 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Легендарный туркменский футбольный тренер Курбан Бердыев покинул казанский "Рубин"
22:06 05.06.2019

"Рубин" сократил Курбана Бердыева
Казанский футбольный клуб избавился от слишком дорогого тренера

В среду казанский "Рубин" объявил об отставке главного тренера Курбана Бердыева. Как сообщается на официальном сайте клуба, она произошла по итогам встречи 66-летнего специалиста с руководством. Отмечается, что решение покинуть команду принял наставник. Между тем, по мнению источников, знающих ситуацию, основными причинами ухода Курбана Бердыева стали его принципиальные расхождения с генеральным директором "Рубина" Рустемом Саймановым, а также слишком высокая зарплата тренера, которая составляла, по неофициальным данным, €3 млн в год.

О том, что Курбан Бердыев может уйти из ставшего для него родным "Рубина", стало известно в конце недавно завершившегося чемпионата России, по ходу которого казанский клуб избавился практически от всех высокооплачиваемых футболистов и доигрывал полурезервным составом. Дело в том, что главный спонсор команды ТАИФ резко сократил ее финансирование и вообще решил, как говорят в подобных случаях, сменить вектор развития клуба, отказавшись от покупок и содержания дорогостоящих исполнителей в пользу собственных воспитанников.

Постепенно суммарная зарплатная ведомость "Рубина", по данным издания "Бизнес Online", съежилась до €6 млн в год, а самым высокооплачиваемым игроком считался полузащитник Руслан Камболов с годовым окладом €1 млн. Вместе с тем главный тренер по-прежнему зарабатывал по контракту, подписанному еще летом 2017 года, когда ситуация в клубе была принципиально иной, €3 млн в год. К слову, сейчас в премьер-лиге никто из коллег Курбана Бердыева столько не получает. И еще €1,5 млн составляли расходы на его тренерский штаб. Такой дисбаланс, естественно, не устраивал руководство и покровителей "Рубина", тем более что по итогам чемпионата команда показала лишь 11-й результат.

Любопытно, что проработавший в казанской команде в общей сложности 14 лет Бердыев был готов согласиться на существенное понижение своей зарплаты, так же как и его помощники.
Незадолго до окончания сезона он заявил: "Мы понимаем положение. Когда нас приглашали сюда, стояла другая задача, приглашались игроки на серьезные контракты. Но потом случилось то, что случилось, и пришлось идти на оптимизацию. Тренеры понимают, что их зарплаты высоки, и согласны на понижение. Я готов на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен". Однако в то же время Бердыев отметил, что проблема не только в деньгах. "Даже с небольшим бюджетом, но со сплоченным коллективом можно добиваться успеха,- сказал он.- Сегодня тульский ""Арсенал"" это подтверждает. Так было при мне в ""Ростове"". Было тяжело с финансами, но атмосфера была очень хорошая, где тренеры и игроки были семьей. А в ""Рубине"" обстановка оставляет желать лучшего".

Бердыев тогда не расшифровал, что он конкретно имел в виду, произнося последнюю фразу. Но, по информации из источников, близких к клубу, у авторитетного тренера возникли трения с генеральным директором "Рубина" и его давним партнером Рустемом Саймановым. Они по-разному видят будущее клуба, к тому же Сайманов, долгое время находившийся в тени Бердыева и реализовывавший в основном его идеи, начал проявлять самостоятельность. ТАИФ в этом рабочем конфликте поддержал генерального директора и его модель развития "Рубина" - без завышенных амбиций и, соответственно, без крупных финансовых затрат.

Так что вряд ли в ближайшее время казанцы смогут добиться таких успехов, каких они добились при Бердыеве. Под его руководством они дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок страны (2011/2012) и дважды Суперкубок (2010, 2012), а кроме того, завоевывали бронзовые медали национального первенства (2003, 2010), принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов и добирались до 1/4 финала Лиги Европы.

Впрочем, все это дела давно минувших лет.

Второе пришествие Курбана Бердыева в "Рубин" после трехлетнего сотрудничества с "Ростовом" не привело к возвращению команды на лидирующие позиции в России.
Ведь даже с достаточно большим бюджетом она заняла в прошлом чемпионате лишь 10-е место. Видимо, Бердыев уже сделал в Казани все, что мог. На прощание "Рубин" выразил ему признательность и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. В официальном сообщении об отставке Курбана Бердыева назвали легендой и олицетворением самой успешной, золотой эпохи в истории "Рубина", а заканчивается оно словами: "Спасибо за все, Тренер!"

Александр Ильин
"Коммерсантъ" от 05.06.2019,

Источник - коммерсант
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