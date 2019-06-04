 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дух Чингисхана овладевает Сибирью, - "НГ"
09:09 05.06.2019

Народные верования претендуют на руководящую и направляющую роль в регионах

Глава Тувы Шолбан Кара-оол (в центре) и сам принял участие в освящении вершины Бай-Тайга, и ждет того же от своих преемников. Фото cо страницы Шолбана Кара-оола в "ВКонтакте"
Глава Тувы Шолбан Кара-оол внес в Верховный хурал (парламент) законопроект о том, чтобы каждый руководитель республики обязательно совершал церемонию освящения горы Бай-Тайга – священной как для буддистов, так и язычников вершины на Алашском плато. "Руководители Тувы и после меня обязаны будут посещать пять главных вершин Тувы и с определенной периодичностью участвовать в их освящении от имени народа", – высказался Кара-оол. Эксперты считают: власти Тувы, оказывая знаки внимания буддизму, в то же время культивируют в республике тенгрианство – архаическую религию времен Чингисхана и предводителя гуннов Атиллы.

"Личная религиозная приверженность главы Тувы не будет играть роли для общественности, если он, уважая традиции тувинского народа, на священных горах совершит вместе со всеми тенгрианский обряд, – сказала "НГР" исполнительный директор якутского фонда "Проектная компания "Земля олонхо" Лена Федорова. – Тенгризм спокойно воспринимает буддизм, христианство, ислам, иудаизм и другие религии. Вспомните Чингисхана, который брал под защиту служителей всех культов".

По словам Федоровой, покровительство, которое оказывает тенгрианству в Якутии глава республики Айсен Николаев, не мешает Николаеву оставаться православным верующим. "Айсен Николаев глубоко уважает веру своего народа. Как руководитель республики, он исполняет волю и чаяния граждан. Национальная элита якутов – люди, которые глубоко чтят историю, традиции и веру своих предков. Саха – титульный народ республики, который желает исповедовать религию предков, иметь традиционные культовые площадки, дома, объекты, поэтому они обращаются к властям за содействием. Культовые объекты РПЦ – храмы, соборы, духовные семинарии – занимают самые лучшие центральные участки в Якутске, Мирном, Алдане, других городах. Вопросы их строительства, содержания решаются незамедлительно. Другое дело, если речь идет о выделении участка под якутское традиционное культовое здание в центре города, финансировании строительства и его содержании. Эти вопросы решаются очень сложно, власти не всегда могут найти оптимальные решения, вовремя оказать поддержку. Из-за этого со стороны местного населения растет недовольство, перерастающее в клубок всех нерешенных социально-экономических проблем. Поэтому в последние годы власти вынуждены активнее устанавливать контакты с лидерами национальных движений".

Интерес общества в Туве, Бурятии, Якутии, других регионах к тенгрианству связан с нарастающим пробуждением национального самосознания, потребностью сохранения собственной национальной идентичности, сохранения культуры и традиций, говорит Лена Федорова. "Процессы возрождения тенгризма идут в Республике Алтай. Есть группа, проповедующая тенгрианскую религию, но в экспертном совете при управлении алтайского Минюста, да и в целом в республике, нет квалифицированных религиоведов. Имеющиеся специалисты не имеют достаточных знаний и дают некомпетентные ответы, и, как правило, на основе их заключения следует отказ в регистрации".

Эксперт просит разделять тенгрианство и бытующие на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке шаманские культы. "26 мая в Бурятии открыли храм "Тэнгэри Ордоон". Открывшая храм организация – шаманская, но шаманизм и тенгризм – разные понятия. В свое время элементы тунгусского шаманизма внедрились в тенгризм. Представители той части населения Бурятии, которая исповедует эти смешанные с тенгризмом шаманские верования, создали эту организацию. Считать, что власти Бурятии, поддерживающие подобные организации, решили опираться на тенгризм, – в корне неверно. Другое дело, если среди представителей власти, национальной элиты бурятского народа, общественности есть те, кто действительно проповедует религию Чингисхана. В Бурятии таких тенгрианцев достаточно, чтобы официально зарегистрировать свою организацию".

