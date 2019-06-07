Д.Ашимбаев: Теневые силы заинтересованные в ослаблении Токаева, работают на его конкурентов

06:54 07.06.2019 "У нас почему-то утвердилась концепция, согласно которой якобы казахов не интересуют вопросы, допустим, здравоохранения, коммунального хозяйства, инфляции, безработицы, борьбы с преступностью, трудоустройства, образования и т.д. Казахов, мол, массово волнуют только вопросы языка и культуры"

07.06.2019 / интервью



Жанар Тулиндинова, iq.expert, 6 июня



Продолжение интервью об итогах приближающейся к завершению агитационной кампании с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ:

- А как бы вы оценили высказанное недавно в одном издании версию, что протесты направляет некое лицо или группа лиц в элите, недовольные, скажем так, результатами транзита?

- Я бы не сказал, что в элите есть сильное недовольство. В течение многих лет вопрос, кто станет преемником Нурсултана НАЗАРБАЕВА, был, по сути, ключевым в политической жизни страны (кто-то даже пытался ускорить этот процесс). За это время потенциальные кандидаты успели обзавестись группой сторонников, как персонажи сериала "Игра престолов" в последнем сезону обросли фанатами, которые желали бы благополучной развязки именно для своего любимого персонажа. И когда сценаристы выбрали одного претендента – все остальные почувствовали себя уязвленными и недовольными.

Так же получилось и у нас. Когда был определен преемник, встал вопрос: а почему не Дарига НАЗАРБАЕВА? Почему не Ахметжан ЕСИМОВ? Почему не Самат АБИШ, в котором многие видели потенциального преемника? Наконец, почему не Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ?

Безусловно, что для Нурсултана Назарбаева вопрос, кому оставить власть, был очень важен. Очевидно, что присматривался он ко многим: большое количество его соратников прошли отработку на различных постах – акимами, министрами, премьерами, госсекретарями и на прочих должностях.

Разумеется, Елбасы прекрасно знает сильные и слабые стороны своих соратников. Есть сильные управленцы, хорошо знающие проблематику, но не обладающие хорошими лидерскими данными. Кто-то слишком эмоционален и не всегда думает о последствиях принимаемых решений. У кого-то слишком много родственников. У кого-то нет стержня, сильного характера.

Помимо этого, у каждого потенциального преемника есть своя "кредитная история". За годы правления Назарбаева, как известно, выросли миллиардные состояния, происходили различные коррупционные и политические скандалы. Очевидно, что причастность возможного нового президента к подобным скандалам могла сделать его уязвимым.

В этом отношении кандидатура Касым-Жомарта ТОКАЕВА – нейтрального по отношению к большинству аппаратно-олигархических группировок – выглядела наиболее приемлемой и взвешенной. У него сложился имидж человека скромного и честного, насколько это возможно в казахстанских условиях. И скандалов с его участием общественность не припомнит, за исключением того, что именно в бытность его премьером вечно обиженный Мухтар АБЛЯЗОВ обкатывал свои приемы критики власти.

Думаю, что выбор Елбасы должен был пасть на человека, которого хорошо знают за рубежом, который будет иметь достаточный управленческий опыт и при этом будет лоялен к нему – безусловно, для Назарбаева очень важно было обеспечить такую смену власти, при которой портреты первого президента не были бы сняты на следующий же день. Ведь Нурсултан Назарбаев прекрасно помнит, как уходил Динмухамед КУНАЕВ, который очень быстро из "отца нации" превратился в критикуемого всеми пенсионера, чье ближайшее окружение и родственников снимают с должностей и арестовывают. Думаю, что Елбасы повторение такого сценария очень бы не хотелось.

Назарбаеву нужен был человек, который может возглавить страну, может ею управлять, и при этом будет предельно корректен по отношению к предшественнику. В лице Токаева он такого человека получил, тогда как, возможно, кто-то другой в процессе двоевластия повел бы себя более резко.

На нынешнем этапе, естественно, есть недовольные, как среди тех, кто стал наследником, так и в обществе, которое хотело бы видеть несколько более напряженный и драматичный сюжет. Однако ожидать, что это недовольство может проявиться в публичной сфере, я бы не стал – то, что Нурсултан Назарбаев остался во главе пирамиды является сдерживающим фактором для "обделенных". Постоянно присутствуя в поле, Елбасы держит ситуацию под своим контролем и не дает никому переиграть ее в своих интересах.

