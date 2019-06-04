Беспорядки в Ороке. КырМВД просит не рассматривать ЧП как межнациональный конфликт

22:11 05.06.2019

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с произошедшим в селе Орок.



В настоящее время ситуация в Сокулукском районе находится под контролем милиции, принимаются меры для обеспечения стабильности и общественной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.



На месте событий находится министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. МВД просит не рассматривать ситуацию в Сокулукском районе как межнациональный конфликт.



В правоохранительном ведомстве уточняют, с чего начался инцидент: 5 июня 2019 года примерно в 8:30 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение, что в селе Орок идет драка между молодыми людьми. На место выехали сотрудники милиции. Выяснилось, что утром произошла драка между тремя подростками, проживающими в селе. Двое из них нанесли телесные повреждения А.Т., 2003 года рождения. Позже он был госпитализирован в одну из больниц Бишкека.



Во время беспорядков в селе Орок Сокулукского района пострадали около 15 домов. Сельчане сожгли один сарай и разбили окна в домах. Задержаны 35 человек.



В настоящий момент сотрудники милиции ОВД Чуйской области совместно с местными органами власти патрулируют село, на данный момент обстановка стабильная.