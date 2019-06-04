Урановый вопрос в Киргизии: "Отказываться от добычи урана навсегда нельзя"

00:41 06.06.2019

В Киргизии ввели запрет на работы по изучению и разработке урана. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства республики Мухаммедкалый Абылгазиев.



Документ запрещает проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов. Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов урана.



При этом, как долго продлится этот запрет, какие у него экономические риски, и что будет с лицензиями, которые уже выданы, в пресс-службе правительства не уточнили.



Напомним, разработка уранового месторождения Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области вызвала широкое общественное негодование и спровоцировала волну митингов в Балыкчи и Бишкеке.



Разведку месторождения проводила компания "ЮрАзия". Она получила лицензию на геологическую разведку до 31 декабря 2020 года. Под натиском общественного давления 25 апреля 2019 года все работы на месторождении были приостановлены.



"Необходимо законодательно определить срок запрета на поиск, разведку и добычу урана. Если этот мораторий будет пожизненным, страну в будущем ждут проблемы. Мы вернемся в каменный век", - высказал свое мнение корреспонденту StanRadar.com. заведующий лабораторией Института геомеханики и освоения недр НАН КР Кушбакали Тажибаев.



По его словам, такие элементы как уран и торий являются стратегическим сырьем, за которым будущее энергетической отрасли.



"Не за горами то время, когда будет разработана экологически чистая система использования атомной энергии. Осваивать энергию урана и тория будет безопасно. Кроме того, рядом с ураном обычно залегают большие запасы редкоземельных металлов и ценных элементов, которые дороже золота. Моратория на 50-70 лет вполне достаточно", - отметил эксперт.



Что касается экономического аспекта ситуации вокруг добычи урана в Киргизии, то тут аналитики в сфере финансов сходятся в едином мнении - документ ударит по и так слабому инвестиционному имиджу страны. А суммы судебных исков, которые могут поддать компании, владеющие лицензиями, нанесут существенный удар по государственному бюджету республики.