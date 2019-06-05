Alibaba Group и российские партнеры договорились о создании "AliExpress Россия"

22:02 05.06.2019

Соглашение с китайской стороной подписали "МегаФон", Mail.ru Group и РФПИ



Китайская Alibaba Group, "МегаФон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании совместного предприятия "AliExpress Россия". Как и ожидалось, в рамках сделки Alibaba Group станет владельцем 10% Mail.ru Group, а принадлежащий интернет-холдингу маркетплейс Pandao перейдет в новое совместное предприятие.



Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия "AliExpress Россия", сообщили стороны сделки. Исходя из условий сделки общая оценка совместного предприятия составила $2 млрд.



5 июня состоялось подписание соглашения, в котором определены условия создания СП. В рамках него:



Alibaba Group инвестирует $100 млн и передаст СП все связанные с Россией операции холдинга, получив 55,7% в "AliExpress Россия";

РФПИ вложит $100 млн в обмен на 5% в капитале "AliExpress Россия" и получит опцион на выкуп еще 7,9% у Alibaba Group за $194 млн;

"МегаФон" передаст Alibaba Group 10% в Mail.ru Group и получит 24,3% капитала "AliExpress Россия";

Mail.ru Group передаст СП свой маркетплейс Pandao и вложит $182 млн в обмен на 15% в капитале.

По закрытии сделки участники получат разные доли владения и голоса. До реализации опциона РФПИ Alibaba Group будет владеть 49,9% голосующих прав в совместном предприятии, "МегаФон" - 30,3%, Mail.ru Group - 18,7%, РФПИ - 1,1%. В случае реализации опциона РФПИ доли компаний изменятся и будут составлять 47,6%, 26,4%, 16,3% и 9,6% соответственно.



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Таким образом, основными владельцами "AliExpress Россия" будут российские инвесторы. В совет директоров СП войдут представители всех участников сделки. Компания также получит двух гендиректоров: одного из них назначит Alibaba Group, второго - Mail.ru Group. В рамках сотрудничества "AliExpress Россия" будет продвигать свои сервисы на платформах Mail.ru Group "путем эксклюзивной продуктовой интеграции и маркетинговых решений", следует из сообщения компаний.



Подписание соглашения не означает фактического закрытия сделки, но является переходом к следующему этапу, поясняет источник, близкий к одной из ее сторон.

Рамочное соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе AliExpress и Tmall участники сделки подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.



Дмитрий Шестоперов

"Коммерсантъ" от 05.06.2019, 17:51