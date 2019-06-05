Младший зять президента Узбекистана разместил семейное фото в Instagram

14:49 06.06.2019

Отабек Умаров, супруг младшей дочери президента Узбекистана Шахнозқ Мирзиеевой выложил свою семейную фотографию на странице в Instagram.



В комментарии под фото Отабек Умаров поздравил всех с праздником Рамазана.



Фотография собрала около 40 тысяч лайков от подписчиков, оставлены более пятисот комментариев.



Напомним, что 4 июня старшая дочь президента Саида Мирзиеева поместила фотографию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приготовлением предпраздничного плова.



Фото собрало за считанные минуты 17 000 лайков и более 2500 комментариев.