Мешая, возможно, президентской кампании Токаева, Назарбаев, тем не менее, обеспечивает стабильность его прихода к власти. На нынешнем этапе, очевидно, что это очень важно. Потому что все равно до последнего момента не исключается возможность того, что "люди будут дергаться".

- 29 мая в эфире телеканала "Хабар" прошли дебаты кандидатов в президенты. Как бы вы оценили их эффект - удалось ли власти продемонстрировать демократичность и открытость, а альтернативным кандидатам донести до избирателей суть своих программ?

- Дебаты, в принципе, прошли достаточно организованно, хотя, конечно, какими-то яркими моментами они не запомнились. На мой взгляд, минусом все-таки было отсутствие Токаева. Полагаю, решение, что на данный момент ему лучше сосредоточиться на президентских полномочиях, а не заниматься своей предвыборной кампанией, было достаточно обоснованным, но может не совсем верным.

Надо признать, что среди кандидатов в президенты есть достаточно сильные фигуры, в том числе неплохие начальники штабов – Али БЕКТАЕВ, на мой взгляд, хорошо представил Толеутая РАХИМБКОВА, Азат ПЕРУАШЕВ – Данию ЕСПАЕВУ. Токаев, на мой взгляд, только бы выиграл от участия в дебатах.

Но утверждать, что они сильно повлияли бы на ход электоральной кампании, я бы не стал. Все-таки большинство ожиданий от текущей избирательной кампании протекают в виртуальном пространстве и не связаны с содержанием программ кандидатов, с их выступлениями и т.д. Тем более, что в ходе дебатов никто не предпринял попытки ситуацию переиграть. Конечно, более чем забавно выглядело заявление Амиржана КОСАНОВА о необходимости декоммунизации – ему, как наиболее высокопоставленному функционеру прежних лет и человеку, который в декабре 1986 года, будучи секретарем комитета комсомола журфака КазГУ, занимался чистками среди студентов-"декабристов", с этим вопросом, на мой взгляд, надо быть немного поосторожнее.

Любопытно также, что второй наш официальный национал-патриот среди кандидатов в президенты Садыбек ТУГЕЛ тоже – бывший первый секретарь райкома комсомола. Не этими устами должны ставиться вопросы о декоммунизации и десоветизации. Надо отметить, что кандидат от коммунистов Жамбыл АХМЕТБЕКОВ достаточно ловко эти удары парировал.

- Данияр Рахманович, есть мнение, что основная борьба развернется вокруг второго места. Как вы считаете, кто может выйти вторым по итогам президентской гонки? Вначале кампании вы высоко оценивали шансы Дании Еспаевой, удалась ли, на ваш взгляд, ей агитационная кампания? Насколько высоки шансы Амиржана Косанова, который считается кандидатом протестного, либерального и национал-патриотического электората, занять второе место?

- Я и сейчас считаю, что, если бы избирательная кампания шла при определенных условиях, Еспаева была наиболее оптимальным кандидатом на второе место. За ней стоит и довольно неплохая агитационная кампания, и гендерный фактор. Плюс к этому ее кампанией руководит такой опытный политтехнолог, как Перуашев. Третье место, на мой взгляд, по праву принадлежит КНПК и Жамбылу Ахметбекову. Косанова я бы рассматривал в группе кандидатов, способных занять места с 3-го по 6-е.

Отмечу, что уже звучат оценки распределения голосов – о том, что Косанов может выйти на второе место. Во-первых, надо понимать, что участие Косанова в выборах было согласованное. Его нельзя причислить к радикальным оппозиционерам. Примечательно, что против его участия в выборах возражают многие его соратники по оппозиции.

Во-вторых, Косанова позиционируют как национал-патриота, хотя он пребывает в этом качестве совсем недавно (Садыбек Тугел в этом качестве смотрится намного убедительнее). Все помнят его в большей степени как партийного функционера, "говорящей головы" развалившихся ранее оппозиционных партий. И в каком качестве он набирает очки – вызывает определенные вопросы. У нас, знаете ли, очень сильно переоценивается так называемый национал-патриотический электорат. В какой-то степени Косанов выполняет роль графы "против всех" не в силу нынешней компании, а благодаря своему прежнему бэкграунду "записного оппозиционера", хотя реально крупной фигурой в оппозиции он никогда не был.

