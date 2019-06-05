Утром после айт намаза... В кыргызском селе Орок кыргызо-турецкий межнациональный конфликт

20:32 05.06.2019

Беспорядки в селе Орок. С чего все началось по версии милиции



Во время беспорядков в селе Орок Сокулукского района пострадали около 15 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



Уточняется, что после беспорядков задержано около 35 человек.



"Утром после айт намаза подростки возвращались домой. Между ними произошла перепалка, после чего двое из них избили третьего. Он госпитализирован, его состояние стабильное. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Хулиганство". Подростки водворены в ИВС. Родственники потерпевшего, выражая свое недовольство, разбили окна в 15 домах и сожгли один сарай", - прокомментировали в ГУВД.



В ведомстве отметили, что сейчас милиция и руководство Чуйской обладминистрации проводят разъяснительную работу среди сельчан.



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Конфликт в селе Орок. Драка на айт-намазе спровоцировала конфликт между жителями

5 июня 2019

// АКИpress

Предыстория: В Сокулуке произошла драка между подростками после Айт намаза

"Сводка" (АКИpress) – В селе Орок в Сокулукском районе произошел конфликт на межнациональной почве из-за драки утром на айт-намазе. Информацию подтвердили в Сокулукском РОВД.



По данным милиции, утром произошла драка между молодыми парнями – кыргызом и турками, первый попал в больницу. После драки начали собираться местные жители, требуя выселить семьи парней.



В данное время на месте находятся правоохранительные органы Сокулукского района и Чуйской области.



Ранее ГУВД Чуйской области сообщало о драке:



Подростки подрались 5 июня примерно в 8:30 утра после праздничного Айт намаза в селе Орок Сокулукского района. Все они жители этого села.



"Между тремя подростками произошла словесная перепалка, в результате чего двое из них нанесли телесные повреждения А.Т., 2002 года рождения", - говорится в сообщении.



Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП.



В ходе досудебного производства, как сообщает пресс-служба, милиция установила личности подростков. Ими оказались А.К., 1996 год рождения, и А.А., 2004 года рождения.

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Беспорядки в Ороке. Жители сожгли часть построек, разбили окна домов и машины

5 июня 2019



// АКИpress

"Сводка" (АКИpress) – В ходе беспорядков в селе Орок жители устроили погромы в домах местных жителей из числа турок.



Так, сожжены хозпостройки, разбиты окна домов, выбиты стекла автомашин.

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5 июня 2019 6709



"Сводка" (АКИpress) –



Посол Турции Женгиз Камил Фырат в настоящее время находится в селе Орок Сокулукского района. Его окуружила группа женщин и рассказали ему историю конфликта.



Посол в свою очередь отметил, что необходимо мирно урегулировать вопрос и решить дипломатическими путями, также необходимо встретиться с советом аксакалов



Ж.Фырат пригласил к себе женщин села, которые его окружили, для беседы.



Сегодня утром после Айт намаза между молодыми людьми произошла драка. Пострадавшие были доставлены в больницу. Днем в селе разгорелся конфликт. По данным милиции, уже задержаны более 10 человек.



http://svodka.akipre...l&place=nowread

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В результате конфликта у Ороке пострадали 15 домов, 25-30 человек задержаны, - ГУВД Чуйской области. Фото

ПОЖАРЫ И ЧП

19:12, 5 июня 2019 2782

Беспорядки в Ороке

Беспорядки в Ороке

// АКИpress

"Сводка" (АКИpress) – В результате конфликта в селе Орок задержаны 25-30 человек. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева.



Она напомнила, что утром во время айт намаза произошел конфликт между тремя подростками.



"В результате двое избили одного. Мальчик доставлен в больницу. Его состояние оценивается, как стабильное. Двое участников конфликта задержаны", - рассказала Имангазиева.



Далее, по ее словам, родственники пострадавшего выразили недовольство.



"Они начали совершать неправомерные действия в селе. В результате в 15 домах разбиты стекла и сгорел сеновал. По этим фактам 25-30 человек доставлены в Сокулукское РОВД", - сообщила Имангазиева.



На место привлечен весь личный состав ГУВД Чуйской области, администрация области проводит разъяснительные беседы с жителями села.