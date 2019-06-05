 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентом Латвии стал "истинный латыш", сын рижского иудея - Э.Левитс
05:06 07.06.2019

ДМИТРИЙ МИНИН | 05.06.2019 |
Эгилс Левитс, или Отречение от отцов
Как новый президент Латвии, потомок жертв холокоста, стал попутчиком фашистов

Президентом Латвии избран Эгилс Левитс. Президента в этой республике избирает парламент, и данная норма введена для ограничения влияния на избрание главы государства русских и русскоязычных (их в Латвии 30% населения).

Левитс родился в Риге 30 июня 1955 г. в еврейской семье. Дипломы политолога и юриста он получил в Германии, куда эмигрировал с семьей в 10-летнем возрасте. В 1982 г. окончил юридический факультет Гамбургского университета, а в 1985-м там же – факультет общественных наук и философии. Он даже по-латышски говорит с акцентом. И, может быть, именно в силу сомнений в собственной национальности Левитс сделал "истинный латышизм" залогом своей политической карьеры. В Германии он близко сошелся с видными представителями эмиграции из старой Латвии, сотрудничавшими во время войны с фашистами, что также наложило отпечаток на его мировоззрение. Их пути, в частности, пересекались в Мюнстерской латышской гимназии, своего рода интеллектуальном инкубаторе будущей прозападной элиты Латвии. Это учебное заведение опекали оказавшиеся в Германии бывшие латышские легионеры СС, а Левитс там преподавал историю и политику.

Эгилс Левитс

Эгилс Левитс

После крушения СССР, которое он воспринял и как заслугу антисоветской эмиграции, Левитс вернулся в Латвию. По протекции заграничных друзей, также возвратившихся на родину, сразу попал в новую власть, сначала в качестве посла в Германии и Швеции (1992–1993). Вернувшись в Ригу, в 1993–1994 гг. работал на посту министра юстиции, затем снова покинул Латвию, чтобы занять должность судьи ЕСПЧ – Европейского суда по правам человека (1995–2004), а затем до самого последнего времени и Суда Европейского союза.

Социологический опрос, проведенный накануне президентских выборов агентством Kantar TNS, показал, что Левитс не пользуется в родной стране большой популярностью. Лишь пятая часть опрошенных (22 %) хотели бы видеть его на посту президента, в то время как более трети (35 %) выступали против его кандидатуры. Еще 43 % мало о нем знают и не имеют о нем своего мнения. Если бы не отсутствие в Латвии всенародных выборов президента, Левитс никогда бы им не стал. От демократии такая избирательная норма очень далека, но Левитс отшучивается, намекая на украинского президента Зеленского: "Если народ хочет любимого президента, то надо выбирать какого-нибудь шоумена или актера. Политика – это серьезное дело. Я не готов делать что-то только затем, чтобы понравиться людям. Это не моя задача".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш был "лучшим учеником Левитса"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш был "лучшим учеником Левитса"

Левитс близок с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, еще одним "возвращенцем" из эмиграции и представителем партии меньшинства, волею "загадочных демократических судеб" также оказавшимся на вершине власти. В свое время Левитс был преподавателем Кариньша в Мюнстерской латышской гимназии. "Могу сказать, что Кариньш был моим лучшим учеником по политике и истории. И это продолжается до сих пор", – говорит Левитс. Связка Левитс – Кариньш считается наиболее национал-радикальной и русофобской в республиках Балтии.

Русские и русскоговорящие Латвии от такого выбора не в восторге и ничего хорошего от Левитса не ждут. Для беспокойства есть все основания. Левитс – автор преамбулы к конституции, в которой закреплен принцип "Латвия для латышей". В концепции Левитса национальные меньшинства должны проявлять лояльность не через соблюдение законов, а через "стремление ассимилироваться".

Как выходец из еврейской среды по отцу, многие родственники которого погибли в холокосте, спокойно общается с их фактическими палачами? Левитс объясняет все просто – тем, что "контактов с родственниками по еврейской линии он не поддерживал и личной связи с еврейской культурой не чувствует". "Я латыш!" – часто повторяет он, определяя себя целиком по латышской материнской линии. Впрочем, когда надо, он вспоминает и о своем еврействе. Из СССР в Германию, например, Левитсы эмигрировали по "еврейской визе".

В отречении от национальности отца он заходит настолько далеко, что выступает против реституции еврейской собственности, захваченной во время войны или отнятой государством в Латвии. "Я до сих пор считаю, что время реституции закончилось. Считаю, что в Латвии антисемитизм существует на уровне грунтовых вод. У части общества до сих пор есть дремучие взгляды о теориях заговора", – как-то высказался Левитс. На самом деле антисемитизм в Латвии есть, и с одной из организаций, исповедующей антисемитские взгляды, Левитс был связан лично.

Речь идет о нацистской группе "Перконкрустс" ("Громовой крест"), с идеологом и основателем которой Адольфом Шилде Левитс тесно сотрудничал в студенческие годы. Шилде высоко оценил "мощный радикально-национальный" потенциал молодого Левитса. В том, что человек еврейского происхождения сочувствует нацистам, нет чего-то невероятного (вот и Коломойский на Украине назвался "жидобандерой"). А между нацистами и Левитсом есть общее – приверженность идее господства одной расы.

Эмблема движения "Перконкрустс" ("Громовой крест")

Эмблема движения "Перконкрустс" ("Громовой крест")

Хотя организация "Перконкрустс" была запрещена после того, как группа из 11 ее членов 6 июня 1997 года пыталась взорвать памятник Освободителям в Риге, ее приверженцы продолжают распространять свои взгляды, регулярно участвуя в парадах ветеранов гитлеровской армии, как, например, ее нынешний вождь Игорс Шишкинс.

Игорс Шишкинс (русский по отцу) – не помнящий родства продукт фашизоидной ассимиляции на демонстрации в честь эсесовских легионеров

Игорс Шишкинс (русский по отцу) – не помнящий родства продукт фашизоидной ассимиляции на демонстрации в честь эсэсовских легионеров

Левитс сам на такие парады не выходил, но и никогда не протестовал против них. А вот соратники и помощники его "лучшего ученика" Кариньша – частые участники подобных демонстраций.

Есть основания полагать, что в молодости, в мюнстерской гимназии, новый президент Латвии мог сотрудничать и с участником массового расстрела 2600 человек в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области Янисом Цирулисом. По тем событиям Следственный комитет России открыл новое уголовное дело, в рамках которого в качестве свидетеля может быть приглашен и Эгилс Левитс.

В эфире Латвийского телевидения Левитс сказал, что в Россию на празднование Дня Победы никогда не поедет, даже если его пригласят. Для него 9 мая – не праздник. "Для нас, латышей, эта война закончилась только в 1990-1991 году", – заявил он в интервью газете NRA.

И если он идентифицирует себя не с победителями 1945-го, а с потерпевшей поражение стороной, – кому вообще он нужен на празднике Победы?

Источник - fondsk.ru
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