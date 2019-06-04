Зачем укр-нацики снесли в Харькове памятник маршалу Г.Жукову, - Д.Стешин

05:01 05.06.2019

Украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову

Тяжелый, глухой звук, с которым упал с постамента бюст "Маршала Победы", оказался красноречивей всех политических заявлений нового руководства Украины



ДМИТРИЙ СТЕШИН

специальный корреспондент отдела политики



Не надейтесь и не верьте. Все будет так же, как при Петре Порошенко и даже хуже – быстрее, интенсивнее, глубже, мерзостней во сто крат. Задача у геополитического проекта "Антироссия" одна – истребить любые русские корни, любое упоминание о связи с Россией и потом пановать в своей незалежности. Если получится.



Диспозиция сохранится – в Раде и телевизоре, приличные на вид люди в костюмах, будут кукарекать про "западный путь" и "западные ценности". Они же и будут принимать новые русофобские дискриминационные законы, не лезущие ни в какие стандарты ООН. На улицах будут делать "реальную политику" хлопцы из бесконечного числа пробандеровских партий и группировок. ВСУ на Донбассе продолжат заниматься своим привычным делом, разменяв первую пятилетку войны. Население – отчислять с каждой зарплаты на АТО и иногда в эту самую бесконечную АТО призываться "через не хочу". Кто поумнее – уедет. Стабильность по-украински.



Сложно сказать, после этой истории, что еще нужно сделать Украине – объявить нам войну? Нет. Они хитрые и надеются выкружить свое без особых потерь и усилий. И получается! У меня в Инстаграмме 200 читателей-зрителей подписаны на нового президента душку-Зеленского. Начни им объяснять, что они, фактически, соучастники глумления в Харькове – не поверят. И даже обидятся – "Мы на "Бессмертный полк ходили!" В этом и весь расчет. Следом, думаю, на Украине начнут крушить воинские мемориалы. Полиция, как сказали в репортаже из Харькова – "не преуспела пресечь". Полицию понять можно и надежды на нее мало – какое государство, такая и полиция. Хорошего в этой истории только одно – большинство наших дедов-ветеранов, не дожили до сегодняшнего дня.