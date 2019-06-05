Дочь президента Узбекистана выложила фото, на которой Шавкат Мирзиеев готовит плов

14:52 06.06.2019

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором Шавкат Мирзиеев готовит плов у очага.



"Иногда папа сам готовит плов для нашего семейного дастархана, а мы ему помогаем. Поздравляю с днем Арафа!", - написала Саида Мирзиеева.



Напомним, что недавно Саида Мирзиеева была назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций, образованного в феврале текущего года на основе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).