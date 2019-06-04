"Око за око". Между США и Китаем началась война черных списков

21:11 05.06.2019

Пекин ответит на санкции Вашингтона по принципу "око за око"

Владимир Скосырев

4.06.19



Объявив о намерении создать перечень иностранных компаний и физлиц, которые наносят ущерб интересам КНР, Пекин обрел новое оружие в торговой войне. В перечень попадут те предприятия и бизнесмены, которые блокируют или сокращают поставки китайским партнерам в "некоммерческих целях". Это ответ на запрет США поставлять компоненты для Huawei. Причем критерии, кого именно из зарубежных фирм подвергнуть наказанию, точно не определены. Комментаторы полагают, что под топор могут попасть Intel, Qualcomm, Microsoft и Google.



Представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн сказал, что Китай работает над списком "ненадежных" иностранных организаций и физических лиц.



При этом возможные последствия такого шага не раскрываются. Министерство также не связало этот шаг с тем, как США поступили с Huawei.



Но государственные СМИ Китая прямо утверждают, что Пекин таким образом реагирует на гонения против Huawei. Агентство "Синьхуа", ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Министерства коммерции, пишет, что Пекин примет в расчет четыре фактора, решая, внести ли иностранный объект в черный список.



Во-первых, это блокировка или прекращение организацией поставки одной или более китайским фирмам. Во-вторых, это совершение акции в "некоммерческих целях". В-третьих, важно, принесли ли такие действия ущерб китайским компаниям и промышленным предприятиям. И наконец, надо выяснить, угрожают ли такие действия национальной безопасности Китая.



Как пишет газета South China Morning Post, если эти весьма расплывчатые критерии будут применяться к компаниям, согласившимся выполнять директиву Вашингтона прервать поставки ключевых компонентов Huawei, то они попадут в черный список Пекина. Среди них Intel, Qualcomm, Microsoft и Google.



Впрочем, не только вышеупомянутым четырем корпорациям предстоит сделать выбор: выполнить указание Вашингтона и прекратить поставки китайским предприятиям или игнорировать его и сохранить хорошие отношения с китайскими властями. Пока что Китай начал расследование против американской логистической компании FedEx. Ее, как уже сообщала "НГ" (см. номер за 02.06.19), обвиняют в нарушении прав и интересов китайских потребителей.



"Неправильно думать, что Китай будет выдворять иностранные бизнесы из страны по своей прихоти. В случае с FedEx, в частности, Китай поведет расследование. Если даже доказательства вины этой компании будут найдены, то она будет иметь возможность защитить себя в ходе разбирательства", – говорит Ту Синьцюань, эксперт по торговле в Университете международного бизнеса и экономики в Пекине.



Ту считает, что китайский список составляется с таким прицелом, чтобы в него угодили те компании и персонажи, которые "питали зловредные намерения". Китай будет придерживаться баланса между небольшим числом враждебных организаций и благонадежными фирмами. Для них двери Китая останутся открытыми.



А в США много лет существует своя система экспортного контроля. Министерство торговли публикует список иностранных компаний и физических лиц, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности. Любая фирма, которая хочет экспортировать продукцию тем организациям, что значатся в списке, обязана получить для этого лицензию у бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил: "Сейчас даже власти Китая вряд ли могут сказать точно, кого могут затронуть эти списки. Ведь они введены в ответ на определенные действия Штатов. Китай только что опубликовал Белую книгу по вопросам торговой войны. В ней сочетаются принципы мягкости и жесткости. Чтобы не потерять лицо, Китай заявляет: мы торговой войны не боимся, будем жестко – око за око, зуб за зуб – отстаивать свои национальные интересы. Это импонирует внутренней аудитории. А гибкость состоит в том, что нужно искать компромиссы, поскольку у США больше козырей в данный момент. Но у Китая тоже есть козыри на руках. Это огромный рынок – 1,4 млрд человек. Компаниям, занесенным в черный список, не дадут работать на китайском рынке. Есть и другие инструменты воздействия на США".



Если американцы будут действовать еще более напористо, нарушая все формальные и неформальные правила, то и Китай станет вести более жесткую игру, считает эксперт. Китайцы рассчитывают: президент США Дональд Трамп – бизнесмен, а значит, ему нужно показать американскому избирателю, что он умеет быть жестким переговорщиком и умеет договариваться. Расчет заключается в том, что Трамп, имея в виду свою предвыборную кампанию в 2020 году, пойдет на договоренность. Тогда можно будет отыграть назад все черные списки, все взаимные претензии, заключил Карнеев.



New York Times не исключает и противоположного варианта событий. Если балансирование на краю пропасти продолжится, Китай может попытаться прервать работу американских технологических компаний в стране. Это принесет вред долгосрочным планам Пекина по освоению технологий. Закрыть офисы Microsoft и Google – значит лишить их китайских работников возможности повышать квалификацию. Ведь многие ведущие китайские специалисты по искусственному интеллекту прошли обучение в этой области именно в лаборатории Microsoft.