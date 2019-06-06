Зажглась новая теннисная звезда - Аманда Анисимова, 17 лет, США

05:13 07.06.2019

Атака тинейджера

17-летняя американка обыграла действующую чемпионку Roland Garros



Один из женских четвертьфиналов Открытого чемпионата по теннису, продолжающегося в Париже, завершился громкой сенсацией. 17-летняя американка Аманда Анисимова, которая занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь 51-е место, в двух сетах обыграла прошлогоднюю чемпионку Roland Garros, третью ракетку мира румынку Симону Халеп. Анисимова стала самой молодой полуфиналисткой этого турнира с тех пор, как в 2006 году в четверку сильнейших в Париже попала чешка Николь Вайдишова, которой тогда также было 17 лет.



По возрасту Аманда Анисимова могла бы еще выступать на юниорских состязаниях. Ее лучшим результатом на взрослых турнирах Большого шлема был январский выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где она обыграла 11-ю ракетку мира минчанку Арину Соболенко.



Правда, на счету Аманды Анисимовой уже есть титул, выигранный на апрельском грунтовом состязании WTA в Боготе, но там она в пяти матчах ни разу не встречалась с соперницами из первой сотни. Задора, да и мастерства, у американки, конечно, хватает, тем не менее ее шансы на победу в четвертьфинале над прошлогодней чемпионкой Симоной Халеп выглядели крайне незначительными. А получилось иначе.



Аманда Анисимова не просто обыграла третью ракетку мира, завоевавшую в прошлом году в Париже свой единственный пока титул на турнирах Большого шлема, а сделала это с блеском.

В матче, продолжавшемся 1 час 8 минут и завершившемся со счетом 6:2, 6:4, она полностью превзошла соперницу на задней линии, потеряв свою подачу лишь один раз.



Аманда Анисимова, которая называет своим кумиром Марию Шарапову, родилась в штате Нью-Джерси в семье русских эмигрантов, бывших москвичей. Причем к теннису ее приобщил отец, до сих пор остающийся ее тренером. Будучи юниоркой, она зарекомендовала себя одной из самых талантливых теннисисток своего поколения, а в первую сотню рейтинга WTA вошла в сентябре прошлого года, когда дошла до финала в Хиросиме.



Почему Мария Шарапова пропустила Roland Garros в этом году

Следующей соперницей Аманды Анисимовой, которая оказалась первой полуфиналисткой на турнирах Большого шлема, родившейся позже 2000 года, будет посеянная под 8-м номером австралийка Эшли Барти, обыгравшая американку Мэдисон Кис - 6:3, 7:5. В другом полуфинале встретятся британка Джоанна Конта и 19-летняя чешская левша Маркета Вондроушова. Таким образом, в этом году на Roland Garros будет новая чемпионка.



Евгений Федяков

"Коммерсантъ" от 06.06.2019, 16:43