США пытаются включить тормоза в ситуации с Ираном, - Курт Миллс

14:30 06.06.2019

National Interest: У США возникли сомнения в отношении Ирана?

Заявления Помпео представляют собой драматический сдвиг в позиции американского дипломата, который всего несколько месяцев назад стремился подчеркнуть террористическую природу иранских военных лидеров



Предположение о том, что администрация президента США Дональда Трампа может втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке, кажется недальновидным. Есть признаки, указывающие на то, что американская администрация решила спустить ситуацию на тормозах, пишет Курт Миллс в статье для издания The National Interest.



Казалось, что позиция Белого дома в отношении Исламской Республики Иран поставила США на грань военного столкновения в Персидском заливе. В течение последних 30 месяцев американская ближневосточная политика приводила в восторг суннитских автократов. Теперь у Вашингтона возникли сомнения.



Во-первых, как сообщили три источника, знакомые с ситуацией, советник по национальной безопасности США Джон Болтон в лучшем случае оказался на скамейке запасных, а в худшем - может оказаться среди аутсайдеров. Об этом также могут свидетельствовать публичные противоречия между президентом США и советником по национальной безопасности. Непрерывная болтовня о том, что менее чем за три года Трамп может попрощаться со своим третьим советником по национальной безопасности, достигла своего пика на прошлой неделе.



Во-вторых, государственный секретарь США Майк Помпео - один из сторонников жесткой линии в отношении Ирана - публично отказался от своих предыдущих слов о том, что переговоры с Ираном возможны только в том случае, если Тегеран выполнит предварительные условия США. Теперь Помпео готов иметь дело с Исламской Республикой без каких-либо предварительных условий. Помпео синхронизировал свои заявления с позицией Трампа, который публично выступает за подписание нового ядерного соглашения с Тегераном. В отличие от большинства своих коллег-республиканцев и большей части своей администрации, президент Трамп проявил откровенную амбивалентность в отношении регионального поведения Ирана. В начале 2019 года Трамп заявил, что, честно говоря, Иран "может делать все, что захочет" в Сирии. На прошлой неделе в Швейцарии Помпео заявил, что США "готовы начать переговоры без предварительных условий".



В понедельник, 3 июня, Иран безапелляционно отклонил предложение Помпео о начале переговоров. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что нынешняя американская увертюра - это не более чем "игра слов". Тем не менее заявления Помпео представляют собой драматический сдвиг в позиции американского дипломата, который всего несколько месяцев назад стремился подчеркнуть террористическую природу иранских военных лидеров.



В-третьих, Трамп неожиданно поддержал позицию Помпео, выступив в воскресенье, 2 июня, против своего собственного зятя и старшего советника Джареда Кушнера, который является ответственным за разработку мирного плана урегулирования израильско-палестинского конфликта. Однако аудиозапись, попавшая в руки журналистов издания The Washington Post, указывает на раскол в объединенном фронте США. Помпео заявил, что США в конечном итоге могут отказаться от мирного плана Кушнера, добавив, что количество недостатков плана мирного урегулирования перевешивает его достоинства. "Там есть две хорошие вещи, но также наберется девять недостатков. Я выхожу из игры", - заявил Помпео. Трамп поддержал госсекретаря, заявил, что "он может быть прав". С другой стороны, заявление старшего советника Кушнера от 2 июня о том, что он не стремится завоевать доверие среди жителей Палестины, которые пока недостаточно цивилизованы для того, чтобы самостоятельно управлять собой, не получило особого одобрения в Вашингтоне.



Ближневосточную тактику действий американской администрации можно сравнить с тактикой, которой она придерживалась в отношении Северной Кореи. Сначала Белый дом пригрозил, что КНДР может столкнуться с "огнем и яростью" США. Однако подобные заявления лишь разыграли американский аппетит к серьезным переговорам с Пхеньяном. Однако главный вопрос сейчас заключается в том, не является ли новая риторика Трампа и представителей его администрации в отношении Ирана лишь временным явлением?



Максим Исаев