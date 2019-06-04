Баткенское добро-соседство. Кыргызы перекрыли автодорогу Исфана-Андарак. Требуют сноса "таджикских" домов

10:37 05.06.2019

04 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В Баткенской области местные жители перекрыли дорогу Исфана - Андарак



В Лейлекском районе Баткенской области местные жители перекрыли дорогу. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.



Уточняется, что 3 июня жители Лейлекского района потребовали от семьи таджикской национальности разрушить дом, поскольку он построен на арендованной земле.



"После конфликта в селе Искра стали собираться люди обеих национальностей. Местные жители ночью перекрыли дорогу Исфана - Андарак. Органы местной власти и сотрудники РОВД Лейлекского района проводят разъяснительные работы с населением. Граждане кыргызской национальности выступили против строительства недвижимости на земле, которую мужчина взял в аренду. Местные жители намеревались сломать постройку, но милиция их остановила. В настоящий момент общественный порядок сохраняют сотрудники правоохранительных органов", - отметили в УВД.