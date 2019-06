В торговую войну готовы вступить центробанки. ФРС США и ЦБ Китая могут пойти на снижение ставок

22:22 05.06.2019

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл вчера заявил, что внимательно следит за ситуацией с переговорами по торговым вопросам, и дал понять, что может вмешаться, если они начнут тормозить американскую экономику. Инвесторы сразу восприняли это как готовность ФРС пойти на снижение ставок. В свою очередь, экономисты Bank of America Merrill Lynch считают, что на снижение ставок может пойти и ЦБ КНР,- если экономика страны начнет замедляться из-за торговых противоречий с США.



Вчера вечером глава ФРС США Джером Пауэлл выступил на конференции по монетарной политике в Чикаго. В частности, он затронул ситуацию, связанную с торговыми переговорами:



Мы внимательно отслеживаем возможные последствия этой ситуации для динамики американской экономики и, как всегда, будем действовать согласно обстоятельствам для поддержки положительной динамики, стабильной ситуации на рынке труда и целевой инфляции в районе 2%".



Фондовый рынок мгновенно отреагировал на эти слова главы ФРС - индекс Dow Jones взлетел более чем на 500 пунктов. "Учитывая неопределенность, как в торговом вопросе, так и в вопросе учетных ставок, рынок будет приветствовать любые прояснения",- цитирует Bloomberg вице-президента по инвестиционной стратегии компании E*Trade Financial Майка Левенгарта.



Уже сегодня утром аналитики Bank of America Merrill Lynch отметили, что на снижение учетных ставок может пойти и китайский Центробанк. Главный экономист BofA ML по Китаю Хелен Цяо считает, что, если торговые войны начнут тормозить китайскую экономику, Народный банк Китая может дважды снизить ставку в 2019 году и еще один раз - в 2020 году. "Следующий этап поднятия тарифов на китайские товары объемом $200 млрд будет гораздо чувствительнее и может оказать воздействие на общий экономический рост",- сообщила экономист телеканалу CNBC. В свою очередь, применительно к США BofA ML ожидает, что ФРС снизит ставки в нынешнем году также дважды - в сентябре и декабре.



Евгений Хвостик

"Коммерсантъ" от 05.06.2019,