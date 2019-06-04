Как буддийская теократия стала кузницей кадров для секретных операций США в Азии, - А.Приймак

07:18 05.06.2019 Американские "боги" тибетских лам



В 1957 году далай-лама XIV (четвертый слева) предупреждал Джавахарлала Неру (правее), что намерен просить убежища в Индии.

В 2019 году исполнилось 60 лет подавлению войсками Китая восстания в Тибете и началу "индийского изгнания" монарха Тибета далай-ламы XIV Тензина Гьяцо. Высокогорная буддийская теократия, превратившаяся в провинцию КНР, у западного обывателя связывается преимущественно с романом Джека Керуака "Бродяги дхармы" и духовными исканиями поп- и рок-музыкантов. Куда серьезнее, чем битники и хиппи, Тибетом в 50–60 годах прошлого века интересовались спецслужбы США. Бегству далай-ламы в Индию предшествовал начальный период секретной операции ЦРУ. Об этих событиях и тибетском факторе политики США в Азии обозревателю "НГР" Артуру ПРИЙМАКУ рассказал Сергей БОЙКО, автор русского перевода документального исследования "Тайная война ЦРУ в Тибете", выпущенного недавно нижегородским издательством "ДЕКОМ".



– Сергей Викторович, кто авторы книги, которую вы перевели? Что такое "тайная война ЦРУ в Тибете", какой у нее хронологический период?



– Авторы – американцы Кеннет Конбой и Джеймс Моррисон. Конбой – политический аналитик, историк, заместитель руководителя Центра изучения Азии в Вашингтоне. Моррисон – исследователь Азии, ветеран частей специального назначения. Он принимал участие в проекте ЦРУ "Unity" по подготовке в Таиланде наемников, которых Штаты забрасывали в Лаос во время гражданской войны в этой стране в 1960–1973 годах. Конбой и Моррисон были друзьями, и оба тем или иным образом связаны с американскими спецслужбами. Материалы для книги они собирали начиная с 1995 года, когда Центральное разведывательное управление США начало рассекречивать данные об этой спецоперации. Книга была впервые издана на английском языке в 2002 году в Университете Канзаса.



Конбой и Моррисон были одними из самых первых исследователей, кто серьезно занялся взаимоотношениями ЦРУ и теократического режима в Тибете, без впадения в эзотерику, которой подвержены пишущие о Тибете журналисты. Работали с архивами ЦРУ, брали интервью у свидетелей и участников тайной войны. Хронология книги охватывает период от начала XX века. Завершается книга разделом, повествующим о том, как потом сложилась судьба участников спецоперации после ее окончания. Сама тайная война проходила циклично в период с середины 50-х годов по середину 70-х годов XX века, то затухая, то разгораясь вновь, что было связано со сменой президентов в США, политических курсов в Индии и других странах Азии.



– Кто из американских чиновников отвечал за тайную войну ЦРУ в Тибете?



– Директор ЦРУ Аллен Даллес, Кристиан Гертер – госсекретарь США в администрации Дуайта Эйзенхауэра, другие люди. Непосредственный руководитель спецоперации – сотрудник ЦРУ Роджер Маккарти, бывший военный летчик. В 1957 году Маккарти подготовил первую группу тибетских диверсантов. Сама тайная война началась при Эйзенхауэре, продолжалась при Джоне Кеннеди, Линдоне Джонсоне и завершилась при Ричарде Никсоне. Авторы показывают, что, когда в ЦРУ работали люди, которые конкретно интересовались проблемой Тибета, операция шла успешнее. А когда на пост заступали сотрудники, убеждавшие администрацию США, что та же Корея важнее Тибета, денег на операцию выделяли меньше. Все это шло в общем векторе внешней политики США. А Штаты были заинтересованы в том, чтобы если и не свергнуть коммунистический форпост в Азии в лице Китайской Народной Республики, то по крайней мере вставлять ему палки в колеса. Конец этой политике положил Никсон, который решил подружиться с Мао Цзэдуном. Тогда же и резко прекратилась тайная война ЦРУ в Тибете. Последствия были следующими. В течение 20 лет, пока ЦРУ поддерживало Тибет, участвовавшие в этой войне тибетцы жили с оружием в руках. Многие из них были буддийскими монахами. Беря в руки оружие, убивая людей, они снимали с себя монашеские обеты, и назад дороги не было. Когда операция закончилась, часть этих коммандос отказалась выполнить просьбу далай-ламы сдать оружие и вернуться к мирной жизни. Для разоружившегося большинства боевиков ЦРУ подготовило реабилитационные программы. Например, в Непале, где проживает много беженцев из Тибета, с помощью ЦРУ были открыты ковроткаческие фабрики и другие предприятия. В Катманду и других городах Непала можно увидеть мануфактуры, которые держат если не сами тибетцы – участники тайной войны ЦРУ, то их потомки. Значительную часть тибетских коммандос готовила Индия – также не без помощи ЦРУ. В Вооруженных силах Индии есть спецподразделения из тибетцев. Дели использовал их не только, например, в патрулировании границы с Тибетом, но и в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Большая часть тибетских культурных центров в Европе и США до недавнего времени открыто финансировались ЦРУ.



