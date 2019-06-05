 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нажим Америки послужил фактором сближения Китая и РФ, - В.Скосырев
00:38 06.06.2019

Региональные кризисы стали важной темой визита Си Цзиньпина в Москву
Владимир Скосырев
5.06.2019

Встреча лидеров РФ и КНР проходит на фоне 70-летия установления дипотношений между двумя странами. Это дало повод вновь заявить, что межгосударственные отношения достигли беспрецедентного расцвета. В подтверждение Москва и Пекин говорят о совпадении позиций по многим международным проблемам и росте торговли. Но, как отмечают эксперты, фактором их сближения стал также политический и экономический нажим США. У РФ и КНР сейчас общий геополитический противник. Тем не менее элиты двух государств не оставили надежд помириться с Америкой.

СССР первым признал КНР. Это событие осталось в памяти двух народов и придает вес заверениям нынешних лидеров о стратегическом значении российско-китайских отношений и решимости развивать их. Председатель КНР Си Цзиньпин в интервью российским СМИ назвал президента РФ Владимира Путина самым близким иностранным коллегой и самым лучшим другом. Какова бы ни была цена этим словам, даже в наш прагматичный век роль личных отношений между лидерами не стоит преуменьшать. Они способствуют координации внешней политики Москвы и Пекина, особенно в условиях, когда США давят РФ санкциями, а от КНР требуют уступок, затрагивающих ее суверенитет.

Как следует из сообщений информагентств, на встрече Путин и Си обсудили ситуацию на Корейском полуострове, подчеркнув важность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы. Что касается угроз США применить силу против Ирана, то участники саммита выступили против применения силы, за выполнение договоренностей, вытекающих из соглашения между шестью державами и Ираном в ядерной области. Обсуждалось положение в Сирии и Венесуэле.

Однако, как говорил еще в XIX веке британский премьер лорд Пальмерстон, у государств не бывает постоянных друзей, а есть только постоянные интересы. У России и Китая эти интересы создают предел их сближению.

У нас в стране, да и в Поднебесной, некоторые публицисты призывали Москву и Пекин сформировать военный альянс, чтобы общими силами противостоять угрозам США и их союзников. Но ведь такой альянс уже был создан Сталиным и Мао Цзэдуном. Он рухнул из-за разногласий между двумя Коммунистическими партиями. Опыт показал, что Москва и Пекин не желают связывать себе руки в том, что касается отношений с внешним миром. Неудивительно, что Пекин не признал присоединения Крыма к России, а Россия не поддерживает претензии Китая на спорные острова в Южно-Китайском и Японском морях.

Как сообщала пресса, во время предстоящего Петербургского экономического форума предполагается подписать 30 соглашений о сотрудничестве между компаниями и организациями двух стран. Можно ли отсюда сделать вывод, что в экономической сфере они строят достаточно внушительные редуты, чтобы противостоять наступлению США? Данные о российско-китайской торговле за прошлый год на первый взгляд настраивают на оптимистический лад. В 2018 году торговля выросла на 24,5% и превысила 100 млрд долл., главным образом благодаря тому, что расширился экспорт продуктов энергетики из России.

В России некоторые СМИ даже писали, что, может быть, китайские компании, подвергаясь санкциям США, подумают о том, чтобы перевести производство в Россию. Тем более что Китай – самый крупный торговый партнер России. Объем товарооборота с ним больший, чем у России с любой европейской страной, не говоря уже о США. Но, как говорит адъюнкт-профессор Китайского университета в Гонконге Вилли Лам, в мировом масштабе российская экономика довольно маленькая. В Россию идет только 1,9% китайского экспорта. Львиная доля приходится на США, Евросоюз, страны Азии, Африки, Латинской Америки. Причем, по сообщению газеты South China Morning Post, несмотря на рост двусторонней торговли, размер прямых китайских инвестиций в Россию остается ограниченным. В первой половине 2018 года он снизился на 24%. В некоторых публикациях в России связывают этот спад с тем, что китайские фирмы и банки стали сокращать контакты с российскими партнерами, боясь попасть под санкции США.

В беседе с "НГ" доцент НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Карпов сказал: "Торговля у нас действительно растет. А данные по прямым инвестициям Китая противоречивые. Называются цифры – от 10 до 40 млрд долл. Там много офшорных компаний, поэтому трудно считать объемы инвестиций. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество существенно отстает от уровня товарооборота. Инвестиции КНР идут в основном в сырьевые отрасли. Есть несколько сельхозпроектов. Но есть большой разброс по статистике. Я думаю, к сообщению о падении на 24% нужно относиться с большим скепсисом. Инвестиции КНР примерно на прежнем уровне. Китайцы инвестируют в то, что им нужно, – в нефть, газ, лес. Есть сотрудничество в сельском хозяйстве. Крупных инвестиционных проектов немного. Ведь они предполагают использование китайской техники и китайской рабочей силы. Россию это не устраивает".

Что касается осторожности китайских организаций в контактах с российскими партнерами, то тут удивляться не приходится. Китайские бизнесмены вынуждены считаться с американскими санкциями, заключил Карпов.

Как передала Financial Times, торговый конфликт с США сильно нервирует китайское бизнес-сообщество. Не случайно в апреле-мае из Китая за границу было выведено примерно 12 млрд долл.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559770680
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