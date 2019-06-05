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Азербайджан вводит обязательное изучение религии в университетах
20:21 06.06.2019

Известие об этом было встречено в Азербайджане, где многие дорожат существующими в стране традициями светского государства, скептически.

Азербайджанское правительство планирует ввести в университетскую программу обязательный курс религиозного образования - по-видимому, в рамках кампании по борьбе с радикализмом.

В конце апреля председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы объявил, что начиная с 2020 года студенты университетов будут слушать курс, посвященный исламу и другим религиям. На встрече в Управлении мусульман Кавказа, на которой Гурбанлы рассказал об этом курсе, он уточнил, что на университетском уровне "студенты будут сдавать экзамен", а в программу начальной и средней школы также будут добавлены сведения, касающиеся ислама. "Учитываются все вопросы, чтобы у учащихся не было какого-либо недопонимания", - сказал Гурбанлы.

В Азербайджане, где многие дорожат существующими в стране традициями светского государства, это известие было встречено скептически.

"Поздравляю всех, мы приблизились на шаг к Средневековью. В школе будут преподавать обязательный религиозный курс. Мы молодцы", - написал на своей странице в Facebook известный композитор и культуролог Эльмир Мирзоев.

"Современный опыт показывает, что высокий уровень экономической и социальной стабильности обеспечивается наукой, техникой и инновациями. Почему же эти люди больше заботятся о нашей будущей жизни, чем о настоящей?" - спросил на своей странице в Facebook Тариэль Абдуллаев, редактор сайта, посвященного новостям науки.

Когда редакция Eurasianet.org обратилась в Комитет по работе с религиозными организациями, его пресс-секретарь сказал, что не может давать комментариев, поскольку этот сюжет "уже получил слишком широкое освещение", а он не хочет "преувеличений".

Тем не менее комитет выпустил заявление, детализирующее высказывания Гурбанлы, в котором говорится, что новый курс направлен на преподавание "мультикультурализма" (этот термин в Азербайджане в большом ходу). Учебники для курса готовит комитет по религиозным организациям совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма.

В рамках курса будет рассказываться "о религиозном радикализме, радикальных религиозных движениях, их пропагандистских методах, о национальных и нравственных ценностях, необходимости их защиты", а также будет излагаться "базовая информация о политике азербайджанского государства в этом направлении", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что в стандартном курсе "Науки о жизни" для старшей школы будет расширена тема религии.

Кроме того, отвечая на один из вопросов, которые больше всего беспокоят общественность в связи с этими планами, комитет особо отметил, что "беседы о религии не означают преподавания религии".

Хотя более 97 процентов азербайджанцев считают себя мусульманами, лишь немногие из них активно практикуют ислам. Однако после распада Советского Союза религиозность населения возросла. Правительство особенно беспокоят азербайджанцы, примкнувшие к международным экстремистским исламским движениям. По состоянию на конец 2017 года около 900 азербайджанцев вступили в группировку "Исламское государство", поддавшись на "черную пропаганду", сказал глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев.

В последние годы правительство все более интенсивно старается культивировать так называемый традиционный ислам, подчиняющийся государству и управляемый им, сказала Софи Бедфорд, исследовательница из Института российских и евразийских исследований Университета Упсалы, которая изучает религию в Азербайджане. В числе предыдущих примеров, иллюстрирующих эту тенденцию, - учреждение Фонда нравственных ценностей, который "оказывает государственную поддержку в защите и развитии нравственных ценностей и в осуществлении социальных проектов в этой области", а также открытие Мечети Гейдара, названной в память бывшего президента Гейдара Алиева и открытой в 2014 году его сыном, нынешним президентом Ильхамом Алиевым.

"Введение религии в учебных заведениях можно считать частью новой тенденции: в последнее время происходит смещение приоритетов, когда упор делается не на предотвращение радикализации при помощи государственного контроля и запретов, а на активные меры по созданию альтернативной, общепринятой, умеренной и господствующей исламской идеологии, контролируемой и устанавливаемой государством", - сказала Бедфорд.

Хотя эти государственные меры были задуманы для борьбы с опасными иностранными религиозными идеологиями, особое внимание к традиционному исламу вызывает раскол в мусульманском сообществе. "Мусульмане, признанные „нетрадиционными", [могут] оказаться в более уязвимом положении", - сказала Бедфорд Eurasianet.org, добавив, что "это создает опасность укрепления того разделения мусульман на „хороших" и „плохих", которое уже широко распространено в публичной сфере".

Однако Бедфорд отметила, что в конечном счете религия включена в программу государственных школ во многих светских странах, в том числе и в ее родной Швеции, и это не вызывает никаких противоречий.

Многим эта мера напоминает советские попытки контролировать религиозную идеологию при помощи своей собственной формы официального ислама. "Мы знаем по советскому прошлому, что такой подход не решает проблем радикализма, - сказал Eurasianet.org руководитель Бакинского исследовательского института Алтай Гоюшов. - То есть мы еще раз повторяем свой уже провалившийся эксперимент".

Кроме того, как утверждает Гоюшов, по стандартизованной программе неизбежно будет преподаваться какой-то конкретный вариант религии, что в конечном счете приведет к ограничению религиозных свобод. "Пропагандировать и преподавать религию - не дело государства", - сказал он.

"Удастся ли им оставаться нейтральными, преподавая религию? Если нет, это будут уроки богословия, - написал на своей странице в Facebook известный азербайджанский атеист Агалар Гут. - Если они хотят предотвратить радикализм, им нужно учить, что религия - это не только ислам, что есть и другие религии, что нет ничего безнравственного в том, чтобы не придерживаться никакой религии. […] В общем, и в школе, и в университете не должно быть преподавания самой религии; там нужно преподавать ее философию".

Остин Клейтон - журналист, работающий в Баку.
5.06.19

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559841660
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