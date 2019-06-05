 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Оргии, рабы по скидкам, небоскребы. Вы находитесь в Римской империи, если..
14:35 06.06.2019

Обозреватель "АиФ" Георгий Зотов может безошибочно описать приметы не только всевозможных стран, но и пропавших империй и разных эпох.

1. Каждый день вы пьете вино

Пиво в древнем Риме называют "горьким северным пойлом", и утонченные римляне уверены - это сугубо для грубых варваров, а водку еще не изобрели. "Кровь лозы" делают по греческим технологиям: выдерживают в глиняных кувшинах - амфорах. Долго такое вино храниться не может - зачастую амфоры плесневеют изнутри, и напиток прокисает. По этой причине, в тавернах его подают сильно разбавленным - чистое же вино используется лишь для приготовления соусов. Бедняки разбавляли алкоголь морской водой, дабы отбить кислый привкус, а богатые патриции - горным медом. Самым крутым и изысканным считалось белое фалернское вино (в основном древние римляне предпочитали красное). Оно могло храниться годами, сохраняя вкус: поэтому-то и стоило в четыре раза дороже остальных сортов. Перед подачей на стол вино обычно пропускали через сито, дабы избавить от примесей. Для хранения в погребах в "нектар" добавляли опять же мед, и тогда жидкость превращалась в подобие сиропа, обретая крепость 16-18 градусов. В общем, нечто вроде современного портвейна. Легионеры брали с собой в поход сушеный виноград и делали из него "пассум" - убогую разновидность вина с довольно слабым количеством алкоголя.

2. Встав утром с постели, вы выходите на улицу, и, зевая, первым делом спрашиваете соседа - "Извините, а кто у нас сегодня император?".

В 211-284 гг. нашей эры почти все императоры, взошедшие на трон Рима, были убиты - одни дворцовой стражей (преторианской гвардией), другие - в сражениях с претендентами на престол, третьи - в битвах с внешними врагами. Только цезарь Гостилиан невесть как умудрился умереть от естественных причин - во время эпидемии чумы. Отдельные государи правили год, некоторые - только три месяца. Кузнец Марий, провозглашенный императором войсками в Галлии, и вовсе удержался у власти ровно ТРИ ДНЯ. Еще до кризиса III века, в 193 году, богатый сенатор Дидий Юлиан спокойно купил должность императора с торгов у убийц предыдущего государя - обещав даровать аж 25 000 сестерциев каждому солдату из числа бунтовщиков. Правда, выплатить всю сумму он в итоге не смог, поэтому через три месяца Дидия, обвинив в просрочке платежей по кредиту, обезглавили у общественных бань.

3. Каждый год вы участвуете в знаменитых "римских оргиях"

Собственно, традиции безудержной сексуальной резвости пришли в Рим из покоренной Греции, где публичные оргии разнузданно процветали во время празднеств в честь бога вина Диониса - "Великих Дионисий". В Риме подобное невоздержание получило популярность в качестве вакханалий 16-17 марта (бог вина Вакх (Бахус) - фактически, тот же Дионис), и сатурналий (во имя бога Сатурна) - единственный день, когда рабы уравнивались в правах с господами, сидели с ними за общим столом, а хозяева им прислуживали. Сперва вакханалия была праздником только женщин, но затем дамам сделалось скучно, и к ним подтянулись жаждущие любви мужчины. Оргии проходили с таким потрясающим размахом, что, по свидетельствам современников, римские девушки потом не могли понять, от кого они забеременели - за вечер их любили четыре или пять молодых людей. Правда, довольно скоро оргии начал запрещать Сенат, назначив наказание: они стали нелегальными, но не прекратились совсем. Римляне перед секс-безумствами дарили друг другу свечи и фигурки из теста - кстати, сатурналии всегда проходили в декабре. Многое из тогдашних обрядов затем вошло в христианские Святки. Без оргий, разумеется.