– Кто из тибетских лам, сановников или родственников далай-ламы входил в "пятую колонну" ЦРУ в Тибете?



– "Пятой колонны" как таковой не было. Была проблема Тибета. С точки зрения китайских историков, Тибет всегда являлся частью Китая. Это, разумеется, неправда. А строго исторически, у тибетской теократии была самостоятельность во внешней политике, следовательно, были признаки суверенитета. У Тибета были определенные политические отношения с маньчжурской империей Цин до 1911 года, когда последний император Цин отрекся от престола. Ранее у Тибета были особые политические отношения с монгольской империей Юань. Но не с Китаем. В примечаниях к книге уточняется, как у тибетских правителей появился титул "далай-лама". В XVI веке верховный лама Сонам Гьяцо объявил монгольского правителя Алтана-хана реинкарнацией великого монгольского полководца, который жил ранее. Себя Сонам Гьяцо назвал реинкарнацией наставника этого полководца. Благодарный Алтан-хан даровал Сонаму Гьяцо титул "далай" – частичный перевод имени ламы на монгольский язык. Сонам Гьяцо объявил личными реинкарнациями своих двух предшественников. Он сделал их далай-ламой I и далай-ламой II, а сам, следовательно, стал далай-ламой III. Политические отношения Тибета с империями заканчивались, когда эти империи распадались. После Синхайской революции 1911 года тибетцы прекратили отношения с маньчжурской империей Цин. А китайские республиканцы, продвигая великоханьскую идею, заявляли, что Тибет всегда был и остается неотъемлемой частью Китая. Хотя с 1912 по 1950 год включительно никакой власти у китайцев в Тибете не было, а все признаки суверенитета были налицо: и своя валюта, и своя армия, и свой язык, и даже мировое признание – хотя тут с оговорками. Когда войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) захватили Тибет, тибетцы стали рассматривать вмешательство ЦРУ как помощь, которую им оказывает Америка в борьбе с китайскими завоевателями. Никакой "пятой колонны" в классическом понимании у американцев в Тибете не было. Тем более что тибетцы сотрудничали с одобрения далай-ламы. С ЦРУ контактировал его старший брат, а далай-лама был одновременно и духовным, и светским правителем Тибета. Он как глава государства имел право обращаться за помощью хоть к ЦРУ, хоть к КГБ СССР.



– Какие еще страны был вовлечены в тайную войну ЦРУ в Тибете?



– Индия, причем очень сильно. Пакистан, Таиланд, Тайвань, Непал. В частности, с аэродромов Таиланда и Восточного Пакистана – ныне Бангладеш – вылетали самолеты ЦРУ как с тибетскими диверсантами, так и с оружием для них. На территории Непала и Индии создавались лагеря и точки, откуда тибетские коммандос совершали вылазки на территорию Тибета. Тайваньцев привлекали для прослушки эфира в Тибете, они работали на непальско-тибетской и индийско-тибетской границах.



– Как американцы – участники операции ЦРУ в Тибете общались с тибетцами?



– В распоряжении ЦРУ были знающие английский язык переводчики-тибетцы. Они были первыми уроженцами Азии, на ком инструкторы ЦРУ оттачивали свое мастерство. Потом те же инструкторы ЦРУ тренировали вьетнамцев и лаосцев. С американской стороны в тибетскую операцию привлекались технические специалисты: мастера радиодела, бойцы спецназа, десантники-пожарные и т.д. По возможности курсантов-тибетцев обучали английскому.



– В октябре 1950 года китайцы заявляли о "мирном освобождении" Тибета, предлагали тибетцам широкую автономию. Почему тибетская теократия не воспользовалась этим шансом?



