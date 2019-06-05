Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале

08:55 06.06.2019

Атырауская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков, пишет портал "Мой город".



Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков.



Как отметил Серик Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.



По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители "Атырау су арнасы".



В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.



Напомним, 4 июня в Атырау на встрече с активом области, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что виновник в массовой гибели рыбы в Урале ему известен.