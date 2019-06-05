Чиновник Минтранса Таджикистана Хафизов бежал из страны с 17 тыс. евро авиакомпании "Таджик Эйр", которые он присвоил

14:40 06.06.2019

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-начальника юридического отдела министерства транспорта страны, передает Радио Озоди.



Речь идет о Зафаре Хафизове, который обвиняется в том, что он якобы присвоил свыше 180 тыс сомони (около 17 тыс. евро) средств государственной авиакомпании "Таджик Эйр" и не являлся в суд, на котором должен был представлять интересы национального перевозчика, что привело к поражению в суде.



Сообщается, что на ежегодном заседании правительства глава государства выразил озабоченность судебным спором между "Таджик Эйр" и его литовским партнером.



Местонахождение Зафара Хафизова неизвестно. Представители национального авиаперевозчика утверждают, что он бежал из страны.



Один из сотрудников "Таджик Эйр" сообщил 6 июня в Высшем экономическом суде, что Зафар Хафизов был уполномочен представлять интересы авиакомпании на судебном споре с компанией "Скайроуд Лизинг" в Арбитражном суде Вильнюса (Литва). Однако, по его словам, Хафизов не участвовал в заседаниях, что привело к тому, что "Таджик Эйр" потерпел фиаско в суде и авиакомпанию обязали выплатить 20 млн долларов в пользу литовской компании.



В отношении Зафара Хафизова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 322 (Халатность) УК РТ.



По словам источника, компания "Таджик Эйр" сотрудничала с литовской компанией "Скайроуд Лизинг" с 2009 года. Последняя предоставила в лизинг национальному перевозчику два лайнера Boeing.



Однако пути партнеров разошлись на почве спора вокруг оплаты лизинга и процентов на общую сумму 20 млн долларов. Свой спор они продолжили в суде и 25 апреля 2018 года Арбитражный суд Литвы обязал "Таджик Эйр" выплатить эту сумму. Обжалование данного решения со стороны авиакомпании в суде Литвы было отклонено.



Экономический суд города Душанбе не признал решения Арбитражного суда Вильнюса и призвал литовскую компанию к ответу в Высшем арбитражном суде Таджикистана.



Решение арбитражного суда иностранных государств должно быть признано судами Таджикистана и должен быть выдан исполнительный лист. В противном случае решение суда иностранного государства не имеет юридической силы в Таджикистане.