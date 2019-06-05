Интимная близость в обмен на "высокую должность" и "чин": что происходит во дворце президента Афганистана?

09:39 05.06.2019

Интимная близость в обмен на "высокую должность" и "чин": что происходит во дворце президента Афганистана?

Недавно, генерал Хабибулла Ахмадзай, бывший советник по безопасности президента Ашрафа Гани, в своем интервью телеканалу "Хуршед" открыл завесу над удивительными и постыдными делами, которые происходят в администрации президента Афганистана.



Ахмадзай в своем интервью телеканалу "Хуршед" заявил, что в президентском дворце некоторые приближенные Ашрафа Гани занимаются развратом.



Хабибулла Ахмадзай, который одно время считался самым близким соратником президента Гани, заявил, что в обмен на высокий пост или чин, особенно в министерстве, департаменте, парламенте или аппарате советников, от женщин требуют интимной близости.



Экс-советник Ашрафа Гани утверждает, что в администрации президента активно орудует группа, возглавляемая Фазилом Фазли, личным помощником и советником Ашрафа Гани, и эта группа требует от женщин, желающих работать на высоких государственных постах, интимной близости, то есть в обмен на секс обеспечивают получение высоких постов.



Ахмадзай также утверждает, что и на парламентских выборах администрация президента оказывала финансовую поддержку девушкам и женщинам (кандидатам), и на выборах побеждали те кандидаты, которые соглашались работать на Ашрафа Гани.



Он добавил, что неоднократно жаловался на данную ситуацию Ашрафу Гани, однако тот не обращал на это никакого внимания, и поэтому он решил подать в отставку.



Хотя Аппарат президента Афганистана отрицает эти слова бывшего советника президента, однако генерал Ахмадзай утверждает, что у него есть доказательства и факты, подтверждающие каждое его слово, и что, если состоится беспристрастный суд, он готов предоставить свои доказательства всему афганскому народу.



Правда это или нет, это отдельная тема, но, если этот вопрос не будет рассмотрен и не будет внесена ясность, то это станет большим позором для всех афганских женщин, работающих в правительстве.



Заявление этого бывшего государственного чиновника в Афганистане вызвало бурю эмоций в социальных сетях, и все хотят серьезного расследования этого заявления.



В продолжении этих споров накануне один из бывших чиновников Совета безопасности в своем интервью индийскому журналисту, подтверждая слова генерала Ахмадзая, сказал, что в администрации президента подобные дела имеют место.



Марям Вардак, которая раньше работала советником в Совете безопасности Афганистана, в своем интервью индийскому каналу согласилась с утверждением Ахмадзая и подтвердила факт существования безнравственности в президентском дворце.



На мой взгляд, нет сомнений в том, что некоторые безнравственные женщины, вступая в интимную связь с чиновниками получают высокие должности, но не следует обвинять в этом всех женщин, это несправедливо по отношению к женщинам, которые достигли высокого поста благодаря своему упорному труду и знаниям.



Необходимо провести серьезное расследование по этому поводу, иначе впредь большинство мужчин не позволят своим женам работать в государственных учреждениях.



Афганистан - это традиционное и религиозное государство, и независимо от того, кем и по какой причине было сделано подобное заявление, оно должно быть тщательно рассмотрено.



В последние дни работы правительства национального единства на Ашрафа Гани оказывается сильное давление, и поскольку такое серьезное заявление сделал очень близкий Ашрафу Гани человек, то это может иметь весьма опасные последствия для афганского общества.



Несколько женщин, занимающих высокие государственные посты, отрицают подобного рода высказывания и требуют провести серьезное расследование по этому поводу.



Министр шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан утверждает, что как женщина-министр, работающая в правительстве Афганистана, категорически отрицает эти слова и требует серьезного расследования по данному поводу, поскольку если это заявление не будет рассмотрено и вопрос не будет прояснен, то другим женщинам будет очень сложно работать в государственных учреждениях.



При этом Хабибулла Ахмадзай, экс-советник Ашрафа Гани, утверждает, что каждое свое слово может подтвердить фактами и нисколько не сожалеет о том, что сказал.



Хотя, такие заявления всегда делаются для личной выгоды, и до вчерашнего дня генерал Ахмадзай, пока был советником президента, в течение 4-х лет зная об этой ситуации, все же молчал, однако, когда его отстранили от должности и он не смог пройти в парламент, он решил открыть всю правду, тем ни менее не стоит игнорировать этот факт, поскольку это касается жизни тысяч афганских женщин.



Социальная жизнь в Афганистане сильно отличается от жизни во многих других странах, поскольку здесь женщины сталкиваются с множеством трудностей, связанных с работой в государственном учреждении или за пределами своего дома, кроме того, подобные заявления оказывают непосредственное влияние на их жизнь и работу.



К данному заявлению бывшего советника Ашрафа Гани следует отнестись со всей серьезностью и рассмотреть его в беспристрастном суде, поскольку это ляжет черным пятном на всех государственных сотрудниках, и мужчинах, и женщинах, а президентский дворец будут сравнивать с публичным домом, после чего ни один гражданин не сможет верить даже президенту.



05.06.2019