Минфина США, посвященным списку стран, валютная и экономическая политика которых должна, по оценке ведомства, тщательно анализироваться Штатами. Как сообщало агентство Bloomberg, этот список увеличился с 12 до 21 страны.



В частности, в него вошли Ирландия, Италия, Вьетнам, Сингапур и Малайзия. Они присоединились к Китаю, Японии, Южной Корее, Германии и т.д. Страны подозреваются Штатами во вмешательстве в валютные рынки. В начале мая были сообщения, что в этом же списке есть и Россия, однако в тексте отчета, который появился в конце мая, особого упоминания России нет.



Как считают многие опрошенные "НГ" эксперты, само по себе предложение Малайзии интересное и даже во многом позитивное, так как оно простимулирует дальнейшую дедолларизацию торговых операций. "Идея создания новой валюты давно висит в воздухе. Постепенная закупка золота азиатскими странами, включая Китай, а также постепенный процесс дедолларизации в Азиатском регионе способствуют переговорам по формированию новой азиатской валюты, которая способствовала бы снижению торговых барьеров между экономиками региона и улучшению его инвестиционного климата", – говорит доцент Российского экономического университета Екатерина Новикова.



Но не все верят, что этот валютный проект действительно удастся реализовать. "В любом таком проекте для нормального функционирования системы важно (и пример евро это показал) очень близкое совпадение экономик по ряду показателей", – поясняет научный сотрудник Центра исследований международных институтов РАНХиГС Андрей Шелепов.



По его словам, если создается единая валюта, то, как правило, ключевой вопрос: где будет расположен эмиссионный центр? "Малайзия как инициатор идеи захочет сама воспользоваться выгодами этого проекта. Как на это отреагируют остальные страны – вопрос", – обращает внимание Шелепов.



"Перспективы единой азиатской валюты неочевидны. В Европе создание евро было обусловлено тесной интеграцией стран, Таможенным союзом, наличием единого Центрального банка. В Азии ничего подобного нет, азиатские страны конкурируют за инвестиции, между странами много противоречий. Есть и разные центры силы, такие как Япония, Китай, Индия", – поясняет старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов.



Хотя эксперты все же готовы рассуждать о возможных последствиях гипотетического появления такой новой валюты, в том числе о неоднозначных последствиях для России.



"Если говорить о российской экономике, то, с одной стороны, такого рода инициатива носит положительный характер, ведь появится валюта – конкурент для доллара и евро. С другой стороны, не стоит забывать, что у России есть свой проект под названием "Евразийский экономический союз", который пока не демонстрирует каких-либо результатов на глобальном уровне", – считает Екатерина Новикова.



"Если удастся создать единую азиатскую валюту, это приведет к падению доли доллара в мировом валютном обороте, снизится спрос на американскую валюту как средство платежа. С падением доли доллара в платежах снизится и его курс к другим валютам в рамках 5%. Но это будет долгосрочный процесс, – поясняет Сергей Суверов. – Курс рубля также может вырасти к доллару из-за этого фактора при прочих равных, но не сильно, так как маловероятно, что увеличится использование рубля в международных расчетах". По мнению эксперта, доля рубля может вырасти во взаиморасчетах лишь с некоторыми государствами.



В случае создания единой азиатской валюты и доллар, и евро потеряют часть позиций в мировой торговле, соглашается руководитель центра "Альпари" Александр Разуваев. Причем доллар пострадает даже в большей степени, полагает он. "Если говорить о курсе, то девальвация доллара возможна на 10–15%. Хотя США, думаю, даже не будут против, так как это поддержит их экспорт. Для курса рубля, вероятно, это нейтральное событие. Для нас важнее влияние санкций и цен на нефть", – поясняет эксперт.



"Курс рубля к доллару сейчас зависит не столько от силы американской валюты, сколько от решений, принимаемых Минфином. Если опустить этот факт, можно предположить, что появление альтернативного инструмента, используемого для взаиморасчетов крупнейшими экономиками Азии, приведет к реакции со стороны Федеральной резервной системы США, которая просто снизит объемы предложения доллара, сбалансировав его курс", – считает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.



Эксперт добавляет: "Переход к новому платежному средству для осуществления платежей в торговле вряд ли приведет к отказу от национальных валют и формированию диверсифицированных золотовалютных запасов этих стран, а значит, высокий спрос на доллар сохранится". Как уточняет Антонов, переход на такое средство расчета имеет смысл "исключительно в геополитических целях для снижения влияния США, что вполне резонно в условиях торговой войны".



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



4.06.19