Миграционной амнистией в России воспользовались более 105 тысяч кыргызстанцев

20:19 06.06.2019

06 июня 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



Миграционной амнистией в России воспользовались более 105 тысяч кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы миграции КР Болотбек Ибраимжанов.



"Амнистией смогли воспользоваться 105 тысяч человек. Еще 5,5 тысячи вышли из черного списка", - сказал Болотбек Ибраимжанов.



Напомним, что в марте 2019 года в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Бишкек российская сторона приняла решение о проведении миграционной амнистии для граждан КР.