На поднебесной высоте: Россия и Китай вышли на беспрецедентный уровень

14:43 06.06.2019

Итогом встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина стали два совместных заявления и более 20 соглашений и меморандумов



Егор Созаев-Гурьев

Ирэна Шекоян

Сергей Изотов



Сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентного уровня, а позиции двух стран на международной арене близки или полностью совпадают. Такими заявлениями во время переговоров в Кремле обменялись президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности. В нем лидеры двух мировых держав, в частности, указали на необходимость восстановления Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), инициатором разрушения которого стали США.



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"Нет пределов"



Владимир Путин назвал госвизит китайского лидера ключевым событием в двусторонних отношениях в этом году. Взаимодействие РФ и КНР в последние годы достигло беспрецедентного уровня, констатировал он, открывая переговоры.



- Но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно, для того чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития, - подчеркнул президент РФ.



Си Цзиньпин отметил, что за 70 лет китайско?российские отношения выдержали испытания и изменения обстановки в мире и внутри двух стран и вышли "на наиболее высокий за всю историю уровень".



–– Должен сказать, что мы вместе на "хорошо" выполнили экзаменационную работу перед народами наших стран, - подчеркнул глава КНР.



Он выразил уверенность, что для совершенствования отношений двух стран "нет пределов".



Позиции совпадают



По итогам переговоров главы государств подписали два совместных заявления - о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об укреплении глобальной стратегической стабильности.



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В последнем документе, в частности, подчеркивается, что стороны выступают за восстановление дееспособности ДРСМД и за решение разногласий путем диалога. Россия и Китай продолжат сотрудничество по мирному урегулированию на Корейском полуострове и в Сирии. Также страны высказались за стабилизацию ситуации в Венесуэле и сохраняют приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, подчеркнул российский лидер в заявлении для прессы по итогам переговоров.



Как отметил директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета Чжао Хуашэн, на мировой арене позиции Россия и Китая отличаются завидным единством.



- Две страны последовательно выступают против протекционизма и односторонних действий, в этом мы едины, - сказал он "Известиям".



Новые направления



Глава российского государства напомнил, что с китайскими партнерами ставил задачу довести в 2018 году уровень взаимного товарооборота до $100 млрд.



- Благодаря усилиям наших команд, правительств обеих стран мы превысили эту планку: это $108 млрд. И в этом году, в первом квартале этого года, товарооборот тоже растет, уже превысил 3,4%, - пояснил Владимир Путин.



В сопроводительных материалах к переговорам говорится, что в инвестиционном портфеле российских и китайских компаний 70 совместных проектов на сумму свыше $120 млрд в таких сферах, как сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры и промпроизводство.



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С участием китайских партнеров реализуется порядка 30 инвестпроектов на общую сумму $22 млрд, из которых $3,5 млрд вложены в проекты на Дальнем Востоке, уточнил российский президент. Он добавил, что Россия и Китай также намерены развивать практику расчетов в национальных валютах.



Подтверждением факта плотного сотрудничества между Россией и Китаем стала торжественная церемония подписания в рамках переговоров более 20 соглашений и меморандумов.



Так, "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу". "Новатэк", Газпромбанк и китайская Sinopec подписали базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по продаже СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР. Минэкономразвития РФ и Миннауки и технологий КНР договорились о создании научно-технического инновационного фонда. Российский фонд прямых инвестиций, сервис интернет-торговли Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Россия.



По словам Чжао Хуашэна, у России и Китая немало областей для сотрудничества.



- Но есть и задача по возможности этот список расширять и искать новые направления, - отметил он.



Взаимный интерес также представляют новейшие технологии такие, как 5G или искусственный интеллект, сказал "Известиям" эксперт Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.



Особое доверие



Владимир Путин отметил, что между Россией и Китаем активно развивается взаимный туризм. По его словам, в 2018 году КНР посетили порядка 2,2 млн российских путешественников, а в РФ побывали более 1,7 млн граждан Китая.



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- Сейчас, только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину: сюда переезжал из одного здания Московского Кремля в другое - на площади больше всего туристов именно из КНР. Можем выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать, - пошутил российский президент.



По окончании переговоров лидеры и делегации двух стран приняли участие в торжественном обеде. После Владимир Путин и Си Цзиньпин осмотрели во внутреннем дворике Большого Кремлевского дворца новые модели внедорожников Haval, которые собирают в Тульской области. Лидеры двух стран заглянули в салон одного из них, а также оставили автографы на память на капоте машины.



Особую атмосферу визиту председателя КНР придала церемония передачи Московскому зоопарку двух больших панд - 90-килограммового самца Жу И и 55-килограммовой самки Диндин. Редких животных преподнесли в дар России еще в конце апреля, когда Владимир Путин находился с визитом в Китае. Тогда же неофициальные символы Поднебесной прилетели из Чэнду в Московский зоопарк. В России они проживут следующие 15 лет, после чего их вернут на родину: по закону, панды, а также их будущие детеныши - это собственность КНР, они могут передаваться другим в странам в дар или "аренду" лишь на время.



- Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет. Это знак особого уважения, доверия к России, к нашим специалистам, - подчеркнул российский лидер. - Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок.



Насыщенный рабочий день российского и китайского лидеров завершился в Большом театре, где состоялся торжественный концерт по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Руководители России и Китая также осмотрели фотовыставку, организованную агентствами ТАСС и Синьхуа.



Программа визита председателя КНР продолжится в Санкт-Петербурге. Там он станет главным гостем на мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Кроме того, Си Цзиньпин посетит СПбГУ, где ему присвоят диплом почетного доктора университета.