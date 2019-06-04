Из Праги экстрадируют племянника арм-президента Саргсяна - торговца оружием и наркотой

07:54 05.06.2019

Суд Праги разрешил экстрадицию на родину племянника экс-президента Армении



Суд Праги разрешил экстрадицию на родину племянника экс-президента Армении



Пражский городской суд принял решение о выдаче Армении задержанного в Чехии племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Маркету Пуци.



"Суд счел возможным провести экстрадицию Нарека Саргсяна в Армению", - подчеркнула она.



Окончательное решение о выдаче племянника экс-президента Армении на родину, согласно чешской законодательной практике, принимает министр юстиции республики. По словам представителя Пражского суда, глава ведомства вряд ли займет иную точку зрения по данному вопросу.



Задержание 37-летнего племянника экс-президента, обвиняемого в Армении в наркоторговле и незаконном хранении оружия, провел в декабре 2018 года спецназ чешской полиции в Праге. Причем задержанный сын дипломата Левона Саргсяна представил фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. Вскоре в столице республики был получен запрос из Еревана на экстрадицию Нарека Саргсяна.



Позже были объявлены в роыск сам Левон Саргсян и его дочь Ани - они обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от декларирования имущества.



В июле 2018 года в Армении был арестован еще один племянник экс-президента - Айк Саргсян. Его обвинили в покушении на убийство.



Согласно материалам дела, 1 апреля 2007 года с огнестрельным ранением в области живота в больницу был доставлен житель Еревана Давид Симонян. В тот же день в полицию явился А. Гевондян, предъявив пистолет и патроны, и сообщил, что нашел оружие во дворе детского сада и в результате неосторожного обращения с пистолетом случайно выстрелил в своего друга.



Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 120 УК Армении (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело было закрыто в связи с примирением сторон.



Между тем, согласно сообщению Генпрокуратуры Армении, 29 июня потерпевший Симонян направил заявление в ведомство, сообщив, что в тот день под воздействием наркотиков в него выстрелил Айк Александрович Саргсян. По его словам, инцидент произошел в их доме, в комнате для охраны.



Пострадавшего доставили в больницу Айк Саргсян и его двоюродный брат Нарек Саргсян, пригрозив убить, если он расскажет, что на самом деле произошло в их доме. После заявления потерпевшего было возбуждено уголовное дело по ст. 34-104 УК Армении (покушение на убийство, наказывается лишением свободы на срок от шести до 12 лет).



Напомним, Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении в апреле 2018 года на фоне массовых акций протеста, прокатившихся по всей стране. До этого Саргсян 10 лет занимал президентское кресло.



В результате "бархатной" революции к власти вместо Саргсяна пришел лидер оппозиции Никол Пашинян. Заняв пост премьер-министра страны, он распорядился провести тщательное расследование событий 1-2 марта 2008 года, когда после президентских выборов в Армении и объявленной победы Сержа Саргсяна сторонники первого главы страны Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост, отказались признать данные Центризбиркома и вышли протестовать на улицы Еревана. Эти протесты были подавлены, причем в столкновениях с силовиками погибли 10 человек, включая двух полицейских, а еще 250 человек получили ранения, в том числе 33 стража порядка.



В рамках расследования "дела 1 марта" в Армении спустя 10 лет стали задерживать и объявлять в розыск одного за другим крупных политиков и их близких. Обвинения были предъявлены бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянских вооруженных силах. 31 октября 2018 года в розыск был объявлен бывший заместитель председателя Следственного комитета Армении, начальник главного управления по расследованию особо важных дел Ваган Арутюнян, который участвовал в фальсификации доказательств в ходе первого следствия по делу о беспорядках 2008 года. Также под арестом оказался экс-президент Армении Роберт Кочарян, сочувствие которому публично выражал Владимир Путин.