"Освящение сакральных для буддистов Тувы пяти горных вершин Алашского плато – изначально тенгрианский обычай, – сказал "НГР" востоковед Николай Абаев, профессор Тувинского госуниверситета. – Культ священных гор, как и культ огня, – основополагающий элемент тенгрианства. Ему около 10 тысяч лет. Это общий возраст существующей по сей день в Алтайско-Саянском регионе горно-таежной цивилизации, в центре которой – Тува. В Бурятию буддизм пришел из Тибета, а в Туву – из Бактрии, исторической области между Гиндукушем и Ферганской долиной. В древнем Иране бактрийский буддизм вошел в органичный синтез с зороастризмом. В Туве, Бурятии, Горном Алтае произошло органичное соединение тенгрианства и буддизма. Гора Сут-Холь в западной Туве, где находится священное для тувинцев высокогорное озеро Холь, – священная для буддистов Мировая гора Сумеру".

Как говорит эксперт, для современных тувинцев и бурятов тенгрианство значит то же самое, что и для их предков во времена Чингисхана. "Чингисхан родился в России, в Забайкалье. Он осуществлял то, что сейчас мы называем евразийской интеграцией, – рассказывает эксперт. – Чингисхан через Монгольскую империю распространил тенгрианство на всю Евразию. Империю Чингисхана строили предки тувинцев, бурят, калмыков и алтайцев – урянхайцы и ойраты. Урянхайцем был Субудай, правая рука и друг Чингисхана. В современном тенгрианстве Чингисхан – верховный жрец и при этом бог, сын Вечного Неба. При потомках Чингисхана буддизм в Монгольской империи стал такой же интегрирующей религией, как и тенгрианство. Но при этом религия Будды Шакьямуни не уничтожила культ Тенгри, а органично впитала его в себя".

Абаев напомнил, как в феврале с.г. называющий себя верховным шаманом России Артур Цыбиков сжег несколько верблюдов в городе Ангарске Иркутской области. "Ойратское тенгрианство в глубокой древности подверглось сильному влиянию первобытных культов, которые принесли с севера тунгусы, или эвенки. Живучесть этих культов в Бурятии и полное отсутствие их в Туве объясняется просто: в Бурятии есть эвенкийское население, а в Туве его нет. Равнинная Бурятия – максимально открытый для миграционных потоков регион еще со времен Чингисхана. А тувинцы и алтайцы, закрытые от миграций горами, хранят тенгрианство в чистом виде, в каком оно существовало несколько тысяч лет назад и еще не слилось с буддизмом. На Алтае влияние буддизма на тенгрианство меньше, чем в Туве".

Востоковед напомнил, что Алтай считается мифологической прародиной всех тюркско-бурятских народов. "В начале XX века идеологи пантюркистского движения в Турции мечтали, чтобы Алтай стал центром будущего государства всех тюрок с границами от Босфора в Европе до Тихого океана в Азии, – продолжает Абаев. – Как константу своей идеологии пантюркисты из турецкого общества "Единение и прогресс" использовали тенгрианство. Взятый Мустафой Кемалем Ататюрком курс на светское развитие Турции – во многом наследие тенгрианских традиций, которые молодой Ататюрк почерпнул из младотурецкой литературы. Почитаемая пантюркистами мифическая страна Эргенекон – это Тува, Хакасия и Алтай. По-тувински Эргенекон звучит как Эргене-Хун, "крутой хребет". Возникшее на идеях ведущего тюркского просветителя Олжаса Сулейменова государство Казахстан – изначально не мусульманская страна, а тенгрианская, где ислам должен был быть в неразрывной гармонии с культом Вечного Неба".

Тенгрианство для тюркско-монгольских националистов – то же самое, что и славянское неоязычество для националистов русских, сказал "НГР" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "В Киргизии живет идеолог современного тенгрианства, называющий себя Элери Битикчи, – говорит эксперт. – Он считает, что тенгрианство возвращает тюрок к их сакральной этнической основе, которую тюрки потеряли, приняв ислам. В видеороликах казахского движения Tengri Ultras идет агрессивная пропаганда против ислама. По подсчетам Элери Битикчи, в 2014 году в шестимиллионной Киргизии тенгрианцев было всего 12 тыс. человек. В Средней Азии тенгрианство – удел настроенных против ислама маргиналов". "Но оно имеет серьезный отклик у тюркской интеллигенции, например в Татарстане, Башкортостане и других регионах России", – предупредил Ярлыкапов.

Артур Приймак

4.06.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559714940
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