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Китайские ракеты выводят ирано-саудовский конфликт на новый уровень
01:34 07.06.2019

Эр-Рияд сотрудничает с Пекином по баллистической программе втайне от Вашингтона

Игорь Субботин

И без того шаткому режиму нераспространения, похоже, приходит конец. Американская разведка получила данные о том, что ускоренным развитием баллистической программы Саудовская Аравия обязана китайскому руководству. По этим данным, саудовский правящий дом провел несколько успешных сделок с КНР за спиной у партнеров из США. В экспертной среде полагают, что эта ситуация ставит вопрос и о рисках получения Эр-Риядом ядерного оружия. В том случае, если оно окажется в руках саудовского руководства, это подстегнет к ответным действиям главного регионального соперника Эр-Рияда – Тегеран.

Своими опасениями представители американского разведсообщества поделились с телеканалом CNN, который симпатизирует демократам. По их словам, за последнее время Саудовская Аравия ускорила разработку баллистических ракет. Помощь ей в этом оказали власти Китая, с которыми королевство заключило ряд успешных сделок, позволивших ему улучшить военную инфраструктуру и добыть необходимые технологии. Телеканал утверждает, что администрация президента Дональда Трампа была в курсе подобных переговоров между КНР и Саудовской Аравией, однако опасалась сообщать об этом членам Конгресса, чтобы не увеличивать градус политического накала. Соответствующие данные Белый дом получил еще в начале этого года, утверждает CNN. Впрочем, представители американского разведсообщества не смогли точно установить, для каких целей Эр-Рияд ведет закупку технологий у Поднебесной.

Накануне сенаторы от обеих партий выдвинули 22 совместные резолюции, чтобы не допустить заключения договоренностей по продаже американского оружия аравийским столицам в обход американской законодательной власти.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео допустил, что Белый дом может воспользоваться привилегией исполнительной власти, чтобы подписать свыше 20 соглашений со странами Персидского залива. "Усилия администрации Трампа по продаже американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ – это еще один пример обходного маневра в отношении Конгресса и пренебрежения правами человека. Мы идем на этот шаг, чтобы показать, что мы не будем бездействовать, позволяя президенту и госсекретарю дальше подрывать надзор и контроль со стороны Конгресса в сфере продаж вооружений", – заявил сенатор Роберт Менендес в связи с разработкой резолюций. По его мнению, Помпео стоит "представить сделки на рассмотрение Конгресса".

Сенаторы опасаются, что Саудовская Аравия ведет работу по созданию ядерного оружия. В 2018 году саудовский наследный принц Мухаммед уже заявлял, что "в случае, если Иран разработает ядерную бомбу (Саудовская Аравия. – "НГ"), как можно скорее последует его примеру".

"Если вспомнить канву событий 1950–1960-х годов, когда начались разговоры о необходимости так называемой исламской ядерной программы, то Саудовская Аравия рассматривалась как одно из трех государств, которое имеет мощные финансовые ресурсы по созданию базы для такой программы, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки НИУ "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов. – Ядерная бомба могла бы стать решением арабо-израильского ядерного конфликта, и разговоры о необходимости приобретения такого оружия арабскими странами были очень популярны в 1960–1970-е годы. Несмотря на это, ядерная программа так и не была запущена. По крайней мере никаких свидетельств об этом из достоверных источников представлено не было. После того как ядерная бомба появилась у Пакистана, оказалось, что многие проблемы обеспечения безопасности в странах Персидского залива могут быть решены путем заимствования этого ядерного щита у Пакистана".

Эксперт напоминает, что во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов появилось мнение, что ядерная бомба Саудовской Аравии не нужна: она будет убыточна в политическом измерении. "В то же время необходимый инструмент сдерживания, который дает ядерная бомба (Саудовской Аравии. – "НГ"), могло давать ядерное оружие в распоряжении Пакистана, – заявил Лукьянов. – С учетом тесных контактов в военной сфере между двумя странами – начиная с того, что практически все ВВС Саудовской Аравии готовились и частично состояли из уроженцев Пакистана, это позволяло говорить, что ядерная бомба не нужна. В нынешних реалиях ядерное оружие в руках Саудовской Аравии – это крайне негативный сценарий, поскольку сам факт появления бомбы стимулирует Иран отказаться от любого рода сделки с международным сообществом и развивать свою ядерную программу. Это позволит вывести на принципиально другой уровень дискуссию о нуклеарной безопасности на Ближнем Востоке. Речь будет идти о том, что у двух государств региона – и даже больше, принимая во внимание наличие ядерных устройств у Израиля, – появятся средства, контролировать которые нынешними правовыми институтами невозможно".

Аналитик полагает, что такое развитие событий – риск не только регионального, но и глобального масштаба с предсказуемыми последствиями. "Регион с его слабой, хрупкой не только государственной, но и экономический инфраструктурой не переживет даже ограниченного ядерного конфликта, – убежден Лукьянов. – Влияние на экономику будет губительным и разрушит слабые надежды на возможность серьезного интенсивного роста экономики региона в постнефтяную эпоху. В краткосрочной перспективе появление ядерной бомбы у Саудовской Аравии, конечно, несет огромное количество рисков в политическом плане. Может показаться, что первое арабское государство, которое получит такую бомбу, сможет привлечь к себе союзников, последователей и укрепит свое влияние. Как показывает практика, все происходит скорее наоборот. Как только какое-либо государство региона начинает говорить о необходимости проведения собственной ядерной программы, оно тут же наживает больше врагов, чем друзей. Два ярчайших примера – это Ирак и, конечно, Ливия". Саудовская Аравия, заключает аналитик, рискует оказаться в ситуации, когда она окончательно лишится поддержки США и стран ЕС.

Источник - НГ
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