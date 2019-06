Как сливаются воедино государственный и частный сектор экономики в новом Узбекистане

12:33 05.06.2019 Пока Узбекистан пытается провести реформы, результаты недавнего расследования показывают, как государственный и частный сектор экономики объединяются в приватизационных инициативах. Это чревато конфликтом интересов среди их высокопоставленных представителей.



После смерти президента Ислама Каримова в 2016 году и его заменой Шавкатом Мирзиеевым, новое правительство Узбекистана во всеуслышание объявило, что намерено провести экономические и политические реформы. По сути, эти реформы являются попыткой снизить вопиющую государственную коррупцию, развившуюся во время 27-летнего правления Каримова.



В Узбекистане компании обычно получают привилегии – или относительную свободу от государственного рэкета – в зависимости от политического влияния своих руководителей. Теоретически все предприятия равны перед рынком, но невидимая (или задрапированная) рука узбекского государства устроила так, что некоторые из них "равнее" прочих.



Теперь, когда президент Шавкат Мирзиеев задает новый, предпринимательский тон жизни в государстве, такая предыстория предвещает возможные мрачные последствия.



На данный момент мирзиеевское правительство готовит ускоренную программу приватизации и дерегулирования экономики, заручившись денежной помощью международных финансовых организаций.



Был разработан целый пакет нормативных актов, которые передают ключевые секторы экономики Узбекистана в частную собственность и предоставляют предприятиям налоговые каникулы, освобождение от уплаты таможенных пошлин, возможность продавать объекты государственной собственности по "нулевой" выкупной стоимости, субсидированные кредиты и определенные эксклюзивные права. О критериях, процедуре отбора и других процессах, в результате которых компании получают столь серьезные привилегии, известно очень мало.



Ситуация осложняется тем, что в Узбекистане общества с ограниченной ответственностью выполняют только самые минимальные требования касательно публичной отчетности и подвергаются лишь незначительному надзору со стороны регулирующих органов; к тому же они используют оффшорные юрисдикции, чтобы еще вернее обезопасить себя.



Местом проведения своего эксперимента мирзиеевское правительство выбрало Ташкент, столицу страны, а контролирует эксперимент хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



Артыкходжаев и основанная им коммерческая империя являют собой миниатюрную модель того Узбекистана, который задумал создать Мирзиеев – открытого для деловых предложений, активного и настроенного на международное сотрудничество.



Именно поэтому редакторы Power Briefs | Central Asia (нового цикла репортажей, использующего технологии обработки и анализа данных, а также следственные методы, основанные на работе с открытыми источниками информации) свой первый выпуск решили посвятить Артыкходжаеву



НАВЕРХ



Джахонгир Артыкходжаев – создатель огромной коммерческой империи, действующей посредством холдинга "Akfa" и, в частности, группы "Artel", – при Мирзиееве быстро поднялся по политической лестнице. Одновременно с ним все больших успехов добивались и "Akfa-Artel", которым государство оказывало значительную поддержку.



За империей Артыкходжаева стоит внушительная международная структура, состоящая из обществ с ограниченной ответственностью, партнерств с ограниченной ответственностью и шотландских ограниченных партнерств. Это чрезвычайно непрозрачная структура, в которой невозможно выявить бенефициарных владельцев или возможные политические связи.



В феврале-марте 2019 года, в рамках своего расследования, Power Briefs собирали информацию на самых разнообразных платформах открытых данных и деловых порталах, сводили ее в таблицы и сопоставляли. Эти данные позволили провести глубинный анализ структур и государственных постановлений, ставших причиной недавних успехов "Akfa-Artel". В результате обнаружился ряд дилемм, лежащих в самой основе проблемы, которую должно решить мирзиеевское правительство, чтобы на деле соответствовать полученным обильным похвалам.



Проблема заключается в серьезных конфликтах интересов и значительном недостатке прозрачности. Согласно Организации экономического сотрудничества и развития, именно эти факторы были и остаются слабыми звеньями узбекской программы антикоррупционных реформ.



Неоднократно оказывалось, что хоким Джахонгир Артыкходжаев возглавлял государственно-частные инициативы, в которых или он сам, или его жена, или его деловые партнеры имели личный интерес. Проекты получали значительные государственные дотации. Судя по всему, в описываемых случаях о конфликте интересов заявлено не было.



