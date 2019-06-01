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Решительное российское "нет" Эрдогану в Сирии, - Д.Марьянович
22:29 05.06.2019

Сирийская армия в провинции Идлиб

Турция хочет прекращения огня в провинции Идлиб. В Кремле говорят, что именно Турция сегодня обязана остановить там боевиков, которые стреляют по мирным жителям, а также по российским целям. Иными словами, Москва заявляет: несмотря на турецкие требования, она продолжит поддерживать наступление сирийских войск, чтобы освободить последнюю провинцию, пока контролируемую экстремистами.

Турецкий президент Эрдоган заявил не так давно в телефонном разговоре с российским президентом Путиным, что Турция хочет прекращения огня на территории сирийской северо-западной провинции Идлиб. В Кремле говорят, что именно Турция сегодня обязана остановить боевиков, которые стреляют по мирным жителям в Идлибе, а также по российским целям (напомню, что на российскую военно-воздушную базу в соседней провинции Латакия было нанесено несколько ударов дронами). Иными словами, Москва заявляет: несмотря на турецкие требования, она продолжит поддерживать наступление сирийских войск, цель которых - освободить последнюю провинцию, пока контролируемую экстремистами.

Я напомню, что наступление сирийской армии продолжается уже месяц, и население провинции Идлиб мигрирует, чтобы оказаться подальше от зоны конфликта. Многие мирные жители стремятся в Турцию, где их, однако, ждут закрытые пограничные переходы. Большая группа сирийцев скопилась вчера на пограничном переходе Атмех и обратилась оттуда к Турции с просьбой открыть границу. Тем не менее граница осталась на замке.

Перед пограничным переходом разросся лагерь, и, по данным источников, сейчас там спят под открытым небом более 20 тысяч человек. Один из сотрудников лагеря, Абу аль-Нур, сказал в интервью "Рейтер" (Reuters): "Им негде приклонить голову, нет воды, и мы делаем все от нас зависящее, но это выше наших возможностей".

Западные страны обвиняют Россию в том, что, поддерживая наступление в Идлибе, она провоцирует очередной миграционный кризис в Сирии. Однако Россия дает понять, что не отступит, когда речь идет о борьбе с экстремистами (я напомню: Идлиб держит под контролем "Аль-Каида" (запрещенная в РФ организация - прим. ред.)). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию: "Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные. Это ответственность турецкой стороны".

Дело в том, что по договоренности, достигнутой Эрдоганом и Путиным осенью прошлого года, наступление сирийской армии было остановлено, и Турция, чьи военные силы присутствуют в Идлибе, обязалась вытеснить террористические группировки из Идлиба. Однако турки не сделали этого. Более того, за последние полгода террористические группировки в этом регионе особенно окрепли, а небольшие вооруженные группировки присоединились к ответвлению "Аль-Каиды", чтобы вместе вести борьбу с сирийской армией.

Это российское "нет" Эрдогану - довольно важный момент в войне в Сирии. Совершенно ясно, что террористы в Идлибе так и останутся непобежденными, если Россия остановит наступление сирийских войск (что и происходило в последние полгода). Зачем Россия вообще поддержала сирийскую армию? Есть две основные причины. Первая связана с Сирией, а вторая - в большей мере с российскими интересами. Итак, во-первых, договор Эрдогана и Путина предотвратил очередную серьезную эскалацию, так как западные силы под предводительством США готовились к еще одной попытке глубже прорваться в Сирию (под разговоры о мнимой химической атаке и "обеспокоенности" за безопасность мирных жителей Идлиба). Москва и Дамаск понимали, что силы, которые многие годы поддерживали боевиков, так просто не отдадут их последний оплот, то есть конец этой войне будет положен военными действиями. Военному пути противопоставлен политический путь решения конфликта, который сейчас поддерживают и Турция с Западом. О каком политическом пути идет речь? Предлагается надолго заморозить конфликт, оставить экстремистов в Идлибе в покое, и в конечном итоге все это обеспечило бы сирийским врагам собственную видную и постоянную пятую колонну внутри Сирии. Впоследствии эта колонна могла бы разжечь конфликт вновь или политическими средствами расшатывать Дамаск. Итак, Россия договорилась с Эрдоганом и, таким образом, на какое-то время отвела угрозу масштабной иностранной военной интервенции.

