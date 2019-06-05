Шойгу защищает полуразвалившееся Содружество, - А.Шарковский

20:36 05.06.2019

Странам СНГ угрожают США и международный терроризм



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

05.06.2019



В Анапе в среду прошло заседание Совета министров обороны (СМО) ряда стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Министр обороны РФ генерал армии Шойгу дал оценку военно-политической обстановке у границ Содружества. В качестве основных угроз названы деятельность США, НАТО и распространение международного терроризма.



Сергей Шойгу заявил, что государствам – участникам Содружества угрожает опасность потери суверенитета. "С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной, – отметил глава военного ведомства РФ. – В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ". И подчеркнул: "Обеспечить безопасность можно только совместными усилиями".



Основные угрозы для стран Содружества, по мнению министра, исходят от НАТО, поскольку этот альянс проявляет беспрецедентную активность не только у западных и южных границ СНГ. Североатлантический блок уже "вклинился в тело Содружества" и, по сути, рассек его. НАТО официально сотрудничает в военной сфере с Молдавией и физически присутствует в Грузии, географически отделяющей Армению от России.



Шойгу высоко оценил итоги заседания СМО СНГ и высказал мнение, что формат этой международной структуры "дает возможность расширять диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог" в рамках Содружества. Он особо отметил, что сотрудничество военных ведомств государств – участников СНГ развивается в условиях демонтажа стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США. "США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру", – отметил Сергей Шойгу. Из списка угроз он выделил нарастающую "миграцию" ударных отрядов международного терроризма, борьба с которыми является сложной задачей: "В различных уголках планеты возникают новые очаги напряженности и нестабильности. Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств".



Формально в СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения (в качестве ассоциированного члена). По вполне объяснимым причинам в составе Совета министров обороны отсутствует Молдавия, которая давно выглядит как без пяти минут румынская провинция. А Румыния состоит в ЕС и входит в НАТО. На прошедшем заседании СМО не было, кстати, и министра обороны Туркмении.



В повестке дня заседания совета значилось обсуждение военно-политической обстановки в мире и ее влияние на состояние безопасности стран СНГ, а также рассмотрение концептуальных подходов к развитию военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Кроме того, министры говорили о планах проведения совместных учений сил объединенной системы ПВО стран СНГ "Боевое содружество – 2019". Также рассматривались основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам, совместные мероприятия вооруженных сил государств – участников СНГ в 2020 году.



В задачи совета входят координация военного сотрудничества стран Содружества, рассмотрение концептуальных подходов к вопросам военной политики и военного строительства, выработка предложений по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов и осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в СНГ.



Из этих формальных задач полноценно СМО не выполняет ни одну. О чем говорить, если на протяжении многих десятилетий союзники по СНГ Армения и Азербайджан находятся в состоянии необъявленного военного конфликта. В целом говорить о возможности организации общей системы безопасности в рамках СНГ, пожалуй, уже поздно.



Из всех угроз СНГ самой серьезной является именно деятельность США, направленная на разрушение Содружества. Взять бывших членов СНГ – Грузию и Украину. Первая фактически уже включена в военную систему НАТО. А Украина еще в 2014 году неформально объявила войну России. Кстати, в списке угроз для РФ и существования СНГ ее стоит поставить на второе место – сразу после США. Терроризму, пожалуй, можно отвести лишь третью позицию.