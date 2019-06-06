Москва и Пекин укрепляют "углеводородные связи". - С.Киселев

06:52 07.06.2019

В Санкт-Петербурге открылся второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум



В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума открылся второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Формат мероприятий был учрежден еще в июле прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня и ставит целью развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики.



Ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин, открывая мероприятие, отметил, что второй Форум вызвал большой интерес со стороны деловых кругов России и Китая, собрав глав и представителей свыше 100 корпораций. "Суммарная капитализация компаний-участников Форума приближается к трем триллионам долларов", – заметил глава "Роснефти".



Заметим, что первый форум был проведен в столице КНР Пекине в ноябре 2018 года. В мероприятии приняли участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и КНР. В рамках форума было проведено свыше 50 двусторонних встреч, подписано порядка 20 соглашений между крупнейшими компаниями двух стран. И если на прошлогоднем мероприятии были определены цели и задачи взаимодействия сторон, то в этот раз главная задача – тесное взаимодействие между правительственными ведомствами и бизнесом.



"Важная задача Форума – это выработка единых и прозрачных правил ведения бизнеса, которые касаются таможенного, банковского и налогового регулирования. Они должны помочь максимально быстро реализовать взаимовыгодные проекты", – заявил Игорь Сечин, призвав финансовые институты России и Китая активно искать новые способы финансирования проектов и развивать региональные банковские сети для создания устойчивых экономических связей и улучшения инвестклимата.



"Целый ряд компаний нефтегазовой, угольной, электроэнергетической отраслей тесно взаимодействуют, переговорный прогресс между ними свидетельствует о росте взаимопонимания и о том, что Форум создает все условия и широкие возможности для практической совместной работы", – отметил Игорь Сечин, выделив три темы, которые сейчас, во многом, определяют характер и результаты будущего сотрудничества двух стран.



Во-первых, сотрудничество России и Китая становится мощным фактором влияния на развитие мировых энергетических рынков. Об этом говорят цифры: суммарно два государства производят более 30% ископаемых энергоресурсов и потребляют около трети их объема. В том числе Россия и Китай обеспечивают 17% мировой добычи нефти и газового конденсата и 20% мирового их потребления. Энергетика является основой торгово-экономического сотрудничества двух стран: товарооборот между Россией и КНР устойчиво растет и в 2018 году составил 108 млрд долл.



"Российско-китайское сотрудничество может стать существенной силой стабилизации энергетических рынков. Мы можем проводить совместную сбалансированную энергетическую политику в наших собственных интересах. Причем наибольшие возможности связаны с расширением взаимовыгодного сотрудничества в АТР – регионе, который остается крупнейшим потребителем и нетто-импортером углеводородов", – добавил глава "Роснефти".

Второй важнейшей темой является задача развития экологичной традиционной энергетики, поскольку это наиболее экономичный и быстрый путь к решению острых проблем в области экологии и изменений климата. По словам Сечина, сокращать негативное воздействие на окружающую среду позволяет совершенствование технологий переработки углеводородного сырья и повышение качества моторных топлив и других нефтепродуктов.



Третьей программной темой являются энергетика и экономика будущего, которые неразрывно связаны с освоением Арктики. Ресурсы российской Арктики только в наземной части оцениваются в 5-10 млрд тонн нефтяного эквивалента, и Россия только приступила к их освоению. Как заметил Игорь Сечин, в настоящее время именно компания "Роснефть" создает Арктический кластер, который должен стать локомотивом развития Арктической зоны РФ.



Ресурсы месторождений Арктического кластера оцениваются в 2,6 млрд тонн. Наиболее перспективные районы находятся на севере Красноярского края, поблизости от Северного морского пути. Здесь подтверждено наличие нефти, которую по качественным характеристикам можно считать премиальной. Запасы требуют детального геологического изучения, предварительные оценки позволяют говорить о ежегодной добыче до 100 млн тонн нефти к 2027 году. Заметим, что правительство России прорабатывает законопроект, который предусматривает специальные меры государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктической зоне.



Не менее важен глобальный транспортный коридор из Азии в Европу, частью которого является Северный морской путь. Его использование на четверть ускорит и на 15% удешевит перевозки из Восточной Азии в Европу. Проект выгоден и Китаю – председатель КНР Си Цзиньпин призвал к совместному строительству "Ледяного Шелкового пути".



По словам Сечина, сотрудничество между российскими и китайскими компаниями должно распространяться не только на энергетическом рынке, но и на смежные виды бизнеса – интегральные цепочки поставок, локализацию современного оборудования, новые системные решения, цифровизацию энергетики и финансовые инструменты. "Для этого нужно активнее развивать взаимодействие между ведущими банками и IT-компаниями России и Китая", – подытожил он.



После открытия форума состоялся обмен папками по итогам подписанных соглашений. Всего стороны подписали 10 соглашений.



Днем ранее в Москве в присутствии лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялось подписание ряда других стратегически важных для развития энергодиалога двух стран документов. "Роснефть" и Госэнергоуправление Китая подписали положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, "Сибур" и Sinopec заключили соглашение о дистрибуции полиэтилена на территории КНР, "Росатом" подписал генконтракт на сооружение 2-х блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае.



Сергей Киселев



6.06.19