Эти государственно-частные сделки заключались вне открытых конкурсных торгов. Даже самые базовые сведения о них было трудно найти, несмотря на похвальную либеральность узбекских законов об информации.



Однако не все так плохо. Были также и положительные примеры. После того, как в апреле 2019 года мы разослали письма-опросники всем ключевым заинтересованным сторонам, фигурирующим в расследовании, государственные учреждения и представители частного сектора, проникшись духом сотрудничества, отреагировали на наши сложные вопросы.



В основе этого сотрудничества лежит растущая готовность узбекского государства развивать открытые государственные информационные ресурсы, что, в свою очередь, помогает сформировать более надежную доказательную базу для непростых дискуссий.



Это важный шаг вперед, он заслуживает восхищения – но, отдавая ему должное, мы намерены все же поговорить о проблемах.



Основное внимание статья уделяет некоторым проблемам, возникшим в связи с ташкентским строительным бумом и приватизацией здравоохранения; группа компаний "Akfa-Artel" очень заинтересована и в том, и в другом.



КОНФЛИКТ ВОКРУГ СТРОИТЕЛЬНОГО БУМА В ТАШКЕНТЕ



В течение последних двух лет гигантские стройки в центре Ташкента вызывают тревогу местных жителей, ученых и представителей гражданского общества. Среди этих проектов особенно выделяется один, отличающийся от прочих как масштабом, так и силой вызванной им реакции – "Tashkent City".



"Tashkent City", чья стоимость оценивается в 1,3 миллиарда долларов, вероятно, является крупнейшей в истории Узбекистана элитной застройкой, финансируемой из государственного бюджета. Он располагается на участке площадью 80 гектаров, в самом сердце города; президент Мирзиеев и его правительство усердно продвигают проект с помощью специально созданной для этой цели Дирекции по строительству и эксплуатации объектов. В обязанности дирекции входит привлечение инвесторов и управление процессом строительства с начала до конца.



Представители гражданского общества выявили сомнительных иностранных инвесторов, недостаток публичной отчетности, а также серьезные нарушения прав местных жителей, вынужденных переселиться из-за новой застройки. Все это поколебало общественное доверие к реформам, проводимым мирзиеевским правительством.



Ключевую роль в проекте "Tashkent City" и возникшем вокруг него конфликте играет Джахонгир Артыкходжаев. В 2017 году его назначили главой Дирекции по строительству и эксплуатации объектов на территории "Tashkent City", а в 2018 – хокимом Ташкента.



В предыдущей статье для openDemocracy автор поднял серьезные вопросы насчет общественной функции хокима и его личной заинтересованности в государственно-частной инициативе "Tashkent City", в которой участвуют компании и лица, связанные с "Akfa-Artel".



С тех пор, как мы стали использовать в расследовании новые методы сбора и анализа данных, эти тревоги только усилились.



Например, "Tashkent City" состоит из восьми лотов. Согласно информации, опубликованной на странице проекта в 2018 году (впоследствии часть этой информации удалили с сайта), генеральные подряды на строительство лотов № 1, 5, 7 и 8 достались ООО "Discover Invest".



По данным узбекского Государственного реестра хозяйствующих субъектов за март 2019 года законным владельцем 86.18% акций компании "Discover Invest" является Аброр Ганиев.



В том же марте 2019 г. Ганиева назначили председателем совета директоров группы компаний "Akfa".



Кроме того, корпоративные данные, содержащиеся в Государственном реестре хозяйствующих субъектов, свидетельствуют о том, что Аброр Ганиев и Джахонгир Артыкходжаев совместно владеют четырьмя компаниями. Также обнаружилось, что Ганиев является совладельцем как минимум трех компаний, входящих в "Akfa-Artel".



Юридический адрес "Discover Invest" – тот же, что и у "J-United Group", компании, полностью принадлежащей хокиму Ташкента. "J-United" – ключевой инструмент, посредством которого Артыкходжаев реализует свои деловые интересы в Узбекистане.



Другой пример: инвестор Лота № 1, названный на сайте проекта "иностранной компанией" – ООО "High Land City".



Согласно Государственному реестру хозяйствующих субъектов Узбекистана, большинство акций этой компании (81.24%) принадлежит Исмаилу Исраилову.