– Шанса у Тибета не было. В данном случае уместно сравнение с Монголией, которая тоже объявила о независимости от Цинской империи после Синхайской революции. Монголию последовательно поддержала Россия, затем СССР. Сейчас она независима. Тибет никто не поддержал – ни Великобритания, ни Индия, ни США. Ни с одним из регионов, которые коммунистический Китай брал под свой контроль после падения режима Чан Кайши, Мао Цзэдун не заключил договоров о широкой автономии. В Китае установили режим унитарного государства. В договоре, который китайцы предлагали Тибету, есть интересные пункты, которыми китайцы фактически признавали независимость Тибета. Один из атрибутов суверенного государства – собственная армия. В соглашении было прописано, что тибетская армия вольется в состав Народно-освободительной армии Китая. Там же было указано, что китайцы никак не будут ущемлять права далай-ламы, не станут трогать религиозную структуру Тибета, не будут вмешиваться во внутренние дела. Но китайцы этих условий не выполнили. Не успели высохнуть чернила на договоре, как в Тибете началось преследование тибетского буддизма и т.д. Когда войска НОАК получили отпор в Восточном Тибете, в ответ китайцы стали бомбардировать монастыри. А в 1959 году в Лхасе вспыхнуло антикитайское восстание, которое было жестоко подавлено. Далай-ламе пришлось бежать в Индию, но еще на тибетской территории он денонсировал договор с Китаем. Надо отметить, как и в каких условиях Тибет подписал с Китаем это соглашение. По сути, оно было навязано и нелегитимно с самого начала. Заняв часть Восточного Тибета, китайцы предложили далай-ламе отправить делегацию в Пекин на переговоры. У переговорщиков не было полномочий заключать какие-либо соглашения. Но китайцы изготовили фальшивые печати и принудили членов тибетской делегации подписать договор.



– Верны ли мнения, что китайские власти совершили по отношению к тибетцам акт геноцида?



– Не совсем так. Мао Цзэдун довольно быстро начал проводить радикальные реформы, что вызвало возмущение у тибетцев. В то же время КНР не могла не учитывать повышенное внимание к Тибету со стороны стран-соседей. Например, за аннексией Китаем Тибета пристально наблюдали в Индии, где проживает значительное количество буддистов. В 1957 году далай-лама провел в Индии три месяца на праздновании дня рождения Будды Шакьямуни. Он встречался с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру, которому напрямую заявил, что хочет просить убежища. Пока его святейшество находился в Индии, туда несколько раз приезжал глава правительства Китая Чжоу Эньлай. Китайцы опасались, что далай-лама не вернется в Тибет. От имени Мао Цзэдуна Чжоу уговаривал далай-ламу вернуться, обещал, что Китай приостановит в Тибете антирелигиозную политику. И в Центральном Тибете это все действительно притормозили, но на востоке страны полным ходом шли военные действия, в которых погибло много тибетцев. Еще большее количество жертв было в 1959 году, когда китайцы подавляли восстание. Однако основная волна репрессий и истребления буддийских памятников в Тибете – последствия не восстания, а "культурной революции" 1966–1976 годов в Китае. Тогда уничтожали не только тибетцев, но и их культуру и религию. До 90% монастырей в Тибете было разрушено. Кроме того, в 1960 году, когда из-за политики "большого скачка" в Китае начался массовый голод, в Тибете китайцы реквизировали ячмень и другое продовольствие и вывозили в Китай. Можно сказать, что китайские власти косвенно способствовали голоду в Тибете. Все это вместе дает очень большие цифры гуманитарных потерь Тибета за время правления в Китае режима Мао. Но точных данных не знает никто. Тибетское правительство в изгнании дает одни цифры, китайская сторона другие, значительно меньшие, а европейские или американские историки – третьи. Истина, как водится, где-то посередине.



– Есть в истории тайной войны ЦРУ моменты, которые не вошли в книгу?



– Авторы очень хорошо поработали с материалами, которые были доступны на тот момент. Благодаря большому объему информации все основные вехи тайной войны хорошо освещены как "снаружи", так и "изнутри", то есть как из Индии, Непала и так далее, так и из США и структур ЦРУ. Что-то приходилось оставлять за кадром, поскольку невозможно вместить все в 300 с лишним страниц. То, что казалось мне недорассказанным, я по возможности расширял в сносках, кроме того, указания на то, где можно найти продолжение некоторых историй, есть в авторских комментариях, там скрупулезно указаны все источники информации. Но ЦРУ продолжает рассекречивать архивы, не исключено, что в будущем вновь придется вернуться к этой теме. Но пока что книга Конбоя и Моррисона – наиболее полное и завершенное исследование на эту тему. И я очень рад, что русскоязычные читатели теперь могут открыть для себя эту почти неизвестную страницу истории, ведь до сих пор столь подробных исследований на русском языке по операциям ЦРУ в Тибете не существовало.



Артур Приймак

4.06.19 Источник - независимая газета

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