Видите ли, у нас почему-то утвердилась концепция, согласно которой якобы казахов не интересуют вопросы, допустим, здравоохранения, коммунального хозяйства, инфляции, безработицы, борьбы с преступностью, трудоустройства, образования и т.д. Казахов, мол, массово волнуют только вопросы языка и культуры. Исходя из этого, вместо активной политики, направленной на социальную модернизацию, у нас началась масштабная работа с казахским социумом по преимущественно гуманитарным направлениям. Тем более, что в силу демографических факторов численность казахского населения растет и почему-то возникло убеждение, что именно так называемый "казахский вопрос" становится главенствующим.

Нельзя не признать, что доля казахского населения, действительно, выросла, однако очевидно, что для него социальные проблемы – трудоустройство молодежи, закредитованность, безработица, низкий уровень доходов, проблемы доступа к образованию, нехватки детских садов и т.д. – становятся все боле важными. Однако считается, что казахов социальная проблематика волнует не в такой степени, как национальная. Отсюда вытекает гипертрофированное отношение к "казахскому вопросу", хотя вышеперечисленная социальная проблематика намного важнее. Спросите у любого нормального социолога, и он скажет, что вопросы языка и культуры по актуальности стоят во втором и третьем десятке.

Но на выборы были выставлены в качестве национал-патриотов Косанов и Тугел, которые своими высказываниями подраскачали тему, что выбило почву и из-под ног действующего президента.

Я не отрицаю наличие тем казахского языка и культуры в качестве политико-социальных вопросов. Однако если обратиться к истории, то партия "Алаш", которая шла на парламентские выборы 1999 года, набрала какие-то доли процентов, а затем пропала с поля зрения. А в 2011 году была выдвинута партия "Руханият", активно эксплуатировавшая национал-патриотическую тему, однако ее снятие с выборов ни к каким акциям протестов не привело.

"Казахский вопрос" присутствует, скорее, в элитарной, политической повестке, но не в социальной и не в электоральной. Включение этого в дискурс в электоральную повестку было следствием недооценки социальной проблематики.

Тем не менее, тема была раскачена, в том числе при участии ряда СМИ – к примеру, радио "Азаттык" активно "прокачивает" тему якобы бедственного положения казахов в Китае, которых Казахстан должен спасать. Хотя очевидно, что финансируемое американским правительством СМИ фактически действует в интересах подрыва китайского транзита через территорию Казахстана в рамках американско-китайских торговых войн. Тем не менее, здравый смысл мало кого здесь интересует – вспомните хотя бы появления таких активистов как арестованный недавно Серикжан БИЛАШ, которые призывал к джихаду против китайцев.

Таким образом, темой казахского национализма активно спекулируют все кому не лень, однако противодействия этим процессам мы не видим. Вместо того, чтобы аккуратно вернуть ее в контролируемое русло, ее решили сделать одним из факторов предвыборной кампании.

В современном Казахстане, как правило, острые идеологические вопросы решались не вынесением их на всеобщее обозрение, а кооптацией их носителей во властные коридоры. Назарбаев мудро расширял идеологический спектр власти и одновременно убирал острые вопросы с публичного обсуждения. Такая политика была одним из важных феноменов казахстанского модели стабильности и согласия.

- Может быть, если Косанов как "кандидат против всех" займет второе место – это удовлетворит ожидания протестного электората и станет своеобразным показателем альтернативности выборов.

- Не думаю, что Косанов сам по себе является каким-то значимым политическим фактором. Он, действительно, выполняет роль "кандидата против всех", является своеобразным воплощением протестного голосования – объединяя и тех, кого волнуют и социальная, и национальная проблематика. Не исключено, что вследствие упущений в проработке президентского имиджа и тех нюансов, о которых мы говорили в начале, он оттянет на себя голоса Токаева. Думаю, что на него (и без его согласия) работают и определенные теневые силы, заинтересованные в ослаблении политической позиции как Токаева, так и режима в целом. Однако сказать, что Косанов – явный претендент на второе место – сложно. Его продвижение – это чистейшей воды политтехнология с одной стороны и недоработки в агитационной кампании – с другой. Своего устойчивого электората, организационной базы у Косанова, в принципе, нет.

Таким образом, на сегодняшний день общий электоральный расклад выглядит достаточно неопределенным. Говорить о втором туре, на мой взгляд, нецелесообразно, как, впрочем, и о сокрушительной (80–85%) победе Токаева. Теперь дело – за неопределившимися, которые принимают решения в последние дни. Однако к настоящему моменту каких-то прорывных шагов, способных их убедить, со стороны кандидатов мы не видим. Источник - iq.expert

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