 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкек. Новые руководители "Акнета" опровергают рейдерский захват компании
07:28 05.06.2019

Новые руководители "Акнета" опровергают рейдерский захват компании. Два учредителя ОсОО "Акнет" - Аскар Кутанов и Руслан Абдумажитов - 3 июня 2019 года на общем собрании приняли решение об отстранении от занимаемой должности президента компании, третьего учредителя – Кубана Ажимудинова. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Руслана Абдумажитова Азамат Асанбеков.

По его словам, решение было принято в связи с тем, что Кубан Ажимудинов не может физически исполнять обязанности президента компании и ОсОО остается практически без присмотра.

Азамат Асанбеков рассказал, что вторым вопросом, который был рассмотрен на собрании, было назначение Нурбека Абасканова на должность президента ОсОО "Акнет".

"Мы хотели бы отметить, что еще одним поводом того, что мы сегодня обращаемся к общественности, явился тот факт, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что идет вновь силовой захват компании. Я хочу заявить, что никакого силового захвата нет, это решение и воля самих учредителей, которая была изъявлена 3 июня, о чем имеются соответствующие документы. Произошла обычная смена руководства. Это можно определить как назначение в отсутствии руководителя", - пояснил адвокат.

Он напомнил, что Ажимудинов в настоящее время находится под следствием. После его задержания исполняющей обязанности была назначена Гульнара Ажимудинова, которая была отстранена от занимаемой должности по решению суда.

По его словам, новых руководителей - президента Нурбека Абасканова и его заместителя Азата Базаркулова – хорошо знают по их прошлым занимаемым должностям. Напомнил, что Нурбек Абасканов возглавлял Госкомитет информационных технологий, был заместителем председателя Энергохолдинга, руководил Ассоциацией операторов связи. Что касается Азата Базаркулова, то он длительный срок возглавлял компанию "Альфа Телеком".

Он также сообщил, что уголовное дело по рейдерскому захвату возбуждено и находится в производстве в Военной прокуратуре Кыргызской Республики.

Адвокат Рустам Абдрауфов отметил, что ни один сом дивидендов Кубана Ажимудинова не будет потрачен.

Азамат Асанбеков добавил, что еще одна проблема заключается в том, что потеряна некоторая часть финансовой документации, а также пропала гербовая печать.

"Мы предостерегаем всех, что данная печать находится вне распоряжения компании. Она может быть использована где угодно и кем угодно", - сказал адвокат.

Источник - 24.kg,
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