Глава "вкусного" Госматрезерва Казахстана Иманалиев снят с должности и заподозрен в особо тяжких...

15:19 06.06.2019

Бахытбек Иманалиев освобожден от должности главы Комитета по госматрезервам



Бахытбек Иманалиев освобожден от должности главы председателя Комитета по государственным материальным резервам, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра. "Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Иманалиев Бахытбек Зубайраевич освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что председатель Комитета по государственным материальным резервам подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.