В Реестре хозяйствующих субъектов Исраилов значится как директор "Akfa Engineering and Management" – компании, которая полностью принадлежит Артыкходжаеву (по данным расследований, проводившихся в марте 2019 года).



В ходе расследований обнаружилось также, что Исраилов владеет по меньшей мере четырьмя компаниями совместно с Джахонгиром Артыкходжаевым и еще по меньшей мере четырьмя – совместно с Аброром Ганиевым, а кроме того, является единственным акционером акций шести компаний, связанных с "Akfa-Artel".



По данным Реестра хозяйствующих субъектов, зарубежные инвесторы владеют лишь малой долей акций в ООО "High Land City". Эти "иностранные компании" – "Techno Continental" (8.19% акций) и "Next Generation Product" (8.17% акций). Хозяева обеих компаний владеют ими через оффшорные структуры.



Например, "Techno Continental" является собственностью "Wynex Innovation LLP", английского партнерства с ограниченной ответственностью, о котором в 2015 году сообщалось, что оно создало предприятие стоимостью 2 миллиона долларов совместно с "Infinity Electronics" – компанией, производящей бытовую электронику под брендом "Artel".



Акции второго инвестора "High Land" – компании "Next Generation Product" – принадлежат двум оффшорным фирмам из Великобритании и Сингапура. Их электронные адреса зарегистрированы на домене @artelgroup.org.



Ни одна из трех вышеупомянутых оффшорных фирм не обязана раскрывать имя своего бенефициарного владельца, поэтому не было никакой возможности выяснить, кому принадлежат эти фирмы.



С "Tashkent City" Исраилова связывают и другие корпоративные интересы. Узбекская компания "Durable Beton" заявляет, что, хоть она и вышла на рынок менее года назад, но уже успела стать поставщиком бетона для многочисленных строительных проектов, финансируемых государством; в ее рекламных материалах особо подчеркивается сотрудничество с "Tashkent City".



В марте 2019 года при проверке учетной записи ООО "Durable Beton" в Государственном реестре хозяйствующих субъектов Узбекистана выяснилось, что всеми акциями компании владеет Исмаил Исраилов.



Если мы рассмотрим лот № 5 "Tashkent City", то увидим уже более явную связь с "Akfa-Artel". Инвестором этого лота, включающего в себя гостиницу высшей категории под брендом Hilton, является "Akfa Dream World".



Для того, чтобы посмотреть учетную запись компании в Реестре, необходимо знать присвоенный ей идентификационный номер налогоплательщика. Это значительно ограничивает доступ населения к базовой информации о компаниях, работающих в Узбекистане. В некоторых случаях идентификационный номер можно найти в открытых реестрах. В данном случае такой возможности не было. На наше письмо в "Akfa" с просьбой предоставить ответа не последовало.



Однако в корпоративной документации одной публичной акционерной компании указано, что владельцем 20.4% акций "Akfa Dream World" является компания "Perfect Plast Profil".



Юридический адрес "Perfect Plast Profil" совпадает с адресом "Techno Profil" – компании, принадлежащей Джахонгиру Артыкходжаеву.



При этом акциями "Perfect Plast Profil" владеет "Esperansa Group LP", шотландское партнерство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 13 апреля 2016 года.



Согласно недавним британским реформам, повышающим корпоративную прозрачность, шотландские партнерства с ограниченной ответственностью обязаны указывать в публичном реестре лиц со значительным контролем над компанией (Person with Significant Control, PSC). Таковыми считаются физические или юридические лица, владеющие 25% (и более) акций или голосов компании. "Esperansa Group LP" указала одно лицо со значительным контролем – "Esperansa Incorporated LP", английское партнерство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 6 октября 2017 года.



В Англии партнерства с ограниченной ответственностью не обязаны указывать своих PSC. Более того, все те же недавние реформы запрещают указывать подобные компании с непрозрачной структурой собственности в качестве PSC.



И, наконец, в качестве еще одного примера можно рассмотреть ООО "Premium Village", выбранное инвестором Лота № 7. Его юридический адрес совпадает с адресом ООО "Artel Engineering and Management" – компании, большинство акций которой (80.88%) по состоянию на март 2019 года, когда проводилось расследование, принадлежало Джахонгиру Артыкходжаеву.



