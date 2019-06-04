 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Президентские школы" в Узбекистане: начат прием документов
22:16 05.06.2019

Прием документов в президентскую школу в Нукусе
В столице Каракалпакстана в сентябре откроется одна из четырех школ Узбекистана, создаваемых по инициативе президента Шавката Мирзиеева.
Прием в президентскую школу в Нукусе; фото: Ц-1Прием в президентскую школу в Нукусе; фото: Ц-1
1 июня в Нукусе начался прием документов от родителей детей, желающих учиться в президентской школе. Поскольку здание нового учебного заведения еще не готово, документы принимаются в Нукусском лицее имени Ибраима Юсупова.
Здесь установлены стенды, где родители могут ознакомиться с правилами приема документов, распорядком пребывания учеников в школе, уточнить дату проведения вступительного экзамена, а также проконсультироваться по другим вопросам.
Кроме того, консультацию ведет группа педагогов, которую возглавляет советник Министерства народного образования Каракалпакстана Cулайман Хабипов.
По его словам, в этом году в Нукусскую президентскую школу принимаются дети с пятого по десятый классы.
Каждый класс планируется сформировать из 24 учеников, которые будут обучаться в группах по 12 человек по направлениям: точные и естественные науки, информационная технология.
На период учебы школьники будут обеспечиваться не только общежитием, но и питанием. При этом всем будут выданы бесплатная школьная форма и необходимые учебные пособия.
В свободное от занятий время для учащихся предусматриваются различные кружки по интересам.
Школа будет организована по принципу интерната, когда даже ученики пятого класса будут проживать в жилых помещениях учебного заведения. При этом всем детям с разрешения директора можно будет выезжать домой в пятницу после занятий, но в воскресенье к 19 часам все должны успеть вернуться в школу.
Житель Нукуса Камаладдин Аламинов сдает документы своей дочери Дильнозы, ученицы столичной школы № 12. Она хочет учиться по направлению точные науки.
Отец девочки говорит о том, что многие каракалпакстанцы поняли, что будущее их детей напрямую зависит от полученного образования. Поэтому появление президентской школы вселяет во многих надежду, что там их дети смогут получить лучшее образование.
Однако даже представители Минобразования Каракалпакстана пока не знают, каким будет конкурс: набор документов только начался. Также неизвестно, когда начнется вступительный экзамен.
Местная пресса сообщала, что на экзамене могут присутствовать представители зарубежных вузов, возможно, что по сей день идет согласование дня сдачи экзамена.
Пока же известно, что прием документов продлится до 22 июня.

Источник - centre1.com
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