4. Вы проходите по площади и слышите на каждом углу громкие вопли

Некоторые - буквально вам в ухо: "У Луция сегодня самые лучшие осьминоги!" и "Только завтра на невольничьем рынке рабы со скидкой в честь дня рождения императора!". Это глашатаи выкрикивают "рекламаре" - лозунги для привлечения покупателей, знакомую нам рекламу. Особенно ценились специалисты, обладавшие зычным, сильным голосом, способным перекрыть гул уличной толпы. Афиши и рисунки на стенах, призывающие покупать той или иной товар, в Римской империи тоже имелись, но в значительно меньшем количестве - полагали, что потребителя лучше привлечь громким и частым восхвалением товара. Масштабнее всего была организована реклама гладиаторских боев - за месяц до битвы по римским площадям ходил целый отряд нанятых глашатаев, а рисунки на стенах обещали прекрасное зрелище и скидки, если купить билет заранее.

5. Да, в качестве развлечения вы обязательно посещаете гладиаторские бои

Других развлечений нет (ведь телевидение и кинотеатры еще не изобрели), разве что публичные казни - но там не так интересно, и все довольно предсказуемо. Слово "гладиатор" происходит от слова gladius, "меч": кровавые побоища на потеху народу введены еще во времена Римской республики в 105 году до н.э.. С 63 года н.э., по приказу императора Нерона, в боях получили право участвовать и женщины, а цезарь Домициан разрешил сражения... гладиаторов-карликов. Что интересно, жестокое шоу продлилось еще почти сто лет после принятия Римом христианства. Игры окончательно запретил в 404 году император Гонорий: после растерзания толпой монаха Телемаха, наивно вышедшего на арену, и воззвавшего людей к благоразумию. В разгар масштабных празднеств в честь военных побед империи только в одном римском Колизее убивали сотни гладиаторов. Бойцов арены тренировали в специальных школах весьма жестко (треть обычно гибла при обучении), а также держали на овощной диете, без мяса - дескать, так они будут злее. В гладиаторы попадали пленники с войн, преступники, и просто люди, добровольно продавшие себя в рабство. Между прочим, жест с поднятым большим пальцем (помиловать) и опущенным (убить), которым толпа якобы решала жизнь раненого гладиатора - миф. На деле, знак "смерть" - это просто оттопыренный (любой) палец, символизирующий лезвие, а "жизнь" - сжатый кулак, показывающий меч в ножнах.

6. Вы запросто вполне можете поселиться на девятом-десятом этаже

Не просто на десятом этаже, а еще и с водопроводом и даже ливневой канализацией во дворе (она именовалась "Большая Клоака", и являла собой каменные подземелья с большими сводами). В древнем Риме существовали высотные здания, которые сейчас можно было бы оценить, как небоскребы, а "пятиэтажки" в стиле Хрущева и вовсе считались нормой. Акведуки и вода, идущая в жилища по глиняным трубам, тоже были обыденным явлением. Платные уличные туалеты (очень чистые) существовали со времен императора Веспасиана (правил в 69-79 гг.). По легенде наследник цезаря - Тит возмутился этим нововведением. В ответ Веспасиан поднес к его носу серебряную монету, и спросил - "Пахнет?". "Нет, папа". "А между прочим, она из мочи". Так и появилось выражение - "Деньги не пахнут".

7. В качестве кошелька вы носите с собой мешочек

Размеры его зависят сугубо от вашего благосостояния. Основной монетой Римской империи являлся серебряный денарий. 25 денариев составляли один золотой ауреус, или 100 сестерциев, 200 дупондиев, и 400 мелких медных монет - ассов. Количество серебра в денарии постоянно уменьшалось, ибо истощались серебряные рудники: это была такая своеобразная древнеримская девальвация, ослабление национальной валюты - ну, как с нашим курсом рубля. В конце III века (при императоре Диоклетиане) несчастный денарий содержал всего 4 жалких процента серебра. Хранить сбережения в долларах тогда было непопулярно - и по причине отсутствия в Риме самих долларов, и по факту того, что римляне восхваляли свою валюту как самую славную в мире - не вкладываясь, например, во вражеские парфянские драхмы. Лучшими способами накопления денег считались покупки золотых слитков "на черный день" - благо, золото постоянно дорожало.

Георгий Зотов

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559820900
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