 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.06.2019
12:33  Как сливаются воедино государственный и частный сектор экономики в новом Узбекистане
12:30  Народное восстание в народной республике. Что события на Тяньаньмэнь принесли современному Китаю
12:27  Мечты сбываются: мир "1984" Джорджа Оруэлла оказался похож на современный, - В.Крылов
12:03  Bloomberg: США проигрывают КНР в битве разумов
10:37  Баткенское добро-соседство. Кыргызы перекрыли автодорогу Исфана-Андарак. Требуют сноса "таджикских" домов
09:40  Китайская морковка для Центральной Азии
09:39  Интимная близость в обмен на "высокую должность" и "чин": что происходит во дворце президента Афганистана?
09:14  Узбекистан дарит экс-джихадистам путевку в жизнь
09:09  Дух Чингисхана овладевает Сибирью, - "НГ"
07:54  Из Праги экстрадируют племянника арм-президента Саргсяна - торговца оружием и наркотой
07:31  Новая стратегия Пентагона для нового Индо-Тихоокеанского региона, - Л.Савин
07:28  Бишкек. Новые руководители "Акнета" опровергают рейдерский захват компании
07:24  В торговой войне нашелся исторический аргумент. США припомнили Китаю события на площади Тяньаньмэнь, - "Къ"
07:18  Как буддийская теократия стала кузницей кадров для секретных операций США в Азии, - А.Приймак
05:01  Зачем укр-нацики снесли в Харькове памятник маршалу Г.Жукову, - Д.Стешин
00:38  Азиатский валютный сюрприз для США. Малайзия задумалась о дедолларизации внешней торговли
00:36  Сирийская армия переходит в наступление на всех фронтах, - А.Шарковский
00:25  Узбекистан Мирзиеевский. Сон и явь. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:23  Индия: далеко идущие итоги выборов, - Д.Шелест
Вторник, 04.06.2019
20:20  "Поэма о смыслах". В Москве открывается выставка таджикского художника Азама Атаханова
20:15  Казахстан. 100 дней Аскара Мамина: первые итоги
18:22  Нападут ли США на Китай? - П.Шипилин
18:20  Китайское счастье: на что способен популярный кроссовер белорусской сборки Geely Emgrand X7
18:17  Красивая жизнь буржуинства заканчивается, - М.Хазин
18:15  Стальной Дамаск: Сирия не согласна на сделку с США
18:12  Загадочные этруски. Кто это были? - Булат Мамлиев
18:11  Опубликованы фото подбитого в Ливии "самого защищенного" броневика
18:05  Госдеп США обвинили в оскорблении китайского народа
18:03  Маловодный период Токтогулки. Почему кыр-чиновники засекретили информацию? - 24.kg
18:02  Предписано процветать. Как выглядит китайское экономическое чудо на родине его автора Дэн Сяопина
17:59  Asia Times: США слишком поздно решили "поставить Китай на колени"
15:15  Брат скандального кыр-олигарха Матраимова отстранен от должности начальника управления в Финполиции
14:04  Главу секретной службы МВД Киргизии Рейну Сайнакулову обвинили в незаконном распределении квартир
13:43  Экс-глава Госкомсвязи Киргизии Абасканов стал президентом ОсОО "Акнет"
09:29  Ошские события 2010 года. Почему Азимжон Аскаров в тюрьме
09:26  Саиде, упавшей с Луны. Отчего в Узбекистане нет свободных СМИ, - Г.Бухарбаева
08:45  Постсоветский мир в прицеле сетевых войн, - В.Прохватилов
08:44  Причины повторных выборов в Израиле – лежащие на поверхности и кроющиеся в глубине, - Д.Минин
08:12  Пенсионеров ЕАЭС объединяют границы, - "Къ"
08:09  Будущее Азии. Китай отразил выступление США, - М.Коростиков
07:45  Десять российских мифов о Золотой Орде, - А.Шамилин
07:40  Ракеты Пхеньяна пошатнули альянс Вашингтона, Токио и Сеула, - В.Скосырев
07:37  Китай покидает международный центр разработки интернет-стандартов, - А.Комраков
06:48  Саакашвили как американский поводок для Зеленского, - Д.Седов
01:09  Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия удерживает цены словесными интервенциями
00:58  Калибр вождя и судьба страны. Уроки драмы на площади Тяньаньмэнь, - Ю.Тавровский
00:55  Асад пошел войной против Ирана
00:09  В Петропавловске восстановят старинную Соборную мечеть
00:07  Казахстан. Жители Приуралья возмущены нашествием… сайгаков
00:04  Малазийский "Боинг" над Украиной сбила не Россия, - малазийский премьер Махатхир Мохамад
00:00  Мечта китайской молодежи, раздавленная танками, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем укр-нацики снесли в Харькове памятник маршалу Г.Жукову, - Д.Стешин
05:01 05.06.2019

Украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову
Тяжелый, глухой звук, с которым упал с постамента бюст "Маршала Победы", оказался красноречивей всех политических заявлений нового руководства Украины

ДМИТРИЙ СТЕШИН
специальный корреспондент отдела политики

Не надейтесь и не верьте. Все будет так же, как при Петре Порошенко и даже хуже – быстрее, интенсивнее, глубже, мерзостней во сто крат. Задача у геополитического проекта "Антироссия" одна – истребить любые русские корни, любое упоминание о связи с Россией и потом пановать в своей незалежности. Если получится.

Диспозиция сохранится – в Раде и телевизоре, приличные на вид люди в костюмах, будут кукарекать про "западный путь" и "западные ценности". Они же и будут принимать новые русофобские дискриминационные законы, не лезущие ни в какие стандарты ООН. На улицах будут делать "реальную политику" хлопцы из бесконечного числа пробандеровских партий и группировок. ВСУ на Донбассе продолжат заниматься своим привычным делом, разменяв первую пятилетку войны. Население – отчислять с каждой зарплаты на АТО и иногда в эту самую бесконечную АТО призываться "через не хочу". Кто поумнее – уедет. Стабильность по-украински.

Сложно сказать, после этой истории, что еще нужно сделать Украине – объявить нам войну? Нет. Они хитрые и надеются выкружить свое без особых потерь и усилий. И получается! У меня в Инстаграмме 200 читателей-зрителей подписаны на нового президента душку-Зеленского. Начни им объяснять, что они, фактически, соучастники глумления в Харькове – не поверят. И даже обидятся – "Мы на "Бессмертный полк ходили!" В этом и весь расчет. Следом, думаю, на Украине начнут крушить воинские мемориалы. Полиция, как сказали в репортаже из Харькова – "не преуспела пресечь". Полицию понять можно и надежды на нее мало – какое государство, такая и полиция. Хорошего в этой истории только одно – большинство наших дедов-ветеранов, не дожили до сегодняшнего дня.

Источник - комсомольская правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559700060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В 2019 году улучшится водоснабжение в 68 селах с общей численностью населения в 126,8 тыс. человек - МИИР РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года №354
- 100 дней Аскара Мамина: первые итоги
- Кадровые перестановки
- Руководитель Республиканского штаба Дании Еспаевой Азат Перуашев провел встречи с избирателями Жамбылской области
- Предлагается проводить внезапные проверки для выявления трудовой эксплуатации детей
- Многодетным матерям выдаются сертификаты на новые квартиры в Нур-Султане
- Требуйте, но знайте меру
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  