Арестована вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева

08:53 06.06.2019

Вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.



Сообщается, что специализированный межрайонный следственный суд санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны до 2 августа.



Ранее в Нацбюро сообщили о расследовании в отношении вице-министра образования и науки.