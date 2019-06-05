Баб Лиз, куда пошаркала... Трамп опозорился, погладив британскую королеву по спине

14:41 06.06.2019

Визит президента США в Великобританию был полон конфузов



МАРИЯ БЕРК



Дональд Трамп не был бы самим собой, если бы во время официального визита в Великобританию с ним не случились очередные курьезы.



Британский двор известен строгими правилами этикета и поведения во время королевских приемов. Их нарушение, если не категорически запрещается, то не рекомендуется - ведь ни одному политику, а тем более главе государства, не хочется прослыть бескультурным неучем. Но с американскими политиками подобное случалось неоднократно. Например, несколько лет назад Мишель Обама допустила грубейшее нарушение протокола, когда обняла английскую королеву. Чтобы не допустить неловкости, Елизавете II пришлось ответить тем же.



В этот раз отличился Дональд Трамп. Он положил руку на спину королеве и даже похлопал ее по плечу, назвав ее "великой, великой женщиной". Физические контакты подобного рода запрещены дворцовым протоколом. Но, скорее всего, Трамп сделал это инстинктивно, решив, что таким образом выразит особую благодарность за теплый прием и прекрасную погоду.



КЛЕТЧАТАЯ ЛОШАДЬ



На этом конфузы не закончились. Во время экскурсии по Букингемскому дворцу королева показала Дональду Трампу оловянную статуэтку лошади. Эту фигурку, кстати, Трамп презентовал Елизавете II в прошлом году во время своего визита в Британию. На вопрос королевы узнает ли президент США фигурку, тот почесал в затылке и отрицательно повертел головой.



На помощь Трампу пришла жена Мелания, которая признала статуэтку, чем порадовала директора Королевской коллекции Тима Нокса. Он в свою очередь попытался минимизировать прокол Трампа, пояснив, что все фигурки лошадей уж больно похожи друг на друга.



Правда, вскоре американский лидер исправился. В одной из витрин он увидел кусочек желтой клетчатой шотландской ткани - расцветка клана Маклаудов, рода матери Трампа.



- О! Это мой твид, - радостно подметил президент США.



ПРОТИВНАЯ МЕГАН МАРКЛ



Особое внимание было приковано к встречи Трампа и принца Гарри. У этой парочки личные счеты. В 2016 году супруга принца, американская актриса Меган Маркл заявила, что если Трамп станет президентом США, то она уедет из страны. Например, в Канаду. Будущая принцесса Сассекская жестко критиковала американского лидера, называя его женоненавистником.



Трамп решил не мелочиться и перед визитом в Великобританию на вопрос журналистов о прошлых заявлениях Меган сказал, что та противная и неприятная.



Принц Гарри не смог простить Трампу такие слова о своей супруге, поэтому держался от американского президента подальше. Во время экскурсии по Букингемскому дворцу он сопровождал дочь Трампа Иванку и то совсем не долго. На званном ужине он и вовсе не появился.



Сама же Меган Маркл не присутствовала на приеме. Сейчас она находится вместе со своим первенцем Арчи, который родился месяц назад.



БАНКЕТ ПО-КОРОЛЕВСКИ



Вечер завершился званным ужином, на котором присутствовали 170 человек. За гостями ухаживали 19 винных дворецких и целая армия официантов. Как и ожидалось, на банкет Трамп привел свою супругу Меланию, дочерей Иванку и Тиффани и сыновей Эрика и Дональда Джуниора.



За столом президент США сидел рядом с Елизаветой II.



На закуску было подано приготовленное на пару филе палтуса со спаржей, основное блюдо – седло молодого виндзорского барашка, фаршированное травами и овощами с соусом на основе портвейна. А на десерт гостям подали клубничный кекс с кремом из лимона, вербены и фрукты. Вероятно, Трампу, как известному сладкоежке, десерт пришелся по душе.



На столе было выставлено вино Chateau Lafite Rothschild 1990. Стоимость одной бутылки 1,4 тыс. фунтов (116 тыс. руб.).



О чем беседовали гости - предмет всеобщего воображения. Но можно сделать вывод, что Трамп смог развеселить Елизавету II - королева весь вечер улыбалась и смеялась.