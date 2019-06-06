 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва сочла сомнительной "сделку века" по Палестине
15:35 06.06.2019

Москва сочла сомнительной "сделку века" по Палестине
Россия считает сомнительным организуемый Штатами форум в Бахрейне, в рамках которого Вашингтон планирует представить "сделку века" по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Во-первых, мы до сих пор не получали никаких приглашений. А во-вторых, сама идея нам кажется очень сомнительной", – сказал он и добавил: "В данном случае мы, конечно, ориентируемся на подход руководства Организации освобождения Палестины".

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Пекин также не получал официального приглашения на форум.

Напомним, США планируют представить план ближневосточного урегулирования, также известный как "сделка века", на экономическом форуме в Манаме 25-26 июня. Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили советник президента США Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях. Дональд Трамп обещал, что сделка устроит как израильтян, так и палестинцев.

Между тем Палестина намерена бойкотировать форум после того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

МИД РФ назвал действия США очередной попыткой навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования.

Глава Госдепа Майк Помпео тоже сомневается в "сделке века". Ранее The Washington Post, ссылаясь на аудиозапись закрытой встречи Помпео с главами крупнейших еврейских организаций США, сообщил, что дипломат считает план "нереализуемым". По его словам, "сделка века" может оказаться безрезультатной. Помпео не исключает, что предложение "могут отвергнуть", и сомневается, что США получат "достаточно пространства" для переговоров. Как заявили участники встречи, у них сложилось впечатление, что Помпео не был уверен, что весь "этот процесс приведет к успешному завершению".

06.06.2019

Источник - Столетие.Ру
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