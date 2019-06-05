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В торговой войне нашелся исторический аргумент. США припомнили Китаю события на площади Тяньаньмэнь, - "Къ"
07:24 05.06.2019

Руководство США и ЕС выступило с осуждающими Китай заявлениями в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, когда разгон демонстрации войсками привел к гибели, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В ответ китайские официальные лица сообщили, что в 1989 году приняли правильное решение, подавив политическую нестабильность и обеспечив стране 30 лет успешного развития. Внутри Китая при этом подходы к памятной дате сильно различаются: в Пекине резко ужесточен режим безопасности, в Гонконге активисты организовали массовую акцию памяти, на Тайване президент объявила себя защитником демократии.

То, что американские власти не пройдут мимо 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, было ясно заранее: пропустить такую возможность уязвить соперника по торговой войне Вашингтон не мог. "Мы выражаем сочувствие и симпатию семьям тех, кто до сих пор оплакивает погибших в тот день близких,- заявил госсекретарь Майкл Помпео.- Все десятилетия после той трагедии мы надеялись, что интеграция КНР в международную систему приведет к построению там более открытого, толерантного общества. Эти надежды рухнули".

С похожими заявлениями выступили глава европейской дипломатии Федерика Могерини и президент Тайваня Цай Инвэнь. Последняя использовала момент во внутриполитической борьбе, напомнив на странице в Facebook, что "несмотря на угрозы и подрывную деятельность (китайских агентов.- "Ъ"), Тайвань будет помнить о Тяньаньмэнь и не склонится", пока она остается президентом (в 2020 году Тайваню предстоят президентские выборы, и, по опросам, госпожа Цай пока уступает своему конкуренту из более дружественной к КНР партии Гоминьдан Эрику Чу).

Напомним, что события на площади Тяньаньмэнь произошли 4 июня 1989 года, после полутора месяцев протестов. Сотни тысяч активистов по всему Китаю требовали проведения в КНР демократических преобразований по примеру СССР. Руководители Китая, включая генсека Компартии Чжао Цзыяна, несколько раз выходили к протестующим на площадь, но компромисса добиться не удалось. В ночь с 3 на 4 июня солдаты зачистили площадь и уничтожили ведущие к ней баррикады.

По официальным данным, погибло около 300 человек, по данным правозащитных организаций - более 2 тыс.

Комментируя слова главы американской дипломатии, пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан назвал их "безумными бреднями и абсурдной болтовней, которые найдут свое место на свалке истории". "Под предлогом защиты прав человека он своим заявлением грубо вторгся во внутренние дела Китая, атаковал наш строй, очернил внутреннюю и внешнюю политику,- гневно заявил Гэн Шуан.- Китайское правительство и народ много лет назад вынесли вердикт событиям в конце 1980-х. Последние 40 лет политики реформ и открытости КНР наслаждалась быстрым экономическим и социальным прогрессом, развитием демократии и власти закона, расцветом культуры и значительным улучшением качества жизни. Права человека в Китае переживают лучший период в истории".

Пример лучших правил
40 лет "политике реформ и открытости" КНР

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Суть китайского отношения к событиям предельно кратко изложил в воскресенье на сингапурском форуме "Диалог Шангри-Ла" министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Этот инцидент был актом политической нестабильности, и центральное правительство приняло меры, чтобы остановить беспорядки,- заявил он.- Это была правильная политика. Прошедшие 30 лет доказали, что Китай идет верным курсом".

В китайском Гонконге, который перешел под юрисдикцию КНР лишь в 1997 году и до сих пор сохраняет значительную степень автономии, вечером 4 июня мирно прошла массовая церемония памяти. Десятки тысяч людей вышли на набережную и в парки, держа в руках зажженные свечи. Активисты принесли на акцию копию статуи "Богиня демократии", которую китайские протестующие в 1989 году построили на площади Тяньаньмэнь.

В материковом Китае, по словам наблюдателей, безопасность была усилена многократно. На площади Тяньаньмэнь в Пекине выставлены воинские подразделения и военная техника.
За несколько дней до памятной даты была также заблокирована Wikipedia и ужесточен контроль в социальных сетях и на форумах. Агентство AP сообщило, что китайских диссидентов и правозащитников на этот день из города вывезли.

Михаил Коростиков
Газета "Коммерсантъ" №96 от 05.06.2019, стр. 6

Источник - Коммерсант
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