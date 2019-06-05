Дебил, покажи личико! Чуйский губернатор Абдраимов заперся в кабинете от журналистов

21:54 06.06.2019

06 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Абдраимов кетсин! Полпред в Чуйской области заперся в кабинете



Полномочный представитель правительства в Чуйской области заперся в своем кабинете, чтобы не выходить к журналистам.



Сегодня сотрудники нескольких СМИ собрались у здания полпредства, чтобы потребовать отставки Туйгунаалы Абдраимова. Журналисты поднялись в кабинет полпреда, чтобы поговорить с ним.



Туйгунаалы Абдраимов был на рабочем месте. Однако встречаться с прессой отказался и заперся у себя в кабинете. Сотрудники СМИ простояли под дверьми около 20 минут, но полпред так и не вышел.



Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ. "Ваше лицо мне не нравится", - добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress.



Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.