Оказалось, что, по-видимому, это был правильный шаг, поскольку США сейчас "заняты" Венесуэлой и Ираном. И пока Штаты сосредоточены на этих горячих точках, сирийская армия может вернуться на позиции, занятые прошлой осенью, при мощной поддержке российских военно-воздушных сил. Конечно, Россия действует в Идлибе втихаря: нет никаких сообщений, нет информации об авиаударах. Все происходит без шумихи, в информационной тишине (правда, на месте боевых действий раздаются громкие взрывы).

Вторая причина заключается в том, что договор между Эрдоганом и Путиным, как я уже отмечал, обусловили российские интересы. Пойдя навстречу турецкому президенту, Россия улучшила отношения с Анкарой, а также, вероятно, заработала. Разумеется, я говорю о продаже систем С-400, которая должна стать своего рода увертюрой к значительно более масштабному российско-турецкому военному и экономическому сотрудничеству (упоминается даже совместное производство еще более передовых систем С-500). Может ли продолжение наступления в Идлибе разрушить эти планы? Возможно ли, чтобы Турция, возмущенная ситуацией в Идлибе, отказалась от С-400? Конечно, но это только подтвердило бы тот факт, что Турция пользуется этими сделками как инструментом для влияния на Россию. А Москва не может позволить подобного. В таком случае было бы даже лучше, если бы сделка расстроилась, если уж ей "суждено" расстроиться. Разумеется, Турция может "стиснуть зубы", и все пройдет по плану. Пока С-400 по-прежнему ждут в Турции уже в следующем месяце.

В начале апреля мы писали о массированном ракетном ударе по российской военно-воздушной базе Хмеймим в Сирии. Может оказаться, что это была роковая турецкая ошибка, так как после нее Россия оказала еще более серьезную поддержку сирийскому наступлению. А теперь выясняется, что Россия не намерена отказываться от этой поддержки. Я говорю о "турецкой ошибке", потому что так оно и есть. Известно, что сирийская армия не может и не будет предпринимать какие-то серьезные шаги без одобрения Дамаска, и точно так же хорошо известно, что боевики в Идлибе не нанесли бы подобный удар по российской базе, не будь на то одобрения Турции. Все в Кремле понимают это, поэтому теперь не собираются отступать. В противном случае Эрдоган в ближайшем будущем создаст россиянам еще большие проблемы.
Что касается собственно боев за Идлиб, то они, судя по всему, продолжатся, как и стоило ожидать. Крупные победы сирийской армии в прошлом году завершились почти одинаково: боевики каждый раз получали свободный доступ в Идлиб. Сегодня территория Сирии преимущественно освобождена, но вражеские силы не повержены и сосредоточены в одном относительно небольшом регионе. Учитывая это, к сожалению, "побочные жертвы" среди мирных жителей могут быть весьма значительными. В такой ситуации Турция была обязана, с нравственной точки зрения, открыть границу и позволить мирным жителям ее пересечь. Но Турция предпочла этого не делать, ведь мирным жителям в Идлибе отведена жестокая роль "живого щита". Так что стоит ожидать (особенно если сирийские войска будут занимать все большую территорию), что вскоре возрастет лживая обеспокоенность в связи с жертвами среди мирных жителей. И это опять создаст угрозу иностранной военной интервенции. Что тогда? Ждать продления договора между Эрдоганом и Путиным и того, что фокус снова переместится на какой-нибудь другой регион? Или начнут еще более активное наступление, чтобы как можно скорее окончательно освободить Идлиб (по возможности еще в этом году)? Решать России. Оба варианта могут принести очень положительный результат - свободную Сирию. Единственная опасность в том, что Россия из-за каких-то собственных высших интересов забудет неписанное обещание, которое дала Дамаску. Но этого, по крайней мере если судить по недавним заявлениям Кремля, скорее всего, не произойдет.

Advance, Хорватия
Д. Марьянович (D. Marjanović)

Оригинал публикации: Važno rusko "NE" Erdoganu - Ofenziva u Idlibu se nastavljaОпубликовано 01/06/2019

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559762940
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