В число акционеров "Premium Village" входят Исмаил Исраилов (23.28%), "Quality Electronics" (37.20%), "Asia Electron" (28.51%) и "Factory of Technologies" (9.30%). Электронные адреса компаний "Factory of Technologies" и "Quality Electronics" зарегистрированы на домене @artelgroup.org, а "Asia Electron" использует тот же самый gmail-адрес, что и "Dream Production" – компания хокима Джахонгира Артыкходжаева.



В "Quality Electronics", "Asia Electron" и "Factory of Technologies" 50% акций принадлежит партнерству с ограниченной ответственностью "MacMerry Management LP". Что касается оставшихся 50% акций – в случае с "Quality Electronics" и "Asia Electron" ими владеет сингапурская фирма "Commerce Standard Pte Ltd", а в случае с "Factory of Technologies" – компания "Singapore Syndicate Group International Pte Ltd".



Кроме того, "MacMerry Management" и "Singapore Syndicate Group" входили в число собственников ООО "High Land City", инвестора Лота № 1.



"Macmerry Management", "Singapore Syndicate Group" и "Commerce Standard" являются оффшорными акционерами "Akfa-Artel".



Поскольку в Великобритании и Сингапуре нет единого открытого реестра бенефициарных владельцев, невозможно выяснить, кто стоит за этими оффшорными компаниями.



Итак, расследуя коммерческую деятельность трех ключевых инвесторов "Tashkent City", мы обнаружили несколько "слепых тупиков", где отсутствует корпоративная прозрачность, а в случае с "High Land City" и "Premium Village" оказалось, что основной акционер является деловым партнером хокима и директором одной из его компаний.



Хокимият (мэрия) Ташкента подтвердил, что инвесторов выбирал специальный Административный совет. Нам отказали в доступе к документам, которые могли бы пролить свет на критерии и процедуру отбора.



Дирекция "Tashkent City" утверждает, что генеральных подрядчиков и поставщиков выбирают инвесторы. Больше нам ничего не сообщили.



Поскольку процедура отбора подрядчиков и закупки подрядных работ носит закрытый характер, невозможно установить, подвергались ли эти процессы неправомерному влиянию.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДЕЛЬФИНАРИЙ



Увертюрой к проекту "Tashkent City" можно считать возглавляемую государством реконструкцию Национального парка имени Навои, обширной зеленой зоны в столице страны.



Этот парк, названный в честь узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, – одно из самых знаменитых открытых пространств Ташкента. В 2015 году Представительство ООН в Узбекистане создало на его территории первый в Средней Азии экопарк.



Тем не менее, сейчас ведутся работы по превращению части Национального парка в грандиозный комплекс с амфитеатром, торгово-развлекательным центром, аттракционами и дельфинарием.



Стоимость реконструкции оценивается в 60 миллионов долларов. Эта сумма распределена на три года (работы должны завершиться в 2020 году). Государство выступает спонсором проекта. 4 сентября Кабинет министров принял постановление о строительстве "современного и высокотехнологичного парка культуры и отдыха".



Контроль за выполнением проекта снова был возложен на хокима Ташкента.



Однако если заглянуть в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, то выясняется, что компания "Stargate Systems" – инвестор проекта – была зарегистрирована 7 августа 2017 года, менее чем за месяц до того, как Кабинет министров принял постановление.



Акции "Stargate Systems" принадлежат Джахонгиру Артыкходжаеву (49.38%), Аброру Ганиеву (14.94%) и компании "Preston Impex LP" (35.68%). "Preston Impex LP" – шотландское партнерство с ограниченной ответственностью, зарегистрировано 25 января 2017 года. О нем почти ничего не известно, кроме того, что его стартовый капитал составлял 100 фунтов стерлингов.



В обмен на предложенную им инвестицию в 60 миллионов долларов ООО "Stargate Systems" получило национальный парк площадью в 20.79 гектаров в аренду сроком на 49 лет. Кроме того, постановление Кабинета министров освобождает компанию от таможенных платежей и, в порядке исключения, разрешает начать строительство еще до подачи проектно-сметной документации. По окончании срока аренды этот земельный участок вместе со зданиями и оборудованием возвращается в государственную собственность. Открытого тендера на этот проект не было.



