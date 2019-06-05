Киргизия. Беспорядки в селе Орок. Чиновники рапортуют о спокойствии, народ недоволен

14:59 06.06.2019

Конфликт в селе Орок Сокулукского района урегулирован. Об этом заявил первый заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Элкинбек Аширбаев.



По его словам, стороны пришли к согласию. "Им здесь жить, трудиться, растить детей. Сегодня старейшины и молодежь Орокского айыльного аймака пришли к единому мнению - чтобы больше беспорядков не было. Обе стороны не имеют претензий друг к другу. Конфликт будет разрешен в рамках закона", - сказал Элкинбек Аширбаев.



Между тем за спиной чиновника собралась толпа недовольных жителей.



О том, как в дальнейшем будут регулировать подобные происшествия, первый заместитель полпреда не ответил.









Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человек. Всех в итоге отпустили.



Аида ДЖУМАШОВА