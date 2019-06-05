Кыр-утырок. Чуйский губернатор Абдраимов обвинил журналистов в провоцировании беспорядков

13:07 06.06.2019

В КР требуют отставки чиновника, оскорбившего журналистку



Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов вышел к журналистам и рассказал свою версию инцидента с журналисткой, с которой отказался разговаривать, заявив, что не нравится ее лицо.



"Я давал интервью телеканалу "Ала-Тоо 24", когда она в грубой форме начала спрашивать, где я был, почему так поздно прибыл (в село Орок, где накануне произошел конфликт – ред.). Я ответил, что это мои проблемы, что она не прокурор. Да, я сказал, что не нравится ее лицо. Мое лицо не нравится ей. Это жизнь", - заявил он. Абдраимов также добавил, что не считает себя "красавчиком".



Глава Чуйской области также обвинил некоторых журналистов в продажности, которые намеренно создают провокацию.



Абдраимов не стал просить прощения и после споров с журналистами в спешке покинул актовый зал.



Пользователи соцсетей требуют от полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова попросить прощения у журналистов и сложить полномочия.



Поводом для требования стал грубый ответ Абдраимова одной из журналисток в селе Орок Сокулукского района, где 5 июня произошел конфликт между местными жителями. Он заявил, что не будет отвечать на ее вопросы, так как ему не нравится ее лицо. "Мне не нравится ваше лицо. У вас очень неприятное лицо", - сказал он.