В 2017 году Камола Мирзалиева – финансовый директор группы компаний "Akfa" и менеджер проекта парка Навои – заявила: "Мы вышли со своей концепцией в городской хокимият и управление культуры, указав сумму инвестиций, все этапы. Проект был изучен и одобрен".



Потенциальные экологические последствия проекта для Экопарка вызвали тревогу среди населения; "Akfa" заявила, что причин для тревоги нет.



Это еще один из тех случаев, когда Джахонгир Артыкходжаев, став хокимом Ташкента, должен был, согласно узбекскому законодательству, уведомить вышестоящего руководителя о конфликте интересов.



Хокимият утверждает, что Артыкходжаеву не о чем уведомлять начальство, поскольку у него нет личной заинтересованности в проекте, однако это утверждение противоречит данным узбекского Государственного реестра хозяйствующих субъектов.



Такое неоднозначное объединение государственных и частных интересов, проведенное с помощью закулисных административных процессов, встречается и в других проектах "Akfa-Artel"; особо примечательна растущая заинтересованность группы "Akfa" в частной системе здравоохранения.



ПРИВАТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Частный сектор здравоохранения в Узбекистане получил много поводов для радости.



С тех пор, как в 2016 году на смену Исламу Каримову пришел Мирзиеев, новое правительство проводит стремительную приватизацию медицинских услуг, которая составляет основу национальной стратегии здравоохранения. Чтобы осуществить эту программу, была сформирована специальная Рабочая комиссия.



Освобождение от уплаты налогов, таможенные льготы, безвозмездное предоставление земельных участков и зданий, льготные кредиты, быстрое повышение спроса на услуги за счет введения обязательной медицинской страховки – вот лишь несколько из тех средств, с помощью которых государство стимулирует частный сектор здравоохранения.



Такая политика должна заставлять людей стать потребителями частных медицинских услуг, субсидируемых государством, пока мирзиеевское правительство пытается перевести здравоохранение в частный формат.



Есть одна компания, которая находится в наиболее выгодном положении, позволяющем пользоваться всеми преимуществами государственных вливаний в частный сектор: "Akfa Medline".



"Akfa Medline" – единственное частное предприятие, отобранное для участия в Рабочей комиссии. Комиссия была создана в декабре 2018 года, состоит она преимущественно из сотрудников Кабинета министров и государственных служащих высшего звена. Ее обязанности заключаются в разработке законодательства и практических мер, которые помогут медицинской отрасли быстро развиться. Таким образом, "Akfa" получает уникальную возможность поучаствовать в разработке правил игры для своей отрасли.



Компанию "Akfa Medline" в комиссии представляет Камолат Мирзалиева. В документах компании она значится и как акционер (38.36% акций), и как директор. Это ее выступление мы цитировали выше, когда она давала интервью в качестве менеджера проекта по реконструкции Национального парка имени Навои.



Почему из всех частных медицинских учреждений правительство оказало предпочтение именно "Akfa", остается неясным. Министерство здравоохранения Узбекистана не ответило на наши вопросы. Это не единственный случай, когда "Akfa Medline" получает преимущество, оседлав поднятую правительством волну.



Согласно постановлению Кабинета министров от 15 февраля 2019 года, Шайхантахурский медицинский колледж в Ташкенте переходит в безвозмездное пользование компании"Akfa Medline", которая превратит его в частный медицинский университет. Помимо зданий и территории для кампуса, государство предоставляет "Akfa Medline" налоговые каникулы и освобождение от таможенных платежей.



Публичного тендера не было. Как и в ситуации с Национальным парком имени Навои, группа "Akfa" застолбила за собой проект и частным образом обсудила все детали с правительством.



Сама компания "Akfa Medline" подтвердила это в электронном письме: "Исходя из результатов изучения потребительского спроса и высокой потребности в высоко-квалицированных медицинских кадрах, "Akfa Medline" вышла с инициативой создания современного Университета, а Министерство здравоохранения поддержало данную инициативу".



Постановление Кабмина обязало хокимият Ташкента во главе с Джахонгиром Артыкходжаевым помочь проконтролировать превращение колледжа в Университет Акфа.



Согласно данным Реестра хозяйствующих субъектов, 61.64% акций "Akfa Medline" принадлежат Артыкходжаевой Нигорахон Бахромхужа кизи. Нигорахон Артыкходжаева является женой хокима Ташкента.



