Казахский боксер-чемпион Серик Сапиев возглавил Спортивный совет СНГ

16:35 06.06.2019

Серик Сапиев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана, избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ.



Избрание произошло в Щучинске. Единогласным решением всех членов совета Серик Сапиев на 2019-2020 годы был избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ.



Члены совета обсудили вопросы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в Казахстане и странах Содружества, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль в Казахстане, а также проект Стратегии развития физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы. По итогам встречи был подписан протокол решения Совета по физической культуре и спорту стран СНГ. Совет по физической культуре и спорту проходит ежегодно в странах СНГ.



В прошлом году мероприятие прошло в Армении, в следующем году планируется в столице Татарстана в рамках Первых Игр СНГ.