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|Арестована вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева
08:53 06.06.2019
Вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Сообщается, что специализированный межрайонный следственный суд санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны до 2 августа.
Ранее в Нацбюро сообщили о расследовании в отношении вице-министра образования и науки.