Городская администрация подтвердила этот факт и заявила, что он не означает наличия конфликта интересов, поскольку, согласно постановлению Кабинета министров об образовании Университета Акфа, ответственность за проект возложена на заместителя премьер-министра и министра здравоохранения.



Однако, согласно тому же постановлению, некоторая доля ответственности лежит и на городской администрации Ташкента. В пункте 10 сказано, что хокимият должен "оказать содействие Университету в подготовке необходимой проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений Университета, строительстве общежития для преподавателей и студентов, оснащении необходимым учебно-лабораторным оборудованием, медицинскими тренажерами, компьютерной техникой и библиотечным фондом, с вводом его в действие до начала 2019/2020 учебного года".



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ



В ходе нашего расследования мы обнаружили несколько прекрасных проявлений "открытого правительства", а также убедились в готовности некоторых чиновников и компаний решать сложные вопросы. К сожалению, сотрудники администрации президента и министерства здравоохранения в их число не входят.



Узбекское правительство издает все больше законов, постановлений и указов, которые, по идее, должны стать инструментами жестких антикоррупционных реформ.



Постановление 2016 года о правилах этического поведения государственных служащих (пункты которого повторяются в законе 2017 года "О противодействии коррупции"), гласит:



"Конфликт интересов возникает в такой ситуации, когда государственные служащие имеют личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение ими своих служебных обязанностей". Личная заинтересованность включает "получение любой выгоды или преимущества для них лично или для их близких родственников, а также иных лиц, с которыми они имеют близкие или деловые отношения".



В случае возникновения подобного конфликта государственный служащий обязан уведомить об этом своего руководителя, а тот должен принять меры по урегулированию конфликта. Увы, последствия в случае нарушения этих правил в узбекском законодательстве описаны очень расплывчато.



Завершив расследование, в апреле 2019 года мы написали об этих опасениях хокиму, хокимияту и группе компаний "Akfa-Artel". Хокимият ответил нам подробным письмом, в котором заявлял, что в данном деле нет никакого конфликта интересов. Однако сейчас, по прошествии нескольких недель, пакеты акций хокима в капитале группы "Akfa-Artel" передаются его жене, менеджерам и другим акционерам.



В большинстве подобных случаев передача акций не меняет дела: ситуация все равно расценивается как конфликт интересов, поскольку закон распространяется также на членов семьи и деловых партнеров. Кроме того, передача акций, разумеется, не имеет обратной силы: многие из этих государственно-частных инициатив были предприняты в 2017 и 2018 годах, когда Джахонгир Артыкходжаев был руководителем проекта "Tashkent City", а потом хокимом Ташкента.



Результаты нашего расследования свидетельствуют о том, что государство продолжает выделять компаниям значительную финансовую помощь на основании непубличных решений, в условиях рыночной экономики, где нераскрытие корпоративной информации означает, что состав собственников компаний остается тайной.



Законы о свободе информации на практике не соблюдаются. Трудно получить доступ даже к базовым сведениям о тех критериях и процессах, которые задействованы в значимых экономических решениях.



Это становится серьезной проблемой в ситуациях, когда крупные дорогостоящие проекты утверждают в обход открытых конкурсных торгов.



Складывается впечатление, что даже более или менее прогрессивные члены мирзиеевского правительства не совсем понимают, какими должны быть антикоррупционные требования в важнейших проблемных областях (таких, как конфликт интересов), закон же не предусматривает особо никаких последствий в случае, если эти требования не будут выполнены.



Сейчас, когда в стране идет все более стремительный процесс приватизации и реформирования рынка, это законодательное упущение повышает риск того, что в новом Узбекистане победителей и проигравших по-прежнему будут определять результаты закулисных сделок. Источник - stanradar.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559727180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- В 2019 году улучшится водоснабжение в 68 селах с общей численностью населения в 126,8 тыс. человек - МИИР РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года №354

- 100 дней Аскара Мамина: первые итоги

- Кадровые перестановки

- Руководитель Республиканского штаба Дании Еспаевой Азат Перуашев провел встречи с избирателями Жамбылской области

- Предлагается проводить внезапные проверки для выявления трудовой эксплуатации детей

- Многодетным матерям выдаются сертификаты на новые квартиры в Нур-Султане

- Требуйте, но знайте меру